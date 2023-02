Cómo son los globos de vigilancia y por qué algunos países los usan para espiar aunque tengan satélites

Reuters

El globo fue avistado sobre la ciudad de Billings, en el estado de Montana.

La noticia de la detección de un globo espía chino flotando en el cielo estadounidense ha dejado a muchos preguntándose por qué Pekín querría utilizar una herramienta relativamente poco sofisticada para vigilar el territorio continental de Estados Unidos cuando cuenta con satélites.Las capacidades de este globo en particular no están claras, pero expertos dicen que es más una "señal" del gobierno de Pekín que una amenaza a la seguridad.El globo fue visto el miércoles flotando sobre el estado de Montana, días antes de una visita a China que iba a hacer el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El viaje fue pospuesto este viernes.El gobierno chino reconoció este viernes que el globo era de su propiedady dijo que se trataba de una aeronave civil utilizada para la investigación meteorológica que se desvió de su ruta debido al mal tiempo."Probablemente Pekín esté tratando de enviarle una señal a Washington: 'Si bien queremos mejorar nuestros lazos, también estamos siempre listos para una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario', sin inflamar severamente las tensiones", le dijo a la BBC el analista He Yuan Ming."Y qué mejor herramienta para esto que un globo aparentemente inocuo", agregó.

Los globos son una de las formas más antiguas de tecnología de vigilancia.. También fueron ampliamente utilizados por EE.UU. y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.Más recientemente, EE.UU. presuntamente ha estado considerando agregar globos de gran altitud a la red de vigilancia del Pentágono. Los globos modernos suelen flotar entre 24 y 37 kilómetros sobre la superficie de la tierra.El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el jueves que el globo chino estaba "significativamente por encima de donde pasa el tráfico aéreo civil".El experto en China Benjamin Ho dijo que Pekín tiene a su disposición una tecnología de vigilancia más sofisticada."Tienen otros medios para espiar la infraestructura estadounidense, o cualquier información que quisieran obtener. El globo era para enviar una señal a los estadounidenses y también para ver cómo reaccionarían los estadounidenses", explicó Ho, coordinador del programa de China en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur.Incluso puede darse el caso de que China quisiera que EE.UU. detectara el globo."Es posible que ser descubierto fuera el punto principal. China podría estar usando el globo para demostrar que tiene una capacidad tecnológica sofisticada para penetrar el espacio aéreo de EE.UU. sin arriesgarse a una escalada grave. En este sentido, un globo es una opción bastante ideal", dijo Arthur Holland Michel, del Consejo Carnegie para la Ética en Asuntos Internacionales.Sin embargo, algunos expertos señalan quecomo cámaras espía y sensores de radar, y su uso para vigilancia tiene algunas ventajas, la principal de las cuales es que son menos costosos y más fáciles de usar que los drones o los satélites.La velocidad más lenta del globo también le permite merodear y monitorear el área objetivo durante períodos más largos. El movimiento de un satélite, por otro lado, está restringido a la velocidad de su órbita.La trayectoria de vuelo del globo cerca de ciertas bases de misiles en Montana sugiere que es poco probable que se haya desviado de su curso, dijo He Yuan Ming.El viernes por la mañana, el globo se movía hacia el este "sobre el centro de EE.UU. continental" a una altitud de unos 18,2 kilómetros, según el general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder.El militar agregó que funcionarios estadounidensesy revisando las "opciones", pero que no representa una amenaza militar o física para las personas en el terreno.Aunque se alertó a los aviones de combate, EE.UU. decidió no derribar el objeto debido a los peligros de la caída de los restos, dijeron las autoridades.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.