Cómo el rifle de tipo militar AR-15 se convirtió en el arma nacional de EEUU y el utilizado en muchos de los tiroteos masivos más graves

Un miembro de la NRA posa con un arma del tipo AR-15 durante la conferencia anual en Indianápolis, Indiana, celebrada este fin de semana.

El encuentro anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) de Estados Unidos arrancó este fin de semana tras dos tiroteos masivos. Y coincidió con otro más. Los ataques en Nashville y Louisville (Kentucky) -donde murieron 11 personas en las últimas dos semanas- desataron protestas por todo el país y demandas para prohibir los rifles de estilo militar. A ello se sumó otro tiroteo este mismo sábado en medio de una fiesta de 16º cumpleaños en el estado de Alabama, que dejó al menos 4 muertos. Pero en la sala de conferencias de la NRA, el negocio está en auge. Allí hubo cientos de puestos dedicados a personalizar la misma arma que se ha convertido en la tarjeta de visita de los atacantes de tiroteos masivos: el AR-15. Asequible, personalizable, ligero y letal, el rifle se ha convertido en un pararrayos en la encarnizada guerra cultural estadounidense sobre las armas.Mientras los tribunales debaten sobre la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, y estudian si ampliar o restringir los derechos de tenencia de armas, el auge del AR-15 es un punto álgido para ambos bandos.Pero el país no ha llegado a este momento por casualidad, dicen los expertos y los conocedores de la industria armamentística. He aquí cómo millones de estadounidenses ahora abrazan el AR-15. "Soy un entusiasta de las armas"Colion Noir, uno de los comentaristas negros más destacados de la NRA, dijo que la primera vez que disparó un arma estaba aterrorizado. Pero al segundo disparo, se había enamorado del poder que sentía "conteniendo una explosión" en la palma de su mano. "Soy un entusiasta de las armas", dijo. "Soy lo que yo mismo he denominado como un ammo-sexual[en referencia al amor por la munición]". Como millones de estadounidenses, Noir empezó disparando pistolas. Con el tiempo se decantó por una nueva arma: el AR-15. "Si piensas en comprar un coche nuevo, por alguna razón, sigues viendo ese coche en todas partes", aseguró sobre su creciente amor por las armas. "Eso es más o menos lo que pasó". Y quizás sea porque el AR-15, y rifles similares, están de hecho por todas partes en Estados Unidos.Algunos legisladores estadounidenses llevan con orgullo su imagen prendida en el corazón; otros han propuesto un proyecto de ley para convertir oficialmente el rifle en el "arma nacional" de Estados Unidos.Pero el aumento de la popularidad del AR-15 también está inexorablemente relacionado con el aumento de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Los medios de comunicación han bautizado al rifle como el "arma preferida de los tiradores en masa" y el AR-15, o un arma similar, se ha utilizado en al menos 100 tiroteos en los que cuatro o más víctimas resultaron heridas o muertas en la última década, según datos recogidos por el Gun Violence Archive.Aunque las investigaciones muestran que las pistolas están implicadas en la mayoría de las muertes por arma de fuego en Estados Unidos, los rifles AR-15 se utilizaron en los tiroteos masivos de Sandy Hook, Parkland, Las Vegas, Sutherland Springs, el club nocturno Pulse, Uvalde, la Covenant School de Nashville y, esta misma semana, en el Old National Bank de Louisville. Nada de esto se le escapa a Noir, que asegura comprender por qué algunos estadounidenses han llegado a temer al rifle. Pero, según él, la potencia de fuego semiautomática que hace retroceder a los manifestantes contrarios a las armas es la misma que atrae a fieles seguidores entre los propietarios de AR-15. "Entiendo perfectamente por qué algunas personas pueden sentir cierta negatividad hacia un AR-15", dijo. "Pero los Padres Fundadores utilizaron sus rifles para defender este país. En ese sentido, creo que era inevitable que el AR-15 se convirtiera en 'el rifle de América'".

Un cambio en la cultura de las armas

Liaison Agency/Getty Images Un autobús escolar pasa por delante de un cartel publicitario de la reunión anual de la NRA en 1999, tras el tiroteo de Columbine.

