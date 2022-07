Cómo la ciencia está mejorando el sabor del chocolate

LUISA'S VEGAN CHOCOLATES

Luisa Vicinanza-Bedi (derecha) y la agricultora de cacaco colombiana Carmen Magali Eraso Adarme.

Luisa Vicinanza-Bedi fabrica chocolates de forma artesanal en Nottingham, Reino Unido, y es la fundadora de Luisa's Vegan Chocolates (Chocolates Veganos de Luisa). "Siempre me ha gustado el chocolate, pero cuando descubrí todos los sabores y matices del chocolate de un solo origen, las increíbles notas de sabor, como en un buen vino, se me abrieron los ojos", dice.Gran parte del chocolate que comemos está hecho de cacao mezclado de varias granjas, áreas o incluso países.Pero Vicinanza-Bedi argumenta que el uso de una sola variedad de grano, de una sola granja, le da al chocolate un sabor único."Comerciamos directamente con nuestros agricultores y verificamos la calidad de los granos", dice ella. "Hacemos pruebas de corte, de peso, análisis de humedad, de aroma y hacemos un piloto".

Irene Chetschik ha desarrollado una forma más controlada de fermentar los granos de cacao.

"Si piensas en vino o café, es lo mismo. Los sabores provienen del terreno, el clima y los suelos de diferentes partes del mundo. Todos tienen un sabor alucinantemente diferente".

MARIEKE VAN DER VELDEN Las mazorcas de cacao deben dividirse para extraer los granos que luego se fermentan.

Getty Images Una vez partidos, los granos de cacao se dejan fermentar, aquí se cubren con hojas de palma y plátano.

Getty Images En esta finca en la República Democrática del Congo, los granos se ponen en un hoyo para que fermenten.

MARIEKE VAN DER VELDEN El cultivo y procesamiento del cacao no suele ser un negocio muy rentable.

David Goupaulchan Mejorar el sabor de los granos puede aumentar los ingresos de un agricultor.

Los científicos están tratando de analizar de dónde provienen esos sabores especiales, para que puedan reproducirse de manera más consistente.La profesora Irene Chetschik dirige el Grupo de Investigación de Química Alimentaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW), Suiza.Está desarrollandoque pueden impactar el sabor del cacao a nivel molecular, para obtener lo mejor de cada cosecha y crear una calidad constante."Ahora hay más apreciación por el producto: sabemos de dónde proviene el grano, de qué finca, qué variedad; podemos experimentar una diversidad de sabores mucho más amplia", explica. Tradicionalmente, los granos de cacao se fermentan en la finca donde se cultivaron.Las mazorcas de cacao se cosechan y se parten. Las semillas cubiertas de pulpa se amontonan o almacenan en canastos, se cubren con hojas de banano o plátano y se dejan calentar al sol.Lospresentes en el ambiente degradan la pulpa que rodea los granos.A continuación, los granos se secan, extendidos sobre esteras al sol."La fermentación da como resultado muchas diferencias de calidad. No todas las fermentaciones funcionan bien", dice Chetschik.Los granos de cacao mal fermentados desarrollan poco sabor, mientras que los granos de cacao demasiado fermentados producen un sabor ácido.Laes una nueva técnica de fermentación, desarrollada por Chetschik y su equipo, en la que se secan los granos de cacao y luego se les aplica una solución de ácido láctico que contiene etanol."Esto desencadena las mismas reacciones dentro de los semillas, pero es mucho más fácil de controlar", dice. El sabor resultante, explica, es más dulce, rico y afrutado.Johannes Ansgar Schlüter, estudiante de doctorado en ZHAW, agrega: "El proceso proporciona una forma dedel cacao. Al mismo tiempo, los componentes aromáticos indeseables no se forman en la misma medida que durante las fermentaciones tradicionales".Una mejor comprensión del proceso de fermentación podría ayudar a los agricultores en dificultades.Aproximadamente el 95% del cacao se cultiva en pequeñas explotaciones familiares, que emplean a unos seis millones de productores de cacao en todo el mundo.Con bajo rendimiento y poca potencia, las crecientesy muchos viven en pobreza crónica."La cadena de valor del cacao sigue dividida de manera desigual", dice Joke Aerts, de la compañía holandesa de chocolate Tony's Chocolonely."Unas pocas grandes empresas obtienen enormes ganancias, mientras que millones de pequeños productores de cacao están mal pagados".Esto impulsa la demanda de mano de obra barata y la explotación."Han pasado más de 20 años desde que las grandes empresas chocolateras se comprometieron a eliminar el trabajo infantil en la industria del cacao, pero no ha cambiado mucho", señala Aerts. "La priorización de las ganancias de las empresas sobre los derechos humanos debe detenerse ahora".Los productores de cacao también son susceptibles a los.Según Fairtrade International, la tierra apta para la producción de cacao disminuirá significativamente en un futuro cercano, como resultado del cambio climático.Los expertos dicen que entender el proceso de fermentación también es vital cuando se trata de considerar el impacto del cambio climático en el negocio."Tenemos mucha. No es bueno para las plantaciones", apunta la cultivadora de cacao Carmen Magali Eraso Adarme.La plantación de cacao de Adarme en Huila, Colombia, está ubicada en un terreno extremadamente empinado. El acceso es difícil y peligroso, especialmente cuando cargan pesados ​​sacos de granos en la espalda.Adarme está trabajando con Luisa's Vegan Chocolates y la Universidad de Nottingham en un proyecto que tiene como objetivo obtener un mejor sabor y un mejor precio por sus granos. Usando dispositivos portátiles de secuenciación de ADN, los investigadores y agricultores pueden analizar los microbios que fermentan los granos de cacao de Adarme.Con una mayor comprensión de lo que impulsa el sabor del chocolate premium, lapara mejorar el sabor. "Hemos utilizado la secuenciación del ADN para confirmar exactamente qué es un 'buen sabor' de un grano de cacao. Luego, usando estos datos, enseñamos a los agricultores lo que pueden hacer parapara el mercado premium", dice Vicinanza-Bedi.Los granos cosechados por Adarme fueron enviados a Luisa's Vegan Chocolates, donde se convirtieron en barras de un solo origen.El aumento resultante de las ganancias le ha permitido a Adarme enviar a su hijo a la universidad y aprender inglés.