Chernóbil: por qué la central nuclear siguió funcionando tras el accidente y cuándo dejará de ser radiactiva

AFP

Chernóbil ha vivido recientemente sus momentos más tensos desde el desastre de 1986.Las tropas rusas tomaron la planta y sus alrededores a finales de febrero, en el inicio de la invasión a Ucrania, y las ucranianas recuperaron el territorio un mes después.Estos acontecimientos han puesto de nuevo el foco de atención en la central donde se produjo la peor catástrofe nuclear de la historia.La fuga masiva de materiales radioactivos en el accidente del 26 de abril de 1986 causó 56 muertes directas y al menos otras 4.000 entre trabajadores y residentes locales, según estimaciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).También dejó prácticamente inhabitable un radio de 30 kilómetros en torno a Prípiat, la ciudad que alberga la planta unos 100 kilómetros al norte de Kiev. Es la llamada zona de exclusión.

BBC

Los sucesos de 1986, que en su momento ocultó la Unión Soviética, se documentaron ampliamente en años posteriores y han llegado al gran público en diversos formatos, desde informes hasta libros o la exitosa miniserie de HBO de 2019.Sin embargo, la historia de Chernóbil despuésdel accidentees menos conocida.La reciente invasión del ejército ruso puso de relevancia algo que muchos ignoraban: la central nuclear no está sellada y clausurada, sino que sigue conectada a la red eléctrica y más de 2.000 operarios trabajan en ella con regularidad.De hecho, tras el accidente de 1986 en el que explotó el reactor número 4, siguió produciendoelectricidad durante casi una década y mediacon las tres unidades que quedaban.Esto plantea algunas preguntas sobre Chernóbil después del desastre, en la actualidad en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, y su futuro.

¿Qué pasó en la planta en los años posteriores al accidente?

Getty Images Chernóbil emitió 400 veces más sustancias radioactivas que la bomba de Hiroshima. Esta es una de las primeras fotos de la central tras el accidente de 1986.

Getty Images Los operarios de mantenimiento del primer sarcófago solo podían permanecer en sus puestos por tiempos cortos (a veces de solo unos minutos) debido a la alta radiación.

Getty Images El proyecto del NSC (nuevo confinamiento seguro) costó más de 2.000 millones de euros

¿Cómo pudo seguir funcionando la central entre 1986 y 2000?

Getty Images

Getty Images Una imagen curiosa: Angela Merkel, entonces ministra de Medio Ambiente de Alemania, visita la central de Chernóbil en 1996. Tanto ella como los periodistas y operarios que la acompañan llevan el rostro y las manos al descubierto dentro de las instalaciones.

¿Qué ocurrió tras el cierre y qué trabajos se llevan a cabo en la central?

Ihor Kryvosheyev Debido a la guerra Ihor Kryvosheyev ha dejado temporalmente el Parlamento y se dedica a transportar suministros desde la frontera con Eslovaquia hasta Kiev y otras ciudades.

Getty Images Los trabajadores de Chernóbil llevan a cabo frecuentes ensayos de situaciones de emergencia

El temor a un corte eléctrico prolongado: ¿qué pasaría si esto sucediera?

Getty Images La central se alimenta de la red eléctrica y cuenta con generadores diésel de emergencia

