Cómo afecta el calor a nuestras neuronas

El verano tiene muchos beneficios para nuestro organismo. También para nuestro cerebro.A más horas de sol, mayor producción de serotonina, lo que afecta positivamente a nuestro estado de ánimo.La luz solar estimula la producción de la conocida como "vitamina del sol", la vitamina D, que tiene múltiples beneficios para la salud.Pero no todo son alegrías: hay un límite de calor a partir del cual nuestro cerebro no funcionacorrectamente: los 40℃.Los seres humanos somos homeotermos.Es decir, gracias a nuestro hipotálamo-la región del cerebro que regula la temperatura- somos capaces de mantener una temperatura constante de unos 37 ℃, independientemente de la temperatura ambiental.Pero cuando nuestro cuerpo alcanza temperaturas por encima de los 40 ℃, el hipotálamo deja de funcionarcorrectamente y no controla nuestro sistema natural de enfriamiento, la transpiración (el sudor).Es entonces cuando podemos sufrir un golpe de calor.

La atención, el equilibrio o el sueño

¿Se congela el cerebro con bebidas frías?

En esta situación, el sistema nervioso es especialmente vulnerable.Como el hipotálamo tiene que trabajar en exceso para mantener una temperatura corporal adecuada, deja en un segundo plano otras funciones vitales como la atención, que se ve ralentizada.Algo similar pasa con elLos impulsos nerviosos tardan más en propagarse y por tanto nuestra capacidad de respuesta es mucho más lenta.Estamos, por tanto,. Todo esto afecta a nuestro estado de ánimo, causando.Con el calor las proteínas se desnaturalizan -pierden su estructura, se derriten- lo cualTodo este proceso, además,que modifica la homeostasis (equilibrio) del tejido nervioso.La razón es que las altas temperaturas afectan a la barrera hematoencefálica que protege a nuestro sistema nervioso central, alterando ese equilibrio.En concreto, hayespecialmente sensible al daño: las células de Purkinje.Estas neuronas se encuentran en el cerebelo, y sonDe ahí que uno de los síntomas característicos de un golpe de calor sea la debilidad motora con afectación grave de la coordinación y el equilibrio.Las altas temperaturas también hacen queOtra de las funciones del hipotálamo es regular los ciclos de sueño y vigilia.Para ello, se guía por la información que le llega del exterior como la cantidad de luz o la temperatura, que indican al cerebro cuándo debe inducirse el sueño.Las, y se produce una hiperexcitación del cerebro, por lo que nos cuesta más conciliar el sueño.No olvidemos que nuestropara realizar funciones de mantenimiento necesarias para su correcto funcionamiento.Es lo que llamamos "un sueño reparador".Otro de los problemas asociados a las altas temperaturas esCuando está por encima del 2% del peso corporal puede conducir aa corto plazo, somnolencia o fatiga muscular.Además, favorece que las toxinas no se eliminen correctamente y se acumulen en nuestro organismo.Si llegados a este punto usted está pensando que una posible solución al calor sería tomar¡cuidado! porque a nuestro cerebro no le gustan nada los cambios bruscos de temperatura.Al beberla, puede sufrir unao, dicho de otra manera, una sensación fuerte de dolor de cabeza al tomar algo frío.Se nos congela el cerebro. La respuesta a este efecto es sencilla.Estamos confundiendo al sistema circulatorio, el cual a su vez.Y el cerebro responde con un toque de atención en forma de dolor.Ya hemos visto que nuestro organismo es capaz deCuando hace frío nuestros vasos sanguíneos periféricos se contraen (se encogen).Es lo que llamamos vasoconstricción.Así la sangre circula lejos de la piel y se puedeCuando hace calor, los vasos periféricos se dilatan (se expanden).Esto es la vasodilatación.Así, al expandirse y estar más cerca de la piel se favorece.¡Sudamos! y así controlamos nuestra temperatura corporal.En verano los capilares tienden a estar dilatados para expulsar el calor del cuerpo.Pero si de repente tomamos algo frío, los vasos sanguíneos pasan rápidamente de sua la contracción por el frío de lo que estamos tomando.El resultado final es que el sistema circulatorio no sabe cómo actuar con.Estos cambios en el flujo sanguíneo son detectados por los receptores del dolor que hay en el paladar y la garganta, que comunican, que envía información sensorial de lo que ocurre en la cabeza.Una porción del trigémino se extiende por la parte media de la cara y la frente, por esoy se produce esa sensación de dolor punzante.Es lo que llamamos un "dolor referido": se produce en el paladar o la garganta pero lo notas en el cerebro.Pero que no cunda el pánico.Realmente el cerebro no siente dolor, es solo una sensación que se pasa enseguida.Para evitarlo, hay que comer o beber despacio para acostumbrar alAunque todo el mundo tiene un nervio trigémino, no todo el mundo experimenta esa congelación cerebral.Es posible que losque los de otras.De hecho, quienes experimentan congelación cerebral también pueden ser más propensos a sufrir migrañas.En conclusión, protege tu cerebro del calor, pero.Aunque una bebida fría o un helado bien merecen unos segundos de dolor.*José A. Morales García es profesor e investigador científico en Neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid.