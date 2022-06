China: el brutal ataque contra un grupo de mujeres que se viralizó en un video y provocó una ola de indignación

Weibo

El ataque reavivó el debate sobre la violencia de género en China.

Nueve personas fueron arrestadas en China luego de que un video de un brutal ataque de un grupo de hombres contra mujeres en la ciudad de Tangshan se volviera viral, según informó la policía.El violento ataque generó indignación en las redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia de género en China.El incidente comenzó cuando un hombre posó su mano en la espalda a una mujer en un restaurante y esta lo rechazó. Las imágenes muestran cómo el hombre la golpea antes de que otros la arrastren hacia afuera del local y continúen atacándola mientras ella yace en el suelo.También se ve al grupo de hombres atacando a las compañeras de la mujer que estaban cenando con ella. Dos de las mujeres fueron ingresadas en el hospital y se encontraban en "estado estable y sin peligro de muerte", mientras que otras dos sufrieron heridas leves, dijeron las autoridades.La policía de Tangshan, en la provincia norteña de Hebei, informó que había arrestado a nueve personas bajo sospecha de asalto violento y "provocar problemas".

"Podría pasarme a mí"

Getty Images Los continuos confinamientos en China por la pandemia han aumentado los casos de violencia doméstica.

La lucha de China contra la violencia contra las mujeres

El ataque dominó la discusión en las redes sociales chinas el sábado, ocupando los primeros seis lugares de los temas más discutidos en Weibo. La televisión estatal pidió que los sospechosos sean severamente castigados."Todo esto podría pasarme a mí, podría pasarnos a cualquiera de nosotras", decía un comentario en una publicación que recibió más de 100.000 me gusta. "¿Cómo es que este tipo de cosas siguen sucediendo en 2022?" escribió otra persona. "Por favor, denle sentencias penales y no dejen que ninguno de ellos se salve".Una publicación de WeChat ampliamente compartida discrepó con el encuadre oficial inicial del ataque como un simple acto de violencia."Esto sucedió en una sociedad donde la", decía el posteo anónimo."Ignorar y suprimir la perspectiva de género es negar la violencia que las personas, como mujeres, sufren".Los actos de violencia contra las mujeres son alarmantemente comunes en China.Hace diez años, mientras vivía en el campo, fui testigo en múltiples ocasiones de hombres agrediendo a sus parejas a plena luz del día. Era común ver grupos de transeúntes simplemente observando.Históricamente, muchos han visto tales incidentes como un asunto privado entre una pareja. Algunos han temido involucrarse, ya sea por su propia seguridad personal o porque temen verse implicados en un delito.China solo hizo que la violencia doméstica fuera punible por ley en. Antes de 2001, el abuso físico ni siquiera era motivo de divorcio.A pesar de que la violencia sexual se ha vuelto más susceptible a convertirse en causa para iniciar un juicio, el ánimo en Sina Weibo (una red similar a Twitter en China) es pesimista.Muchos creen que el resultado de este caso será una sentencia leve y una pequeña multa.En los últimos años, las mujeres han tenidoPocos casos se han dictaminado a favor de la víctima a menos que tengan imágenes que lo respalden, y los continuos confinamientos en China durante los últimos dos años han exacerbado los ataques domésticos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.