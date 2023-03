Confundir arte con pornografía es ridículo: el asombro que causa en Italia la polémica en una escuela de Florida por una foto de El David de Miguel Ángel

Getty Images

El museo de Florencia que alberga la estatua de "El David" de Miguel Ángel invitó a los profesores y estudiantes de una escuela de Florida a visitarlo, después de que la directora del centro educativo dimitiera a raíz de la queja de unos padres que consideran que la obra de arte es "pornográfica".Cecilie Hollberg, directora de la Galleria dell'Accademia de Florencia, dijo que la directora de la escuela deberíahaber sido "recompensada, no castigada".

"Hablar del Renacimiento sin mostrar el David, un ícono indiscutible del arte y la cultura de ese período histórico, no tendría sentido", dijo Hollberg.La controversia comenzó cuando la junta directiva de la Tallahassee Classical School, una escuela autónoma en la capital del estado de Florida, presionó a la directora del centro, Hope Carrasquilla, para que dimitiera luego de que tres padres se quejaran de una lección que incluía una foto de la estatua de mármol desnuda de Miguel Ángel.La estatua, una de las más famosas de la historia del arte occidental, representa al David bíblico que va a luchar contra Goliat armado solo con una honda y su fe en Dios.La junta escolar culpabilizó a Carrasquilla porque los padres afirmaron que no fueron notificados con anticipación de que se mostraría un desnudo a sus hijos, y uno de los padres calificó la estatua de "pornográfica".El incidente ha dejado desconcertados a los florentinos y a los expertos en arte renacentista."El David "es considerada una obra maestra del Renacimiento italiano y un símbolo de los valores humanistas. Se ha exhibido en la Galleria dell'Accademia desde 1873.Cecile Hollberg dijo que estaba "asombrada", afirmando que pensar que la estatua de David podía considerarse pornográfica significa no solo no entender la Biblia, sino también la cultura occidental misma.", al principio pensé que era una noticia falsa. Me pareció tan improbable y absurdo", dijo."Hay que. No hay nada pornográfico ni agresivo en el David. Es un muchacho joven, un pastor, que según la Biblia no tenía ropas ostentosas sino que quería defender a su pueblo con lo que él tenía."El alcalde de Florencia, Dario Nardella, también invitó al profesor que mostró a los alumnos la imagen del "El David" a visitar la ciudad y sus obras de arte., tuiteó. "El arte es civilización y quienes lo enseñan merecen respeto".En una entrevista con la revista Slate, Barney Bishop, presidente de la junta escolar, dijo que el año pasado les enviaron un aviso a los padres advirtiéndoles que los estudiantes iban a ver "El David" de Miguel Ángel, pero este año no fue así.Lo calificó como un "error atroz" y dijo que "los padres tienen derecho a saber cada vez que a sus hijos se les va a enseñar un tema y una imagen controvertidos".Según el historiador del arte florentino y decano de la Universidad para Extranjeros de Siena, Tomaso Montanari, esta actitud es "desconcertante"."Primero está la consternación por laya que las familias no deberían restringirla ni manipularla", dijo Montanari."Por otro lado, desde una perspectiva cultural, el mundo occidental tiene una tendencia a asociar el fundamentalismo y la censura con otras sociedades, creyendo que posee la capacidad de difundir los ideales democráticos en todo el mundo"."Pero este retroceso cultural destaca claramente la presencia de puntos de vista fundamentalistas también en Occidente".Si bien varios padres y maestros planean protestar por la renuncia de Hope Carrasquilla en la reunión de la junta escolar, ella dijo que no está segura de aceptar de nuevo el trabajo, incluso si se lo ofrecieran."Ha habido tanta controversia y tanta agitación", dijo en una entrevista con la agencia Associated Press. "Realmente tendría que considerar si es lo mejor".Desde Florencia, Cecile Hollberg dijo: "Desde majestuosas estatuas hasta encantadoras fuentes y pinturas, Italia está repleta de obras de arte, no solo en sus museos, sino en todas sus ciudades, plazas y calles, algunas con figuras desnudas". "¿Eso lo convierte en pornografía? ¿Deberían cerrarse ciudades enteras debido a las representaciones artísticas de la forma humana?".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.