Durante 14 años y 7 meses primero la URSS y luego Ucrania mantuvieron operativas las instalaciones para garantizar el suministro eléctrico de la región. Esto preocupaba a los países cercanos,en los reactores soviéticos RBMK-100, moderados con grafito, a los que se atribuían fallas de diseño.De hecho en 1991 saltaron las alarmas cuando, lo que llevó a clausurar la instalación, mientras el número 1 se cerró cinco años después, en 1996.Tras años de negociaciones Ucrania se comprometió con los países del G7 a desactivar la central a cambio de 1.500 millones de euros en ayudas (unos US$1.650 millones) y el 12 de diciembre de 2000 el reactor número 3, el último en funcionamiento,.En cuanto al malogrado reactor 4, que tras el accidente, en los meses posteriores del mismo 1986 se cubrió apresuradamente con un sarcófago de acero y hormigón para impedir fugas.Pero era un caparazón provisional, construido apresuradamente para aguantar un máximo de 30 años. La radioactividad, nevadas, lluvias y vientos lo fueron deteriorando hasta el punto de que.En 2016, tras siete años de trabajos, se inauguró el conocido como NSC (siglas en inglés de "nuevo confinamiento seguro"), diseñado para contener los restos radioactivosHay que recordar que la planta de Chernóbil está en el epicentro de la zona de exclusión dondeexcepto trabajar en el lugar más peligroso: la central nuclear."Si bien la radiación era elevada para los estándares laborales actuales, permitía el trabajo normal de los operarios sin que esto fuera mortal para ellos", explica a BBC Mundo el ingeniero nuclear argentino Aníbal Blanco, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y especializado en el accidente de Chernóbil.El experto puntualiza, sin embargo, que "según la normativa internacional vigente referida a la protección radiológica de los trabajadores del área nuclear,".Los empleados de la central nuclear durante esos años permanecían en sus puestos en turnos limitados y medían constantemente su exposición a la radiación.Aunque no produce electricidad desde el año 2000, Chernóbil no se ha podido desmantelar y requiere una gestión constante."Todas las personas que operan en la central nuclear de Chernóbil", indica a BBC Mundo el diputado Ihor Kryvosheyev, presidente del comité para la reparación de daños del accidente de Chernóbil en el Parlamento de Ucrania.La central, afirma Kryvosheyev, "ahora tiene como objetivo garantizar la seguridad nuclear", teniendo en cuenta que dentro del confinado reactor 4por la concentración de elementos radiactivos. En la planta hay registrados unos 2.400 empleados, desde científicos y técnicos hasta cocineros, médicos, personal de apoyo y miembros de la guardia nacional.Los primeros llevan a cabo varias tareas imprescindibles, como la reubicación de combustibles atómicos o el mantenimiento del sarcófago y las instalaciones con residuos radiactivos.Estos trabajos requieren un flujo constante de electricidad.Cuando las tropas rusas llegaron a la zona de Prípiat el 24 de febrero se produjo un corte eléctrico de varias horas que obligó a usar los generadores diésel de emergencia, sin que esto causara un grave peligro. ¿Qué pasaría, sin embargo, si por el conflicto u otro motivo? Aníbal Blanco advierte de que "esto no debe suceder de ninguna manera en este tipo de instalaciones". "En el peor escenario -de pérdida total de energía por varios días- el agua de las piletas podría evaporarse, dejando al aire los elementos combustibles gastados (ECG)", explica.La exposición de tales materiales "elevaría la radiación ambiental y podría sobrecalentar los ECGs, que podrían fisurarse y emitir partículas radiactivas al ambiente", apunta.Kryvosheyev, por su parte, cree que el desastre podría ser mayor. "Si se cortara la electricidad de forma prolongada, al no funcionar el sistema de ventilación del NSC del reactor 4 es probable que el polvo radiactivo supere el sarcófago y se propague más allá de la zona de exclusión,".La llegada de las tropas rusas a finales de febreroen la zona.Esto generó temores a una posible fuga radiactiva por el impacto de algún proyectil o explosivo en la central.

Click here to see the BBC interactive

Sin embargo, no se debía a eso. El paso de las tropas y vehículos pesados en la primera etapa de la guerra levantó polvo en la zona de exclusión, cuyo suelo acumula material radiactivo."Ese polvo radiactivo en el ambiente hizo saltar las alarmas en los detectores. Luego, al estacionarse las tropas y vehículos, se desvaneció y los niveles de radiación bajaron a niveles previos", afirma Blanco.Cuando las tropas rusas tomaron Chernóbil se encontraban allí unos 200 operarios, que permanecieron 25 días retenidos en las instalaciones hasta recibir relevo el 20 de marzo.También mantuvieron cautivos a 169 miembros de la Guardia Nacional ucraniana en las instalaciones de la central y después se los llevaron a Rusia como prisioneros, según autoridades de Kiev. "Fueron tomados como rehenes y retenidos por la fuerza", denuncia el diputado ucraniano. Kryvosheyev acusa al ejército ruso de haber usado la zona de exclusión "como base militar, para almacenar explosivos y municiones", algo que, considera, podría haber provocado un accidente nuclear con "terribles consecuencias para Europa y todo el planeta".Las autoridades rusas, por su parte, aseguraron que garantizaban el suministro eléctrico de la planta y señalaron a Ucrania como responsable de cualquier incidente que pudiera suceder allí.En todo caso, el 1 de abril Ucrania confirmó que había vuelto a tomar el control de la planta.Energoatom, la agencia estatal de energía nuclear de Ucrania, afirmó que los soldados rusos estuvieron expuestos a "dosis significativas" de radiación durante su estancia de más de un mes.

BBC

Yogita Limaye, de BBC, fue una de los pocos periodistas que entraron a la planta tras recuperarla las tropas de Ucrania. Esta foto, incluida en su crónica, muestra cómo quedó una de las habitaciones donde los soldados rusos mantuvieron cautivos a miembros de la Guardia Nacional ucraniana.

Décadas de actividad

Getty Images

La central será desmantelada completamente en torno a 2064. ¿Por qué tanto tiempo? Aníbal Blanco argumenta que las tareas de desmantelamiento "son extremadamente complejas y requieren de una planificación cuidadosa". "A la construcción del sarcófago del reactor 4 y el mantenimiento de los lugares donde se depositaron los residuos radiactivos y los combustibles gastados de las unidades 1 a 3 se suma el traspaso de esos combustibles usados y luego el desmantelamiento progresivo de las 3 unidades y de los sitios ya no utilizados".Kryvosheyev, por su parte, asegura que el año 2064 "". "Nuestros científicos han creado un plan con los pasos a implementar hasta ese año y nuestro estado está dispuesto a financiar e implementar esas medidas". En todo caso, sentencia, "el problema de Chernóbil".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.