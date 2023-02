China promete fortalecer lazos estratégicos con Rusia antes del aniversario de la guerra de Ucrania

Reuters

La reunión multilateral entre Wang Ji y Vladimir Putin se da unos días antes de que se cumpla el primer aniversario de la guerra de Ucrania.

Corto, pero contundente: China y Rusia están listos para profundizar una cooperación estratégica. Así lo dijo el máximo representante de la diplomacia china, Wang Yi, en su encuentro este miércoles con el presidente de Rusia, Vladimir Putin en Moscú.La reunión multilateral, de la que se difundió en video una parte breve, se da a dos días de que se cumpla el primer aniversario de la guerra de Ucrania.En un tono afectuoso, Wang Yi dijo que Beijing está lista para fortalecer su asociación con Moscú en aras del interés de ambos países y del mundo entero. Además, prometió que las relaciones entre ambas naciones no sucumbirán a la presión de otros países.El encuentro tuvo lugar en el Kremlin, en una amplia sala, aunque, como señala el corresponsal de BBC en China, Stephen McDonell, no fue en una larga mesa de las que adora Putin, como aquella blanca famosa donde ha sentado, entre ellos, al presidente de Francia, Enmanuel Macron.Wang y Putin se sentaron "a la distancia de un apretón de manos", destacó McDonell.

Reuters

El máximo diplomático chino y el presidente ruso se sentaron al alcance de "un apretón de manos".

En el breve diálogo televisado, con los traductores como intermediarios, Putin aseguró que las relaciones con China van por buen camino y agregó que ambos países podrían llegar a nuevos acuerdos comerciales en este año. El presidente ruso hizo énfasis en que la cooperación con China es muy importante para Rusia.En su diálogo con Wang, Putin describió la situación actual como "difícil" y dijo que esperaba la visita del presidente Xi Jinping. Al respecto, el diplomático le hizo llegar los saludos del mandatario chino.

La afirmación de China de pretendida neutralidad es difícil de sostener

China está transitando una senda muy delicada en lo que se refiere a sus tratos con Rusia acerca de Ucrania. Puede que Xi Jinping sienta que avanza de forma segura por ese camino, pero ya hay quienes piensan que esa ruta se está desmoronando y queAquí, el Partido Comunista ha enviado a Moscú a su principal funcionario al frente de la política exterior. Y éste sale de las reuniones proclamando que China y Rusia están juntas promoviendo "la paz y la estabilidad". En otras partes del mundo suena absurdo emplear expresiones como "paz y estabilidad" durante un viaje a Rusia justo antes de que se cumpla el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de este país. Wang Yi dijo que se firmarán varios acuerdos de los queSon famosas las imágenes con el líder ruso en un extremo y la persona con la que habla tan lejos que te preguntas si es difícil que se escuchen. Pero, en esta reunión con el funcionario de política exterior de China no ha sido así. Parece ser un movimientopara mostrar que el líder de Rusia se siente lo suficientemente seguro como para estar tan cerca del representante de un amigo tan importante.Por supuesto, esto no fue siempre así. La red de refugios subterráneos que hay en Pekín se diseñó en su día para proteger a los ciudadanos de la capital china de una guerra nuclear con la vecina Unión Soviética. Pero ahora, la administración de Xi Jinping ve a Rusia como un enemigo en primera línea de combate contra la influencia estadounidense. Una nación que, al igual que Corea del Norte, puede considerarse un paria internacionalEl gobierno chino ni siquiera se mostró incómodo cuando el presidente Putin regresó a Moscú, poco después de asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y, tras haber proclamado una nueva relación "sin límites" con China, en cuestión de semanas lanzó la invasión contra Ucrania. Hay muchos que se preguntan si Xi fue advertido sobre la guerra inminente cuando se sentó junto a su homólogo ruso, quien apenas pensaba en otra cosa en ese momento.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.