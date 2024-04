Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/04/2024 · 06:46 AM

Sergey Krasovskiy

Científicos han identificado lo que probablemente fue el reptil marino más grande que jamás haya nadado en los mares: una criatura más larga que dos autobuses.

La criatura vivió hace unos 202 millones de años junto con los dinosaurios.

Su mandíbula fosilizada fue encontrada en 2016 por un buscador de fósiles en una playa de Somerset, Reino Unido. En 2020, un padre y una hija encontraron otra mandíbula similar.

Los expertos ahora dicen que los fósiles provienen de dos reptiles ictiosaurios gigantes, que podrían haber medido 25 metros de largo.

Eso es más grande que un enorme pliosaurio cuyo cráneo fue encontrado incrustado en los acantilados de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, y que apareció en un reciente documental de David Attenborough, The Giant Sea Monster ("El gigante monstruo marino").

"Basándonos en el tamaño de las mandíbulas, una de ellas de más de un metro de largo y la otra de dos metros, podemos calcular que todo el animal medía unos 25 metros de largo, aproximadamente tanto como una ballena azul", dijo Dean Lomax, paleontólogo de la Universidad de Bristol y autor del artículo científico al respecto publicado este miércoles.

Afirmó que, sin embargo, se necesitan más pruebas, como un cráneo y un esqueleto completos, para confirmar el tamaño exacto de la criatura, porque hasta ahora solo se han encontrado unos pocos fragmentos.

El ictiosaurio gigante desapareció en una extinción masiva y los ictiosaurios que vivieron después nunca volvieron a alcanzar ese enorme tamaño, agregó.

Buscadores de fósiles

El primer vistazo de la criatura se produjo en 2016, cuando el buscador de fósiles amateur Paul de la Salle estaba recorriendo las playas de Somerset.

De la Salle ha coleccionado fósiles durante 25 años tras inspirarse en el famoso fosilista Steve Etches.

Tony Jolliffe/BBC Paul de la Salle y su esposa Carol buscan fósiles juntos.

Mientras rastreaba la playa con su esposa, Carol, vio lo que resultó ser el hallazgo de su vida: la primera mandíbula que se conociera de este reptil marino gigante.

Cuando habló con Lomax, sospecharon que podrían estar ante un descubrimiento importante. Publicaron sus hallazgos en 2018.

Pero querían más pruebas para entender qué tan grande había sido la criatura.

"Cruzamos los dedos para que se hicieran más descubrimientos", dijo Lomax. En 2020, un padre y su hija, Justin y Ruby Reynolds, encontraron lo que él estaba buscando.

Tony Jolliffe/BBC Los fósiles de mandíbulas recién descubiertos (en la parte superior) eclipsan los mismos huesos de animales del tamaño de una orca (en la parte inferior).

"Me quedé enormemente impresionado, muy, muy emocionado. Supe que justo en ese momento teníamos una segunda mandíbula gigante de uno de estos enormes ictiosaurios, como la de Paul", sostuvo Lomax.

De la Salle corrió a la playa y los ayudó a descubrir más.

"Excavé en todo el barro espeso. Después de aproximadamente una hora, mi pala golpeó algo sólido y el hueso salió perfectamente conservado", recordó.

El equipo y los familiares continuaron buscando fragmentos de la segunda mandíbula; la última pieza se encontró en 2022.

Dean Lomax Dean Lomax, Ruby Reynolds, Justin Reynolds y Paul de la Salle con la mandíbula fosilizada de la criatura.

Ichthyotitan severnensis

El descubrimiento les dio más evidencia para estimar su tamaño. Ahora han llegado a la conclusión de que el enorme animal es una nueva especie de ictiosaurio, al que han llamado Ichthyotitan severnensis, o pez lagarto gigante del Severn.

Lomax coescribió el último artículo científico con Ruby Reynolds, y dijo que algún día el especimen que encontró podría incluso ser bautizado Ruby.

Gabriel Ugueto

El ejemplar que encontró De la Salle ha estado en su garaje durante tres años mientras el equipo lo analizaba. Pronto se exhibirá públicamente en el Museo y Galería de Arte de Bristol (Reino Unido).

"Me entristecerá un poco decirle adiós. He llegado a conocerlo y a estudiarlo con gran detalle. Pero también es un alivio porque no tendré que preocuparme tanto por ello", dijo De la Salle.

Lomax aseguró que el descubrimiento pone de relieve lo importantes que son los coleccionistas aficionados de fósiles.

"Las familias y todo tipo de personas pueden hacer descubrimientos sorprendentes. No es necesario ser un experto mundial. Siempre que tengas un poco de paciencia y buen ojo, puedes hacer un descubrimiento", afirmó.

