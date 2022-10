Cómo funciona el avanzado sistema de defensa aéreo IRIS-T, el escudo antimisiles que Alemania envió a Ucrania (y qué significa para la guerra)

Getty Images

"Avanzado", defensor "contra el terror", "una nueva era en defensa".En los últimos días hemos escuchado esos calificativos para referirse al sistema de defensa aéreo IRIS-T, un potente escudo antimisiles que Ucrania recibió de Alemania esta semana. El envío se produce después de que los ucranianos pidieran más ayuda a sus aliados tras los bombardeos rusos sufridos en varias ciudades este lunes, incluyendo en Kyiv, la capital. Tras una reunión en la sede en Bruselas, 50 países aliados de Ucrania en la OTAN anunciaron el envío de avanzados sistemas aéreos de defensa. Las armas prometidas por países como Reino Unido, Canadá, Francia y Países Bajos incluyen misiles y radares. Antes, Estados Unidos realizó promesas similares. Pero sin dudas, el sistema de alta tecnología que envió Alemania es el que más está dando que hablar por ser uno de los más avanzados del mundo.

"Una nueva era en defensa"

¿Cómo funciona?

¿Qué supone esta arma para Ucrania?

PRESIDENCIA UCRANIANA / HANDOUT El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,estima necesitar más armamento para asegurar la defensa aérea de su país.

"Una nueva era en defensa aérea ha comenzado en Ucrania. Los IRIS-T alemanes ya están aquí", celebró en Twitter el ministro de Defensa ucraniano Oleksii Reznikov. Alemania prometió enviar cuatro de estos sistemas de defensa aéreos de última generación, aunque en principio Kyiv tendrá que esperar hasta el próximo año para el envío de los tres restantes. Según el gobierno alemán, esta arma esde Alemania.Los sistemas de defensa aéreos se usan para proteger a la población, edificios importantes, objetos y tropas sobre el terreno contra ataques desde el cielo.En concreto, el sistema IRIS-T de alcance medio y gran altitud está diseñado para. Puede derribar aviones, misiles de crucero y drones.El IRIS-T SL, la versión más reciente de este sistema, se probó "con éxito" por primera vez en 2014 ante representantes internacionales.el fabricante alemán de esta tecnología, dice que este sistema "es capaz de proporcionar una protección de área continua a largo plazo.""En combinación con varios sistemas de comando y radar, IRIS-T ofrece las capacidades y beneficios de un sistema avanzado de defensa aérea", agrega Diehl.De acuerdo al medio alemán Der Spiegel, el sistema "consta de tres vehículos: unaen un camión militar con espacio para ocho misiles, uny un"."Los misiles antiaéreos pueden alcanzar objetivos de hasta 20 kilómetros de altura y 40 kilómetros de distancia", añade Der Spiegel. Por su parte, la cadena alemana Deutsche Welle describe que los misiles de IRIS-Tpara identificar sus objetivos y que pueden ser desplegados 360 grados alrededor de la lanzadera. El servicio ruso de la BBC también destaca que el radar del sistema es muy sensible y eso le permite detectar fácilmente los misiles de crucero que vuelan a baja altura. Además, tiene la capacidad de rastrear y destruir simultáneamente varios objetivos a la vez.Durante meses, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a sus aliados sistemas de defensa capaces de crear un "escudo aéreo" para Ucrania. Militares ucranianos dicen que el IRIS-TEn declaraciones a Deutsche Welle, el experto en defensa del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Rafael Loss, dijo que estos nuevos sistemas "mejorarán significativamente las defensas de Ucrania, una vez que se envíen más".Sin embargo, advirtió que de momentoque algunos ucranianos han pregonado", aunque aumenta las posibilidades de que "menos civiles y objetivos militares sean golpeados".El propio Zelensky dijo este jueves 13 de octubre que Ucrania actualmente tiene un "10% de lo que necesita" en materia de defensa aérea.Ucrania todavía cuenta con viejos sistemas de misiles antiaéreosque ahora busca modernizar con el suministro de sus aliados. No obstante, militares ucranianos han sido capaces de disuadir con bastante éxito a las fuerzas rusas durante ocho meses de guerra, según explica el servicio ruso de la BBC. "Por ejemplo, durante los ataques masivos del 10 al 11 de octubre,", reportan. No caben dudas de que el IRIS-T alemán y las otras armas prometidas por miembros de la OTAN reforzarán la capacidad de los ucranianos para resistir los ataques rusos, pero como afirman expertos y el propio Zelensky, seguirá necesitando de más armamento de sus aliados.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.