Cómo fue el accidente de Air France en 2009 y otras claves del histórico juicio para determinar los responsables

Aunque aparecieron restos en la superficie del Atlántico, se tardó dos años en encontrar el avión en el fondo del mar

La noche del 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de la compañía Air France despegó del aeropuerto Galeao de Río de Janeiro con destino final París. Había comenzado su travesía sobre el océano Atlántico cuando se desplomó en pleno vuelo y causó la muerte de las 228 personas que llevaba a bordo.Y apenas este lunes, 13 años después del siniestro, este lunes comenzó el juicio en el que se determinará la responsabilidad detrás de uno de los mayores accidentes aéreos en Francia.La decisión fue tomada hace un año, cuando una corte en París dictaminó que tanto la aerolínea como el fabricante de la aeronave, Airbus, debían ir a juicio para responder ante el cargo de homicidio involuntario de las víctimas del accidente.Tras casi tres años de investigaciones, se logró determinar que el piloto de la aeronave perdió el control debido a que los instrumentos de medición se habían congelado.Tanto Air France como Airbus no aceptan las acusaciones que hace la Justicia francesa y apelarán la decisión que los señala como responsables.Por su parte, los familiares protestaron cuando la directora ejecutiva de Air France, Anne Rigail, y el director ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, expresaron sus condolencias durante las declaraciones de apertura del juicio.Faury dijo a los periodistas que "será un juicio difícil" y que la empresa quería contribuir a la "verdad y comprensión". Mientras que Rigail expresó "la más profunda compasión" después de decirle al tribunal que Air France nunca olvidaría el peor accidente de su historia.

Familiares de las víctimas se paran a la salida del lugar donde se desarrolla el juicio.

Sin embargo, los comentarios de Faury fueron calificados de "vergonzosos" y recibidos entre reclamos de que eran "demasiado poco, demasiado tarde"."Llevamos 13 años esperando este día y nos hemos preparado durante mucho tiempo", dijo Daniele Lamy, quien perdió a su hijo en el accidente, en diálogo con la agencia de noticias Reuters antes de la primera jornada del juicioPero, ¿qué fue lo que ocurrió aquella noche del 1 de junio de 2009 y por qué se demoró tanto la investigación?

1. ¿Qué pasó con el vuelo AF447?

Getty Images Las partes del avión solo pudieron ser recuperadas dos años después del siniestro.

3. ¿Por qué tomó tanto tiempo?

Getty Images Los cuerpos recuperados del accidente no mostraban quemaduras, por lo que se descartó una explosión en el aire.

Ha sido hasta el momento el peor accidente para Air France. Esa noche del 1 de junio de 2009 la aeronave, un Airbus A330, desapareció con 228 personas a bordo en medio de una tormenta en el oceáno Atlántico. Debido a que el accidente ocurrió en un remoto lugar para los operativos de rescate de restos, apenas dos años despuésEntonces se elaboraron las conclusiones de los investigadores franceses: una combinación de fallas que involucraron los sensores de medición de aire durante la tormenta y la inhabilidad de los pilotos para reaccionar ante los problemas que presentaba el avión hizo que la aeronave se precipitara al oceáno a una velocidad de 3,3 kilómetros por minuto. La mayoría de los cuerpos, que fueron recuperados del fondo del oceáno,En el reporte final se anota que, aunque los pilotos estaban confundidos por la falta de información de los sensores de velocidad del aire, maniobraron el avión de manera errónea. De hecho, desde que ocurrió el accidente, el entrenamiento de los pilotos ha sido mejorado y los sensores en cuestión han sido reemplazados.Ambas empresas, dos de las más grandes y emblemáticas de Francia, rechazan la acusación de homicidio involuntario en el siniestro del Airbus A330 que volaba de Río de Janeiro a París.En el reporte oficial consta que el vuelo 447 de Air France se estrelló horas después de partir de Río de Janeiro, al encontrarse con una tormenta eléctrica a gran altura.Después de buscar durante meses las cajas negras del avión, los investigadores concluyeron que los sensores de velocidad del avión fallaron y entregaron lecturas falsas, lo que provocó que el avión comenzara a descender. Luego, los pilotosAdemás, el capitán estaba en un descanso cuando comenzaron los problemas y los investigadores concluyeron que los copilotos no tenían el entrenamiento necesario para lidiar con el mal funcionamiento del equipo.Primero tomó casi dos años encontrar las partes y la caja negra del avión,tres años depués del accidente. Luego comenzó una lucha judicial, especialmente por parte de Air France y Airbus que querían evitar enfrentarse a la justicia.Con el reporte final entregado, comenzó una lucha no solo de las familias de las víctimas, sino también de los sindicatos de pilotos, para que se lograra llevar a cabo un juicio en el que se determinaran las responsabilidades. Al principio, los acusados fueron tanto la aerolínea como la empresa que construyó la aeronave. Después, las cosas cambiaron: un fiscal en París recomendó que solo Air France fuera a juicio.Sin embargo, en 2021 tanto la Fiscalía francesa como la local en París cuestionaron esa decisión y la corte de apelaciones de París finalmente decidió que tanto Air France como Airbus debían ir a juicio. "Es tremendamente satisfactorio sentir que finalmente los tribunales nos escucharon", le dijo a la BBC Danièle Lamy, directora del grupo de apoyo a las familias de las víctimas. "Simplemente lamentamos que hayan tenido que pasar 13 largos años para llegar aquí: 13 años de determinación incansable, llenos de incertidumbre, procedimientos frustrantes y oscuros y mucho desánimo, aunque nunca nos rendimos", agregó. Ambas empresas se arriesgan a una multa máxima de US$218.000 en un juicio que se espera que dure varias semanas.