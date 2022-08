China inicia ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán

HECTOR RETAMAL / GETTY

China inició este jueves una serie de ejercicios militares aéreos y navales a gran escala alrededor de Taiwán, una demostración de fuerza tras la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los ejercicios incluyeron fuego real en el mar que rodea a Taiwán desde el mediodía (04:00 GMT), dijo la emisora estatal china CCTV."Desde las 12:00 p. m. de hoy hasta las 12:00 p. m. del 7 de agosto se llevará a cabo un importante ejercicio militar del Ejército Popular de Liberación", reportó CCTV en una publicación en las redes sociales que incluía un mapa de Taiwán.El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo este jueves que sus militares seguirán reforzando su estado de alerta y reaccionará apropiadamente a la "situación enemiga". Sus fuerzas armadas están monitoreando el Estrecho de Taiwán y las islas periféricas y todas sus tropas están realizando entrenamiento diario habitual, agregó el comunicado de Defensa."El Ministerio de Defensa Nacional enfatiza que defenderá el principio de preparación para la guerra sin buscar la guerra y con una actitud de no intensificar el conflicto ni causar disputas", señaló.

¿Por qué China ha reaccionado así?

Anthony Kwan / Getty La visita de Pelosi a Taiwán fue controvertida y causó malestar en China y muchos de sus defensores.

Un riesgo de confrontación

HECTOR RETAMAL / GETTY Los ejercicios militares de China se llevarán a cabo desde este jueves hasta el próximo domingo.

HECTOR RETAMAL / GETTY Turistas miran helicópteros chinos sobrevolando la isla de Pingtan.

Análisis: ejercicios sin precedentes

BBC

China y Taiwán: preguntas básicas

Pelosi, el más alto cargo estadounidense en aterrizar en la isla de Taiwán en 25 años, realizó una visita breve pero controvertida el pasado martes.y se tomó la visita como una violación a su principio de "una sola China".Taiwán, que tiene un apoyo histórico de EE.UU., dijo que China estaba tratando de cambiar el statu quo en la región.La congresista estadounidensela capital de Corea del Sur, donde se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin-pyo.Por su parte, ministros de Relaciones Exteriores del sudeste asiático advirtieron que las crecientes tensiones sobre Taiwán podrían desencadenar un conflicto abierto. La agrupación regional, ASEAN, dijo que los acontecimientos recientes podrían conducir aentre las grandes potencias. Estados Unidos está ante una encrucijada. Por un lado reconoce la política de Pekín llamada "Una China", que reconoce un solo gobierno chino. Por otro, mantiene una relación "robusta no oficial" con la isla, que incluye la venta de armas para que Taiwán se defienda.Los simulacros militares son la principal respuesta de Pekín, aunque también ha bloqueado parte del comercio con la isla.Los ejercicios se llevarán a cabo en, según el gobierno chino.Taiwán dice que eso equivale a un bloqueo marítimo y aéreo, mientras que Estados Unidos sostiene que los simulacros son un movimiento irresponsable y queLa analista Bonnie Lin, directora del Centro de Estudios y Estratégicos Internacionales, le dijo a la BBC que el ejército taiwanés reaccionaría con cautela pero que aún"Por ejemplo, si China decide volar aviones sobre el espacio aéreo de Taiwán, existe la posibilidad de que Taiwán intente interceptarlos. Y podríamos ver una colisión en el aire, podríamos ver muchos escenarios diferentes", dijo.Varios ministerios taiwaneses han sufrido ataques cibernéticos en los últimos días.El gobierno dey está negociando con Japón y Filipinas para encontrar rutas de aviación alternativas.Japón también ha expresado su preocupación a China por las áreas cubiertas por los ejercicios militares, que dice se superponen con su zona económica exclusiva (ZEE).En respuesta, la portavoz del gobierno chino, Hua Chunying, dijo que Pekín no aceptaba la "supuesta" ZEE de Japón.El anuncio de seis grandes zonas de exclusión alrededor de la isla a partir de este jueves es siniestro. Pekín hizo lo mismo en 1996, la última vez que hubo la llamada "Crisis del Estrecho de Taiwán". Pero entonces las zonas de exclusión estaban todas bastante lejos de las aguas territoriales de Taiwán.Esta vez, tres de las seis zonas se entrometen en el límite de 12 millas de Taiwán. EsoEl Ministerio de Defensa de Taiwán ya calificó la medida como una violación de las convenciones de la ONU y dijo que equivale a un bloqueo aéreo y marítimo contra la isla.Si China moviera barcos o aviones a esas áreas, equivaldría a una invasión del territorio de Taiwán. Esto hace que haya mucho más en juego, ya que.La Marina de EE.UU. está observando todo esto muy de cerca, y ya tiene al grupo de batalla del portaaviones USS Ronald Reagan navegando cerca en el Mar de Filipinas.China ve a la isla autónoma como parte de su territorio e insiste en que debe unificarse con el continente, por la fuerza si es necesario.La isla tiene su propia constitución, líderes elegidos democráticamente y unos 300.000 efectivos activos en sus fuerzas armadas.Solo unos pocos países reconocen a Taiwán y la mayoría reconoce al gobierno chino en Pekín. Estados Unidos no tiene vínculos oficiales con Taiwán, pero tiene una ley que le obliga a proporcionar a la isla los medios para defenderse.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.