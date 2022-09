Cómo es la misión DART de la NASA para impactar un asteroide en defensa de la Tierra

Johns Hopkins Applied Physics Laboratory

La sonda impactará en Didymos B, el menor de un sistema binario de asteroides.

Solo ha sucedido hasta ahora en películas de ciencia ficción.Pero la NASA planea hacerlo de verdad: chocar un asteroide para desviar su rumbo y defender la Tierra.Si todo sale bien, el impacto deberá ocurrir este lunes 26 de septiembre a las 19:14 EDT (23:14 GMT).La misión se llama DART, sigla de Double Asteroid Redirection o prueba de redirección de doble asteroide.La nave DART impactará un asteroide llamado Didymos B, que integra un sistema binario.Didymos B es una pequeña luna que orbita otro asteroide de mayor tamaño, Didymos A.Ninguno de estos asteroides representa un riesgo actual para la Tierra. Pero la NASA espera demostrar y medir el desvío en la órbita de Didymos B como consecuencia del choque.

Observaciones desde Chile

J.L. Dauvergne & G. Hüdepohl ESO Científicos de la misión han venido observando a Didymos B con telescopios como el VLT en Cerro Paranal en Chile.

Cambios en el brillo

Roca sólida o arena

NASA Conocer si Didymos B está compuesto de roca como el asteroide 433 EROS (en la foto) o de piedras sueltas o arena es un dato fundamental para determinar la fuerza del impacto.

La nave también cuenta con un instrumento a bordo llamado DRACO, un sistema de navegación óptica que captará imágenes del asteroide para ayudar a dar en el blanco.Los científicos también lanzarán una pequeña sonda en forma de cubo llamada LICIACube, diseñada por la Agencia Espacial Italiana, que registrará el impacto.Guiar a la misión DART hasta el asteroide Didymos B no será fácil y requiere comprender el comportamiento del sistema binario.Para ello, un equipo internacional de astrónomos coordinado por la investigadora Cristina Thomas, de la Universidad de Arizona (EE.UU.), ha venido observando a Dydymos desde 2015., donde los científicos observaron al sistema Didymos con el Telescopio Muy Grande, un conjunto de cuatro telescopios con espejos de 8,2 metros del Observatorio Austral Europeo."El sistema Didymos es demasiado pequeño y está demasiado lejos por lo que lo vemos solamente como un punto de luz", señaló Andy Rivkin, uno de los científicos del equipo DART."Pero, que cambia cuando Didymos A rota y Didymos B orbita".Los cambios en el brillo indican cuándo la pequeña luna Didymos B pasa por delante o queda oculta detrás de Didymos A.Estas observaciones ayudarán a los científicos a determinar la posición exacta de ambos asteroides y el tiempo de impacto para maximizar el efecto de desviación de Didymos B tras el choque.Las observaciones de los telescopios no son suficientes, sin embargo, para comprender totalmente a Didymos B. "Aunque estamos realizando observaciones desde tierra, no sabemos mucho sobre su composición y estructura", afirmó Angela Stickle, del equipo de simulación de DART."Debemos anticipar y simular una amplia gama de condiciones y predecir resultados posibles, para que una vez que DART se estrelle contra Didymos B podamos entender las mediciones de los instrumentos".. Los científicos no están seguros si Didymos B está compuesto de roca sólida, escombros sueltos o algo más suave similar a la arena.Una superficie más suave absorberá más la fuerza de DART durante el impacto, y el desvío del asteroide será menor que si se tratara de una roca sólida.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.