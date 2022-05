Cómo es el rifle AR-15, el arma utilizada en el tiroteo de Uvalde y en varias de las matanzas colectivas más mortíferas en EEUU

Getty Images

El rifle AR-15 es un arma tristemente conocida.Fue el arma utilizada este 24 de mayo por Salvador Ramos durante su ataque a la escuela primaria Robb de Uvalde, en el sur de Texas, que dejó 22 muertos (incluyendo el tirador).

1 4 de febrero de 201 8 : Niklos Cruz mata a 17 personas y hiere a otras 17 con un rifle AR-15 en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, en el área metropolitana de Miami, Florida.

Niklos Cruz mata a 17 personas y hiere a otras 17 con un rifle AR-15 en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, en el área metropolitana de Miami, Florida. 1 de octubre de 2017: Varios AR-15 fueron encontrados en la habitación del hotel Mandalay Bay desde la que Stephen Paddock abrió fuego contra los asistentes a un concierto al aire libre en Las Vegas, Nevada, matando a 58 personas y dejando más de 500 heridos en el tiroteo más mortal en la historia de EE.UU.

Varios AR-15 fueron encontrados en la habitación del hotel Mandalay Bay desde la que Stephen Paddock abrió fuego contra los asistentes a un concierto al aire libre en Las Vegas, Nevada, matando a 58 personas y dejando más de 500 heridos en el tiroteo más mortal en la historia de EE.UU. 12 de junio de 2016: Un AR-15 también fue el rifle usado por Omar Mateen para matar a 49 personas en el club nocturno gay Pulse, en Orlando, Florida.

Un AR-15 también fue el rifle usado por Omar Mateen para matar a 49 personas en el club nocturno gay Pulse, en Orlando, Florida. 2 de diciembre de 2015 : El AR-15 fue una de las armas usadas por Syed Rizwan Farook y su esposa Tashfeen Malik para matar a 14 personas y herir a otras 22 durante la fiesta navideña de los empleados del Departamento de Salud del condado de San Bernardino, en California.

: El AR-15 fue una de las armas usadas por Syed Rizwan Farook y su esposa Tashfeen Malik para matar a 14 personas y herir a otras 22 durante la fiesta navideña de los empleados del Departamento de Salud del condado de San Bernardino, en California. 1 de octubre de 2015 : Christopher Mercer Harper, armado con un AR-15, mató a un profesor y a ocho estudiantes en un aula de la Universidad Comunitaria de Umpqua, en Roseburg, Oregón.

: Christopher Mercer Harper, armado con un AR-15, mató a un profesor y a ocho estudiantes en un aula de la Universidad Comunitaria de Umpqua, en Roseburg, Oregón. 7 de junio de 2013 : Este tipo de fusil portaba John Zawahri cuando irrumpió en la Universidad Comunitaria de Santa Mónica, en California, y mató a cinco personas e hirió a cuatro.

: Este tipo de fusil portaba John Zawahri cuando irrumpió en la Universidad Comunitaria de Santa Mónica, en California, y mató a cinco personas e hirió a cuatro. 14 de diciembre de 2012 : En la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, murieron 20 niños y seis miembros del personal a manos de Adam Lanza, armado también con un fusil AR-15.

: En la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, murieron 20 niños y seis miembros del personal a manos de Adam Lanza, armado también con un fusil AR-15. 20 de julio de 2012: James Holmes contaba con uno de esos fusiles cuando abrió fuego en un cine en Aurora, Colorado, y mató a 12 personas e hirió a 70.

Alta velocidad

Getty Images El AR-15 tiene capacidad para disparar muchas balas a gran velocidad, hasta 100 proyectiles sin tener que recargar el arma.

Demanda creciente

Getty Images Muchos civiles con permiso para adquirir armas se inclinan por el fusil AR-15 en EE.UU.

Y también ha sido utilizada en algunas de las matanzas colectivas más mortíferas ocurridas en Estados Unidos:El arma también ha sido usada en ataques fuera de Estados Unidos.Además, según la Procuraduría General de la República de México (la fiscalía federal), ese rifle es junto al AK-47.¿Pero cuáles son las características que hacen que este arma sea utilizada en matanzas de todo tipo?El AR-15 es un, con cargador de diferentes capacidades y un cierre de seguridad rotativo, calificado por los expertos de rápido y potente.El que sea semiautomático se traduce en que el usuario debe apretar el gatillo para disparar cada bala, pero el arma se prepara automáticamente para disparar de nuevo.El fusil fue fabricado originalmente por la empresa ArmaLite como un arma especial para el ejército de Estados Unidos.Por problemas financieros,y el fusil pasó a formar parte del sistema militar estadounidense como el rifle M16.Colt presentó en el mercado el AR-15 como la versión semiautomática del fusil M16 para ventas civiles en 1963. Aunque el nombre AR-15 quedó como marca registrada de Colt, otras variantes del arma se fabrican, modifican y venden de forma independiente bajo otros nombres y son elaboradas por otros productores.El AR-15, con rondas de 10, 30 o incluso hasta 100 proyectiles sin tener que recargar el arma.El alcance de la bala oscila entre los 400 y 600 metros y son armas que se suelen ver en competencias de tiro o en actividades de caza..Durante el período 1994-2004, década en la que estuvieron vetadas las armas de asalto para uso civil en EE.UU., las variantes del AR-15 con algunas características como culatas plegables, supresores de flash o sujeciones para bayonetas se prohibieron para la venta a civiles bajo la Ley de Control del Crimen Violento de 1994.Una vez expiró el veto, estas características volvieron a ser legales en la mayor parte de los estados. Desde entonces, se retomó la producción y venta de los fusiles que estaban restringidos.Un informe publicado este mayo por el Bureau de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) reveló que la producción de armas en EE.UU. se ha triplicado en dos décadas: de 3,9 millones en 2000 a 11,3 millones en 2020. Un estudio realizado por la organización Small Arms Survey en 2018 estimó que unas 400 millones de armas circulan en el país. De estas,, según el grupo National Shooting Sports Foundation. Aunque el porcentaje no es tan significativo en relación con el número total, la prensa estadounidense informó que la popularidad de este rifle creció "exponencialmente" desde que expiró en 2004 el veto que existía para comprar armas de asalto. "La fabricación de los tipos de rifles y pistolas semiautomáticos que antes se consideraban armas de asalto aumentó constantemente, en particular los rifles y pistolas de tipo AR, que ahora se denominan comúnmente 'rifles deportivos modernos' y 'pistolas deportivas modernas'", indica el informe de 2022 de la ATF.De hecho, después de las matanzas de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, la del cine de Aurora en Colorado y la de San Bernardino las ventas del AR-15 aumentaron al correr el rumor de que el gobierno prohibiría nuevamente su comercialización.También. Este oscila entre los US$600 y los US$1.800.Así lo confirmó Chuck Nesby, del fabricante Nova Firearms: "La gente quiere tenerlo antes de que el gobierno imponga alguna restricción. Quieren comprarlo todo. Hay cifras de ventas récord ahora mismo".Hoy esa restricción sigue sin existir y el historial de matanzas del AR-15 sigue creciendo.* Este artículo fue publicado originalmente el 13 de junio de 2016, en ocasión del ataque contra el club Pulse en Orlando, Florida, actualizadoluego de la "masacre de San Valentín" que dejó 17 muertos en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida, y actualizado ahora con la matanza enla escuelaprimaria Robb de Uvalde, Texas.