Cómo serán las carrozas que se usarán en la coronación de Carlos III y por qué habrá dos en lugar de una

PA Media

El tradicional Gold State Coach, usado para todas las coronaciones desde 1830, esta vez deberá compartir el estrellato con la carroza más nueva de la realeza británica.

Una de las estrellas de la coronación de Carlos III, el 6 de mayo, será la impresionante carroza que lo transportará junto con su esposa, la reina consorte Camila, por el centro de Londres, entre el Palacio de Buckingham, la residencia real, y la Abadía de Westminster, donde se realizará la ceremonia.Pero en esta ocasión las estrellas serán dos porque los reyes utilizarán una carroza para el viaje de ida y otra para el viaje de vuelta.En una señal de modernidad, Carlos III romperá con la tradición de casi 200 años y no usará el histórico Gold State Coach, que data del siglo XVIII, para llegar hasta el lugar donde será coronado, tal como hizo su madre hace 70 años, y como hicieron todos sus antecesores reales desde 1830.Solo utilizará esa antigua carroza dorada, que parece salida de un cuento de hadas, para retornar a su residencia londinense junto con la reina consorte una vez que concluya la ceremonia en la Abadía de Westminster.Para llegar hasta allí, la pareja usará el más nuevo de los carruajes reales: el Diamond Jubilee State Coach, que -como revela su nombre- conmemora el Jubileo de Diamante de Isabel II (cuando cumplió 60 años como monarca, en 2012).Aunque la casa real no comentó los motivos de este cambio, es probable que tengan algo que ver con algo que confesó la difunta reina en 2018, durante una entrevista con la BBC: que el viaje que hizo en esa carroza para su coronación, en 1953, había sido "horrible"."No está pensado para hacer viajes, no es nada cómodo", reveló la monarca, explicando que el vehículo, que fue fabricado en 1762, solo tiene un fondo de cuero para amortiguar los golpes de la calle.La incomodidad del Gold State Coach es legendaria.Incluso el primer rey que lo usó, Guillermo IV, coronado en 1831, comparó el viaje que realizó en ese carruaje a estar en un barco "en un mar embravecido".

BBC

Isabel II en su viaje "horrible" en el Gold State Coach el día de su coronación, en 1953.

Por el contrario, el Diamond Jubilee State Coach no solo tiene un moderno sistema de suspensión hidráulicaque hará que el viaje sea mucho más confortable. También tiene aire acondicionado y ventanas eléctricas.Ambas carrozas realizarán el mismo trayecto de 2.1 kilómetros entre el Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster, pasando por The Mall, Trafalgar Square y Whitehall. El viaje de vuelta será igual, pero a la inversa.Así, el incómodo pero espectacular Gold State Coach realizará un recorrido mucho más corto que el que hizo Isabel II, quien, para volver de la Abadía al palacio, en 1953, tomó una ruta de 8 km a través de Londres que incluía Oxford Street y Regent Street.

La historia de las carrozas

Getty Images El rey Carlos III y la reina consorte Camila viajarán cómodos hasta la Abadía de Westminster en el Diamond Jubilee State Coach, el más moderno de la realeza británica.

El Gold State Coach es la segunda carroza más antigua en Reino Unido y es consideradaTiene tallas elaboradas bañadas en oro y paneles cubiertos de pinturas realizadas por al artista florentino Giovanni Battista Cipriani.El enorme carruaje, que mide 8.8 metros de largo y 3.7 de alto y pesa unas cuatro toneladas, fue comisionado para el rey Jorge III y costó lo que, para la época, fue una cifra astronómica: 7.562 libras (hoy equivalente a más de US$4 millones).Uno de los hombres que se encargará de la carroza el día de la coronación -pesa tanto que debe ser movilizada por ocho caballos, que van a paso de hombre- será el guardafrenos Martin Oates, quien viene de una familia con una larga tradición en este tipo de ceremonias.Su bisabuelo participó en la procesión del carruaje para la coronación de Jorge VI, su abuelo en la coronación de Isabel II y su padre en el Jubileo de Plata de la reina, en 1977. El carruaje más joven, el Diamond Jubilee State Coach, fue construido(parte de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth of Nations).En realidad se mandó a hacer para conmemorar el cumpleaños 80 de la reina Isabel II, en 2006, pero su construcción se demoró ocho años, por lo que eventualmente terminó conmemorando el sexagésimo aniversario de su reinado.", lo cual es bastante inusual, porque la mayoría de las carrozas están hechos de madera", detalló a la BBC Sally Goodsir, curadora del Royal Collection Trust. Sin embargo, también está llena de tradición, ya que entre los materiales que se usaron para decorarlo hay, incluidos el HMS Victory (el buque insignia de Lord Nelson), el Mary Rose (buque insignia de Enroque VIII), el Castillo de Balmoral (la residencia favorita de Isabel II), la Catedral de Canterbury y la Abadía de Westminster.El Diamond Jubilee State Coach se utilizó por primera vez en la sesión de apertura del Parlamento, en 2014, y desde entonces se ha utilizado para visitas de Estado.Es considerablemente más pequeño que el Gold State Coach, midiendo 5.5 metros de largo y 3.4 de alto, y al ser más liviano (2.75 toneladas), puede ser transportado poren vez de ocho.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.