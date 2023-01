Cómo la capa de ozono se está recuperando

Getty Images

La capa de ozono es una parte delgada de la atmósfera terrestre que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol.

La acción humana para salvar la capa de ozono ha funcionado como se esperaba y es posible que se recupere en solo unas décadas, asegura Naciones Unidas.Un acuerdo internacional firmado en 1987 para dejar de usar los productos químicos nocivos que dañaban la capa de ozono ha tenido éxito, indica una evaluación del organismo internacional.La capa de ozono es una parte delgada de la atmósfera terrestreque absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol.Cuando se agota, esta radiación puede llegar a la superficie y causar daños potenciales a los humanos y a otros seres vivos.Los rayos ultravioleta pueden dañar el ADN y causar quemaduras solares, lo que aumenta el riesgo a largo plazo de padecer enfermedades como el cáncer de piel.La capa de ozono comenzó a agotarse en la década de 1970.Esta pérdida se atribuyó a los clorofluorocarbonos (CFC), que se encuentran comúnmente en latas de aerosol, refrigeradores, aislamiento de espuma y acondicionadores de aire, por devorar la capa de ozono.

Los científicos descubrieron un gran agujero en la capa en 1985. Solo dos años después, se firmó el Protocolo de Montreal, en el cual 46 países se comprometieron a eliminar gradualmente los químicos dañinos.Posteriormente, el acuerdo se convirtió en el primer tratado de la ONU en lograr la ratificación universal, y casi el 99% de las sustancias prohibidas que agotan la capa de ozono ya se han eliminado.El agujero de ozono antártico continuó expandiéndose hasta el año 2000, pero luego su área y profundidad comenzaron a mejorar lentamente.

Estrategia efectiva

Ahora, un informe coproducido por agencias de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea dice que el Protocolo de Montreal está funcionando como se esperaba.Señala que, si se mantienen las políticas actuales, la capa de ozono se restaurará a los valores de 1980, antes de que apareciera el agujero de ozono, en diferentes puntos:Si bien el agotamiento del ozono es dañino debido a la radiación solar, no es una causa importante del cambio climático.Sin embargo, salvar la capa de ozono ha tenido, sugiere el informe, porque algunos de los químicos dañinos que fueron eliminados son poderosos gases de efecto invernadero.Esa eliminación habrá evitado hasta un grado centígrado de calentamiento para mediados de siglo, en comparación con el aumento de su uso en un 3% anual, advierten los científicos.Si bien el informe ha sido recibido como una buena noticia, y evidencia que, señala que no se garantiza un progreso continuo en la capa de ozono.Por ejemplo, las propuestas para limitar el calentamiento global mediante el envío de millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera superior, lo que se conoce como inyección de aerosoles estratosféricos, podrían revertir drásticamente la recuperación de la capa de ozono.