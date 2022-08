China suspende acuerdos de cooperación con EEUU y sanciona a Pelosi como represalia por su viaje a Taiwán

AFP

China anunció este viernes nuevas represalias contra EE.UU. por el reciente viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.Pekín suspendió la cooperación con EE. UU. en áreas clave comola lucha contra el cambio climático, las conversaciones militares y los esfuerzos contra el crimen internacional.También impuso sanciones a Pelosi, la tercera mayor autoridad de EE.UU., y a sus familiares directos por haber hecho "caso omiso de la preocupación y la firme oposición" del gobierno de Xi Jinping a su visita a Taiwán esta semana y "socavar la soberanía y la integridad territorial" de China, según un comunicado oficial.El ejecutivo chino acusó a la delegación y a Pelosi, la política estadounidense de más alto rango que visita Taiwán en 25 años, de "provocaciones atroces".

Getty Images Pelosi y Tsai ofrecieron una intervención conjunta en Taipei.

Getty Images Turistas en la isla china de Pingtan, la más cercana a Taiwán, observan un helicóptero militar durante las maniobras de su país en respuesta al viaje de Pelosi.

Las medidas incluyen la sanción a la líder parlamentaria y sus allegados, sin que de momento se hayan revelado más detalles.Las sanciones de China responden a la visita de una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por la demócrata esta semana.Pelosi permaneció menos de 24 horas en Taiwán, donde el miércoles mantuvo un encuentro con la presidenta del país, Tsai Ing-wen.Pekín considera como parte de su territorio a Taiwán, donde una amplia mayoría de la población.Las nuevas medidas fueron anunciadas el viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. En total son ocho e incluyen la suspensión de la cooperación entre China y EE.UU. en diversas materias, como la judicial, la repatriación de inmigrantes ilegales, la asistencia judicial penal o la lucha contra los delitos transnacionales.En los últimos años las dos superpotencias han mantenido fluidos intercambios diplomáticos sobre la lucha contra el cambio climático.En la cumbre del clima del año pasado en Glasgow, China prometió trabajar "con urgencia" con Estados Unidos para reducir las emisiones.Los dos países también han colaborado en los esfuerzos para combatir el comercio de drogas ilegales, como el fentanilo.Aunque Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán, Washington mantiene una relación cercana con la isla, que incluye venta de armas para su defensa.Pelosi, que se encuentra en Japón en la última etapa de una gira por Asia, declaró el viernes que China "no aislará a Taiwán impidiéndonos viajar allí".El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, defendió la visita en declaraciones a BBC.Aseguró que servirá para "elevar el perfil de Taiwán" y divulgar entre la comunidad internacional que el país asiático es una democracia. También condenó los ejercicios militares a gran escala que China inició el jueves alrededor de la isla.Se espera que las maniobras en el aire y el mar con fuego real del Ejército Popular de Liberación chino continúen hasta el domingo.En los ejercicios participan más de 10 buques de guerra y 100 aviones de combate, de los cuales muchos cruzaron la línea media de Taiwán.Al menos un misil balístico voló directamente sobre la isla, según medios estatales chinos.El Ministerio de Exteriores de Taiwán no ha confirmado la veracidad de esa información, aunque condenó las maniobras como "actos altamente provocativos".El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el viernes que "no hay justificación para esta respuesta militar extrema, desproporcionada y escalada"."China ha optado por reaccionar de forma exagerada y utilizar la visita de la presidenta (de la Cámara de Representantes) Pelosi como pretexto para aumentar la actividad militar provocativa en el Estrecho de Taiwán y sus alrededores", afirmó.