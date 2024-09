Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/09/2024 · 11:44 AM

BBC El periodista fue arrestado en noviembre de 2023 y fue acusado el mes pasado.

El expresentador de la BBC Huw Edwards recibió este lunes una sentencia de 6 meses de prisión suspendida durante dos años por posesión de imágenes indecentes de niños.

Así lo comunicó el magistrado jefe Paul Goldspring, quien consideró que el que fuera el presentador emblema de la BBC no representa un riesgo para el público ni para los niños y que no era necesaria una sentencia de prisión inmediata porque la evidencia demuestra que puede ser rehabilitado.

La sentencia adecuada sería de 12 meses para las imágenes de abuso más graves. Sin embargo, teniendo en cuenta las atenuantes y la declaración anticipada de culpabilidad, la pena quedaría en suspensión de seis meses por dos años.

La sentencia suspendida conlleva requisitos para completar un programa para delincuentes sexuales y más sesiones de rehabilitación, trabajo que es supervisado por el Servicio de Libertad Condicional.

Edwards quedará incluido en el registro de delincuentes sexuales durante siete años, lo que significa que tendrá que notificar a la policía su paradero.

El expresentador se declaró culpable de tres delitos de posesión de imágenes indecentes de menores el pasado julio.

Tras una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, Edwards admitió tener 41 imágenes indecentes de niños, que le envió otro hombre a través de WhatsApp, según escuchó el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Ente ellas había siete imágenes de categoría A, la clasificación más grave, dos de las cuales mostraban a un niño de entre 7 y 9 años. Las imágenes que reciben esta categoría muestran abusos graves, incluida actividad sexual con penetración.

La BBC difundió un comunicado en el que expresó su estupor al escuchar los detalles que surgieron en el tribunal el pasado julio.

"No puede haber lugar para un comportamiento tan abominable y nuestros pensamientos están con todos los afectados", se leía en el comunicado.

Hasta el año pasado, Edwards fue uno de los principales presentadores del programa News at Ten de BBC One y, a menudo, encabezó la cobertura de los principales eventos de Reino Unido.

Los delitos presuntamente tuvieron lugar entre 2020 y 2022 aunque el periodista fue arrestado en noviembre de 2023 y fue acusado en junio.

Mientras le leían los cargos en julio, respondió "culpable" tres veces, en voz baja y calmada.

El tribunal escuchó que, desde diciembre de 2020, Edwards recibió de otro hombre a través de WhatsApp hasta 377 imágenes sexuales, de las cuales 41 eran imágenes indecentes de niños.

Según la ley, las imágenes pueden significar tanto videoclips como fotografías. La Fiscalía de la Corona dijo que se estima que la mayoría de las imágenes de categoría A mostraban a niños de entre 13 y 15 años. Dos clips mostraban a un niño de entre 7 y 9 años.

También tenía 12 fotografías de categoría B, que involucran actividad sexual sin penetración, y 22 fotografías de categoría C, que cubre otras imágenes indecentes. Las imágenes de las categorías B y C mostraban a niños de entre 12 y 15 años.

Según su declaración, el 2 de febrero de 2021 el otro hombre preguntó si lo que le estaba enviando eran fotografías de niños demasiado jóvenes, a lo que Edwards respondió solicitando que no enviara imágenes de menores de edad.

La última imagen indecente se envió en agosto de 2021: una película de categoría A que incluye abusos a un niño.

Problemas de salud "tanto físicos como mentales"

El hombre le dijo a Edwards que el niño parecía bastante joven y que tenía más imágenes que eran ilegales.

Edwards le pidió que no enviara ese tipo de contenido, le dijo al tribunal.

No se enviaron más y la pareja continuó intercambiando imágenes pornográficas legales hasta abril de 2022.

Según la Fiscalía de la Corona, poseer imágenes indecentes puede tener una definición amplia en la ley y puede incluir recibirlas a través de las redes sociales.

El abogado de Edwards, Philip Evans KC, dijo al tribunal: "No hay ninguna sugerencia en este caso de que el señor Edwards haya, en el sentido tradicional de la palabra, creado ninguna imagen de ningún tipo".

Añadió que Edwards "no guardó ninguna imagen, no envió ninguna a nadie más y no buscó ni ha buscado imágenes similares en ningún otro lugar".

Evans también dijo que el exlocutor experimentó problemas de salud "tanto físicos como mentales".

Edwards fue suspendido por la BBC y se inició una investigación interna, de la que aún no se conocen las conclusiones.

Continuó cobrando su salario completo hasta que renunció en abril, lo que, según un comunicado de la BBC en ese momento, se debía a "consejo médico".

Edwards recibió más de US$600.000 entre abril de 2023 y abril de 2024. La editora de cultura y medios de la BBC, Katie Razzall, dijo: "Ahora resulta que todavía le pagaban incluso después de su arresto en noviembre pasado".

Dijo que había "algunas preguntas clave para la BBC", como cuándo se enteró la corporación de su arresto, por qué todavía le pagaron después de su arresto y si la BBC intentaría recuperar parte de ese dinero.

Presentador estrella

Edwards fue el presentador de noticias más destacado y mejor pagado de la BBC, al frente del programa Ten O’Clock News de BBC One.

Comenzó en la BBC como aprendiz en 1984 y luego trabajó como reportero político para BBC Gales. Dos años después se convirtió en corresponsal parlamentario.

En los primeros años de la década de 1990 era el principal corresponsal político de la BBC en Westminster. Su rostro fue habitual en BBC News.

Desde sus comienzos, el manejo seguro y sensato de Edwards en situaciones difíciles dejó una impresión positiva en los ejecutivos de la cadena, según varios testimonios.

Casi al mismo tiempo, presentaba ocasionalmente el boletín de las 6:00 PM de BBC One, uno de los más vistos en Reino Unido, convirtiéndose en uno de los presentadores principales en 1999.

BBC Huw Edwards inició su carrera en la BBC en 1984.

Cuatro años más tarde fue ascendido al informativo de las 10:00 PM, ampliamente visto como el principal noticiero de la BBC, y fue cada vez más solicitado como presentador.

A menudo era elegido para encabezar la cobertura de los principales eventos en el Reino Unido, como la muerte y el funeral de la reina Isabel II, las respectivas bodas de los príncipes William y Harry, los jubileos de diamante y platino de la reina.

También la toma de posesión del presidente estadounidense Barack Obama o la muerte de Nelson Mandela.

Por ello, gozaba de la simpatía de los espectadores y durante décadas construyó su reputación como una figura de confianza en la pantalla.

Abandonó la BBC en abril.

Edwards se crio en Gales y estudió en la Universidad de Cardiff, donde ahora es profesor honorario de periodismo.

* Esta nota fue publicada originalmente el pasado julio cuando Edwards se declaró culpable y actualizada el 16 de septiembre con la sentencia.

