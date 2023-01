Cómo era la Unidad Escorpión a la que pertenecían los agentes que propinaron la brutal paliza a Tyre Nichols y que ahora están acusados de asesinato

Reuters

MPD A diferencia de casos como el de George Floyd, los cinco agentes policiales señalados de asesinar a Tyre Nichols a son de raza negra también.

BBC Los vecinos de Memhis han salido a las calles para rechazar que este nuevo caso de brutalidad policial y para exigir cambios.

Reuters Nichols murió en un hospital tres días después de su encuentro con los agentes del grupo Escorpión.

cortesía de la Policía de Memphis La difusión de videos donde se ve la brutalidad con la que los agentes trataron a Nichols ha provocado indignación en Memphis y en todo EE.UU.

Getty Images A principios de los 90, la golpiza que recibió un conductor en Los Ángeles desató una ola de disturbios, los cuales han venido repitiéndose cada vez que la policía abusa de sus funciones.

Los cinco agentes implicados en el hecho -Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III y Justin Smith-, fueron despedidos la semana pasada.Los ya exagentes fueron detenidos el jueves y cada uno enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta y detención arbitraria.el viernes por la mañana, según los registros de la cárcel.Los abogados de Martin y Mills han dicho que sus clientes se declararán inocentes.El alguacil del condado de Shelby, Floyd Bonner Jr, dijo que dos alguaciles adjuntos que "aparecieron en la escena después" de la confrontación también han sido suspendidos en espera de una investigación interna."La unidad que asesinó a Tyre ha sido disuelta permanentemente", gritó un manifestante en un megáfono en Memphis y la multitud estalló en vítores.A pesar de la lluvia, el grupo de menos de 100 manifestantes se reunió el sábado en la plaza frente a la sede de la Policía de Memphis para exigir un cambio a un sistema policial que, según dijeron, tiene la costumbre de brutalizar a los negros en Memphis y en todo el país., dijo Casio Montez, uno de los organizadores de la protesta. "Esto significa que algo estamos haciendo bien".Montez prometió que él y otros activistas continuarán presionando al jefe de Policía, CJ Davis, y a las autoridades locales hasta que, incluida la reforma de la unidad contra el crimen organizado.En una entrevista con BBC News el viernes, el jefe Davis dijo que el grupo Escorpión fue creado para ser "más receptivo" y "más proactivo" a la violencia armada en la ciudad. Pero reconoció que los agentes que golpearon brutalmente a Tyre Nichols se."Estamos haciendo una evaluación individual de todas las unidades. Es un paso necesario, pues queremos ser completamente transparentes con la comunidad", dijo.Pero para algunos, el problema de la violencia policial está más profundamente arraigado de lo que cualquier reforma puede abordar.En el mitin del sábado, una vecina de Memphis, Allie Watkins, sostuvo un cartel que proclamaba: "Todos los policías defienden la supremacía blanca".La afirmación es históricamente exacta, dijo la mujer, quien recordó que."Este no es un problema de corrupción en EE.UU., el problema está en que", explicó. "Si el sistema está roto, la única forma de arreglarlo es iniciar otro nuevo", agregó."Necesitamos una reforma nacional de la justicia penal", dijo a la BBC Gloria Browne-Marshall, profesora de derecho constitucional en el Colegio de Justicia Criminal John Jay.La experta sostuvo que unidades como el grupo Escorpión existen "en todo el país", por lo que.Inicialmente, la policía dijo que Nichols había sido detenido bajo sospecha de conducción imprudente, lo que no ha sido comprobado. Murió en el hospital tres días después, el 10 de enero, a consecuncia de los golpes que recibió..La Policía de Memphis publicó el viernes cuatro videos gráficos de la violenta detención, los cuales tienen una duración de más de una hora.El viernes por la noche se llevaron a cabo protestas pacíficas en Memphis después de la publicación de los videos, con algunos manifestantes bloqueando una carretera importante en la ciudad, mientras se llevaron a cabo manifestaciones a pequeña escala en otras partes del país.Muchos manifestantes portaban pancartas exigiendo justicia para Nichols y el fin del "terror policial".Los abogados de la familia de Nichols compararon lo que le ocurrió a su cliente con la golpiza que un grupo de agentes de la policía de Los Ángeles propinó en 1991 al automovilista Rodney King, la cual desató una ola de saqueos y disturbios en esa urbe.El grupo Escorpión fue lanzado por el alcalde de Memphis, Jim Strickland, hace solo un año. El funcionario aseguró utilizaron estadísticas sobre delitos "para determinar dónde la unidad llevaría a cabo sus actividades dentro de la ciudad".Desde octubre de 2021 hasta enero de 2022,, dijo el mandatario local. Asimismo, reportó que los agentes que la integraban incautaron más de US$100.000 en efectivo, 270 vehículos y 253 armas.A raíz de la muerte de Nichols, Cornell McKinney, un vecino de Memphis, denunció ante una televisora local que el pasado 3 de enero tuvo un encuentro tenso con agentes del controvertido grupo, solo unos días antes de la muerte de Nichols.McKinney aseveró que los agentes, quienes viajaban en vehículos sin identificación, le apuntaron con un arma a la cabeza y lo amenazaron con, tras acusarlo de transportar drogas.El denunciante aseguró que puso una queja ante el Departamento de Policía de Memphis después del incidente, pero dijo que aún no había recibido respuesta.Uno de los agentes que arrestaron a Nichols había sido demandado previamente por un hombre que lo acusó de golpearlo cuando estaba preso hace ocho años.