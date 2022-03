Corea del Norte: el extraño video al estilo Hollywood que transmitió Pyongyang sobre un nuevo lanzamiento de un misil

EPA

Corea del Norte anunció el jueves el lanzamiento de un misil balístico que posiblemente tenía un alcance intercontinental, lo cual causó gran preocupación a nivel internacional.Pero también la forma en que se transmitió la noticia en la televisión estatal norcoreanaha causado asombro.En lugar de un mensaje triunfante y solemne, esta vez los norcoreanos vieron lo que se supone que no deberían tener: un videoal estilo de Hollywood.Hubo de todo, desde el líder Kim Jong-un usando una chaqueta de cuero y anteojos oscuros, hasta efectos de video y música dramática.La Televisión Central de Corea del Norte generalmente transmite una serie repetitiva de propaganda de la familia Kim, junto con conciertos de bandas militares y largometrajes sobre patriotismo y hazañas laborales.Cualquier cosa que se desvíe de esto es muy inusual y hasta mal vista.Es por eso que la cobertura del lanzamiento del misil Hwasong-17 fue tan diferente.

Técnicamente, la noticia llegó en un boletín informativo, pero el estilo era todo lo contrario.Los espectadores recibieronde efectos de video, una puesta en escena dramática y Kim Jong-un quitándose las gafas oscuras para mirar directamente a la cámara como si dijera: "Hagamos esto".La música conmovedora y las múltiples tomas del lanzamiento del misil se intercalaron con los tonos triunfantes de la veterana presentadora de noticias, conocida en Occidente como la "Dama Rosa" de Corea del Norte.Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a compararlo con la película, protagonizada por Tom Cruise.Algunos dijeron que Kim y sus generales saliendo del hangar en el aeropuerto internacional de Pyongyang. frente al lanzador de misiles. también parecían imitar la exitosa película de 1983The Right Stuff (en español titulada como "Los elegidos de la gloria").Todo esto es nuevo para los televidentes de Corea del Norte. Aparte de las producciones introducidas de contrabando desde el extranjero, por las cuales los involucrados corren el riesgo de sufrir severas sanciones,de Corea del Norte antes.Parece que el poderoso Departamento de Propaganda y Agitación del país sabía que había algo en juego en este mensaje.Crearon un video que parece nuevo y emocionante para los espectadores norcoreanos y, por lo tanto, sirve como un impulso tanto para el orgullo nacional como para la imagen de Kim Jong-un, cuya reciente pérdida de peso permite una nueva personalidad más dinámica y llena de acción.Está muy lejos de la última vez que se intentó algo como esto: el viaje del líder supremo en 2019 al sagrado monte Paektu, en el que un Kim con sobrepeso se veía incómodo a caballo.Es casi imposible decir cuál fue la reacción de los norcoreanos que lo vieron, pero es probable que la mayoría haya quedado asombrada, incapaz de entender el repentino cambio de tono. La minoría que haya podido ver una película de Hollywood antes podría sentirse confundida y.Como siempre, es posible que las respuestas no lleguen pronto.Las personas detrás de la propaganda de Corea del Norte también sabían que el video del lanzamiento del cohete sería observado y comentado en el extranjero, por lo que tal vez todos los efectos de las películas de Hollywood fueron deliberadosSeguramente para quienes están acostumbrados a estas cosas, el video puede parecer un cliché, e incluso involuntariamente hilarante.En general, intenta ser una reafirmación sobre el programa nuclear de Corea del Norte.El misil fue lanzado desde el Aeropuerto Internacional Sunan de Pyongyang, a 25 km de la capital. Una falla podría haber sido catastrófica tanto para el aeropuerto como para los habitantes cercanos.Hwasong-17 es un arma de la que Kim Jong-un está muy orgulloso.Está enviando un mensaje al resto del mundo, especialmente a Estados Unidos, de que Corea del Norte tiene la capacidad de atacar en cualquier lugar si quiere hacerlo.Al hacerlo al estilo Hollywood, puede haber sido visto en Pyongyang como particularmente conmovedor.Estados Unidos sigue siendo un objetivo constante de los mensajes externos de Pyongyang: si bien la guerra de Ucrania apenas se ha mencionado en los medios de Corea del Norte durante el último mes, cuando lo ha hecho, la culpa recae firmemente en Washington.