Marketing del miedo

No hace mucho, la idea de que millones de civiles poseyeran un rifle de tipo militar era impensable incluso para los expertos del sector. Ryan Busse era un alto ejecutivo de una empresa de armas de fuego a principios de la década de 2000. Por aquel entonces, aseveró, los AR-15 y otras armas "tácticas" de estilo militar estaban desterrados a los pasillos traseros de las ferias del sector y sólo eran accesibles para las fuerzas del orden y los antiguos militares. "El resto de la industria no permitía que esas cosas se expusieran en la parte principal, de buen gusto y respetable de la feria", afirmó.Entre 1994 y 2004, una ley federal prohibió la fabricación, transferencia y posesión de armas de tipo militar para uso civil. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado esa legislación -aprobada cuando él era senador- como una de las razones por las que en Estados Unidos solían producirse menos tiroteos masivos,Las armas que ya se poseían no se veían afectadas, y algunas formas de rifles semiautomáticos seguían estando permitidas en el mercado. Más que por una ley concreta, Busse afirmó quey a que los dirigentes estaban de acuerdo en que las armas de fuego debían estar en manos de militares y policías entrenados. "Nunca he tenido una. Para mí, las armas tienen una finalidad muy clara. Son armas tácticas de guerra y yo no pensaba embarcarme en una acción militar ofensiva planificada", afirmó. Pero con el tiempo, ese estigma empezó a cambiar y se inició una nueva era con la Guerra contra el Terror."Creo que", afirma AJ Somerset, exsoldado canadiense y periodista que dedicó gran parte de su carrera a documentar la industria de las armas de fuego. De vuelta a casa, los estadounidenses que sintonizaban las noticias nocturnas veían a soldados empuñando M-16 correr hacia la batalla. El fusil empezó a aparecer en películas, programas de televisión y videojuegos sobre la guerra. Y los soldados que volvían a casa solían comprar el AR-15 para tener un modelo civil del rifle que usaron en combate. Según la Fundación Nacional de Tiro y Deporte,"Es difícil para cualquier ciudadano estadounidense oponerse a algo que lleva la bandera", afirma Busse. Después de más de 20 años en el sector, dijo que estaba harto. Desde entonces, se ha convertido en asesor de legisladores y organizaciones que intentan cambiar la tendencia de la violencia armada en Estados Unidos. Aunque"Mi confianza y mi ingenuidad también se quebraron", confesó.Los expertos afirman que el cambio cultural hacia el AR-15 se vio acelerado pory la aprobación de una nueva ley que otorgaba inmunidad a la industria de las armas de fuego si éstas se utilizaban de manera ilegal.La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas fue la máxima prioridad legislativa de la NRA durante la Administración Bush, afirmó Robert Spitzer, profesor de SUNY Cortland y autor de varios libros sobre el debate del control de armas en Estados Unidos. "(La ley) proporciona inmunidad legal a los vendedores de armas, a los comerciantes de armas, a los fabricantes de armas y a quienes transportan armas, para", afirmó. Tras la firma de la ley en 2005, Busse dijo que percibió una palpable sensación de alivio -y de impunidad- en las salas de juntas y en las reuniones del sector.afirmó. En broma digo que es como si en una fiesta de fraternidad se hubiera tirado un montón de cocaína y barriles de cerveza y se hubiera dicho: "Compórtate". Los fabricantes de armas empezaron a comercializar al público armas y equipos de tipo militar, como chalecos antibalas y cargadores de gran capacidad. Algunos titanes del sector, como Sturm, Ruger & Co, añadieron el AR-15 a su gama de pistolas y revólveres.. En 2012, el fabricante Bushmaster lanzó una campaña publicitaria en la que prometía a los compradores "reexpedir su carnet de hombre" con cada AR-15 adquirido. Mientras tanto, los avances tecnológicos han acelerado las capacidades del rifle más allá de las del M-16 militar, aseguró Busse, haciéndolo más mortífero.Estados Unidos ya no libra una "guerra contra el terrorismo". Sin embargo, el temor a la delincuencia doméstica y el aumento de la polarización política han hecho que se ponga cada vez más énfasis en la autoprotección. "En realidad,", afirma Somerset, periodista y exsoldado.Así, junto con la Segunda Enmienda, es como hemos llegado a un punto en el que, a pesar de que casi dos tercios de los estadounidenses dicen estar "insatisfechos con las actuales leyes sobre armas", los legisladores han tenido dificultades para aprobar una nueva prohibición de las armas de asalto, incluso después de tiroteos mortales como los de Nashville y Kentucky."Se ha creado esta especie de extraño brebaje que no está bajo el control de nadie", dijo Somerset. "Es una especie deque ha sido creado a partir de todas estas piezas del carácter estadounidense y que se tambalea salvajemente".