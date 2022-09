Cómo fue el atentado y qué se sabe del hombre que intentó disparar a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández

https://www.youtube.com/watch?v=8vuR_o_cXfkSi no puedes ver el video, hazclicaquí.Un atacante armado intentó disparar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando la funcionaria saludaba a simpatizantes en los alrededores de su domicilio en Buenos Aires.Kirchner no resultó herida, pues el arma, que estaba cargada, "no funcionó", según dijeron las autoridades. El hombre, un ciudadano brasileño de 35 años, fue detenido y será indagado por la Justicia este viernes.¿Qué fue lo que pasó y qué más se sabe sobre el atacante? Te lo contamos en este video.

