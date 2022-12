Conmoción en Toronto por las 8 chicas adolescentes acusadas de asesinar a un sin hogar de 59 años

Getty Images

El alcalde de Toronto (Canadá), John Tory, se mostró "profundamente afectado" después de que 8 chicas adolescentes de entre 13 y 16 años fueran detenidas y acusadas de asesinar a puñaladas a un hombre" sin techo" de 59 años la noche del sábado. "Estoy muy triste por saber que un hombre ha perdidl a vida de esta manera", dijo este martes el alcalde de la ciudad canadiense, John Tory, que se mostró especialmente "afectado" por la edad de las acusadas y la naturaleza del ataque en grupo.Las niñas fueron acusadas de asesinato por el apuñalamiento del hombre de 59 años en el centro de esa ciudad canadiense, informaron las autoridades.Es muy raro que chicas jóvenes cometan estos actos de violencia armada, más propio de chicos. Aún es más raro que sean acusadas de asesinato.La policía dijo que las adolescentes, de entre 13 y 16 años, parecen haberse conocido en internet antes de encontrarse en persona la noche del ataque, posiblemente por primera vez.Las jóvenes fueron detenidas cerca de la escena del crimen poco después de la medianoche del domingo.La víctima fue hombre, cuyo nombre no fue revelado, que vivía en un refugio para personas sin hogar en el momento del ataque."Hay una familia que lo ayuda en la zona, por lo que no necesariamente lo llamaría vagabundo, tal vez (lo era) recientemente, por mala suerte", dijo a los periodistas el sargento detective de la policía de Toronto, Terry Browne.El policía informó que se cree que las niñas atacaron y apuñalaron a la víctima en el centro de la ciudad de Toronto, un área llena de hoteles y torres de condominios de lujo, luego de un altercado.

Toronto Police Service

"No sabemos cómo o por qué se encontraron esa noche", dijo a los periodistas el detective de policía Terry Browne.

Un grupo de transeúntes llamó a los servicios de emergencia después de encontrar al hombre con heridas de arma blanca, describió Browne. La víctima fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves y murió poco después. La policía se incautó de varias armas, pero no dijo exactamente de qué tipo.

Un ataque "anómalo"

Getty Images

Según los detalles revelados por la policía, las 8 adolescentes rodearon al hombre como si fuesecontra la víctima. "El incidente real, propiamente dicho, duró casi tres minutos", dijo Browne. "Entonces, se alejaron, se acercaron a él, se alejaron, se acercaron".La policía no calificó al grupo de adolescentes como pandilla. Para el detective Browne, este ataque se trató de unaTodas las chicas venían de diferentes partes de la ciudad y no parecían haberse conocido en persona antes del asalto. Tres de ellas habían tenido enfrentamientos previos con la policía., aseguró el policía. Una residente de un refugio para personas sin hogar cercano le dijo a la cadena de televisión CBC que la víctima fue apuñalada en el estómago después de tratar de protegerla cuando las adolescentes se acercaron a ella a pedirle alcohol."No sabía si tenían un cuchillo o qué. Solo estaba asustada", dijo la mujer, explicando cómo se alejó de las atacantes y buscó refugio.Las acusadas ahora pasarán la Navidad en la cárcel mientras esperan declarar ante la Justicia el 29 de diciembre. Ninguna de las sospechosas puede ser identificada porque están bajo la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá, pero la policía dijo que tres de las sospechosas tienen 13 años, otras tres tienen 14 y dos tienen 16.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.