Cómo funciona la revolucionaria batería de arena que da energía a un barrio en Finlandia

https://www.youtube.com/watch?v=nwJcCTqn5bQSi no puedes ver el video,haz clicaquí.¿Cómo mantener las luces encendidas cuando el sol no brilla o no hay suficiente viento?Uno de los mayores retos de las energías renovables es asegurar el suministro continuo durante todo el año.Investigadores finlandeses han encontrado una posible solución: una batería de arena.Se trata de un diseño con ventajas pero también con algunos desafíos por delante.En este video, te contamos cómo funciona la batería de arena que almacena calor para luego calentar hogares en invierno cuando la energía es más cara.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.