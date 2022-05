Corea del Norte combate la covid con té y gárgaras de agua salada ante la escasez de medicamentos

EPA

Un trabajador desinfecta un vehículo que transporta oxígeno médico en Pyongyang, la capital de Corea del Norte

Corea del Norte está lidiando con la propagación del covid con una población no vacunada y sin acceso a medicamentos antivirales efectivos.A principios de 2020, el país selló sus fronteras para tratar de aislarse de la pandemia.Su líder, Kim Jong-un, ha rechazado hasta ahora el apoyo médico externo.La BBC estuvo monitoreando la cobertura de los medios estatales, que recomiendan varios tratamientos tradicionales para tratar la enfermedad, que en el país se conoce como "fiebre".

Bebidas calientes

Getty Images El líder norcoreano Kim Jong-un apareció con cubrebocas en televisión para ordenar confinamientos en todo el país

Agua con sal

Reuters Se ha pedido a personal del ejército que distribuyan suministros médicos

Analgésicos y antibióticos

Getty Images Los analgésicos pueden ayudar con los síntomas, pero no detendrán el virus

antivirales paxlovid, molnupiravir y remdesivir

terapias de anticuerpos que imitan el sistema inmunitario

Sistema de salud

KCTV Los medios estatales norcoreanos han informado casos de covid y se han referido al confinamiento

Ayuda internacional

Para aquellos que no están gravemente enfermos, el periódico del partido gobernante, Rodong Sinmun, recomendó remedios que incluyenLas bebidas calientes pueden aliviar algunos síntomas de la covid, como el dolor de garganta o la tos, y ayudar a la hidratación cuando los pacientes pierden más líquido de lo normal.El jengibre y la hoja de sauce también alivian la inflamación y reducen el dolor.Peropara el virus en sí.Los medios estatales entrevistaron recientemente a una pareja que recomendócon agua salada por la mañana y por la noche.Se enviarona Pyongyang para hacer una "solución antiséptica", informó la agencia estatal de noticias.Algunos estudios sugieren hacer gárgaras y enjuagues nasales con agua salada para combatir los virus que causan el resfriado común.Pero hay poca evidencia de que desaceleren la propagación de la covid.El enjuague bucal podría matar el virus en el laboratorio, según un estudio.Pero no se ha demostrado de manera convincente que ayude en los humanos.La covid se contrae principalmente al inhalara través de la nariz y la boca, por lo que hacer gárgaras ataca.Y una vez que el virus ha entrado, se replica y se propaga profundamente en los órganos, donde ninguna cantidad de gárgaras puede llegar.La televisión estatal ha aconsejado a los pacientes que usen analgésicos comoEl ibuprofeno (y el paracetamol) pueden bajar la temperatura ycomo el dolor de cabeza o el dolor de garganta. Pero no eliminarán el virus ni evitarán que se desarrolle.No se recomiendan los antibióticos, que están destinados a las infecciones bacterianas y no a los virus.Y el uso innecesario de antibióticos corre el riesgo de.Una investigación de laboratorio sugiere que algunos pueden retrasar la propagación de ciertos virus, incluido el que causa la covid.Pero estos tratamientos no se han replicado en el mundo real.Y un estudio del antibiótico azitromicina encontró que su uso hizoen los síntomas de covid, así como en la probabilidad de hospitalización o muerte por el virus.Hay algunos medicamentos aprobados para evitar que las personas con covid terminen en el hospital:Pero su eficacia es variable.El sistema de salud de Corea del Norte fue establecido para ofrecer atención médica gratuita, desde servicios básicos rurales hasta tratamiento especializado en hospitales gubernamentales (generalmente en centros urbanos).Peroen los últimos años debido a las sanciones y al clima extremo, como las sequías.El cierre de las fronteras del país y las estrictas medidas de confinamiento también tuvieron un impacto perjudicial.Particularmente débil fuera de Pyongyang, se cree que el sistema de salud sufreUn informe de la ONU (Naciones Unidas) el año pasado indicaba: "Algunos de los centros farmacéuticas, de vacunación y de dispositivos médicos no alcanzan el nivel de buenas prácticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y tampoco satisfacen la demanda local".Muchos desertores de Corea del Norte que viven en Corea del Sur dijeron que tuvieron que pagar por medicamentos o encontrar tratamientos y medicamentosPero los medios estatales dicen que ahora está aumentando la producción.Corea del Norte rechazó tres millones de dosis de vacunas fabricadas en China el año pasado y, aparentemente, rechazó también otras ofertas de COVAX, el esquema global de intercambio de vacunas.Corea del Sur dice que no ha recibido respuesta a su oferta de vacunas, suministros médicos y personal.Según los informes, Corea del Norte envió recientemente tres aviones para recoger suministros médicos de Shenyang, en China.Estos no incluían "suministros antipandémicos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pero estaba "listo para trabajar con Corea del Norte en la lucha contra el coronavirus".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.