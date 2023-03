ChatGPT: Italia se convierte en el primer país occidental en bloquear el acceso al programa de inteligencia artificial

Italia se ha convertido en el primer país de Occidente que bloquea el programa de inteligencia artificial avanzada ChatGPT.

Italia se convirtió en el primer país occidental en bloquear el programa de inteligencia artificial ChatGPT.El organismo gubernamental para la protección de datos italiano anunció que existen preocupaciones de privacidad relacionadas con el chatbot creado por la empresa estadounidense OpenAI y que cuenta con el respaldo de Microsoft.Las autoridades italianas informaron que la prohibición e investigación del asunto tienen "efecto inmediato".Millones de personas en todo el mundo han usado ChatGPT desde su lanzamiento en noviembre de 2022.El programa puede responder preguntas utilizando un lenguaje similar al humano e imitar diferentes estilos de escritura. Microsoft ha gastado miles de millones de dólares en el chatbot que desde febrero fue agregado al buscador Bing.También informó recientemente que incorporará una versión de esta tecnología en sus aplicaciones de Office, incluidas Word, Excel, PowerPoint y Outlook.Las preocupaciones sobre los riesgos potenciales de la intenligencia artificial se han extendido en los últimos meses, incluida su capacidad de eliminar puestos de trabajo y de difundir información errónea.

"Fuera de control"

"Conversaciones de usuarios e información de pago"

"Existen serias preocupaciones"

Esta semana, un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica, incluido Elon Musk, pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de inteligencia artificial, argumentando que se trata de una potencial amenaza para la humanidad.La declaración, firmada por más de 1.000 personas, señala que existe una carreraen el desarrollo de este tipo de tecnología.El organismo regulador italiano dijo que no solo bloquearía el chatbot de OpenAI, sino que también investigará si éste cumple con el Reglamento General de Protección de Datos.Antes de la decisión de bloquear ChatGPT, las autoridades habían señalado el 20 de marzo que la aplicación incurrió en una violación de datos relacionada con.En aquel momento, el ente regulador sostuvo que no había ninguna base legal para justificar "la recopilación y el almacenamiento masivo de datos personalesen los que se basa el funcionamiento de la plataforma".También dijo que dado que no existe una forma de verificar la edad de los usuarios y que la aplicaciónBard, el chatbot de inteligencia artificial rival desarrollado por Google, actualmente está disponible solo para usuarios mayores de 18 años.La autoridad italiana de protección de datos anunció que la empresa OpenAI tiene 20 días para decir cómo responderá a las preocupaciones del organismo, bajo riesgo de una multa de US$21,7 millones o hasta el 4% de los ingresos anuales.Dan Morgan, experto de Security Scorecard, una firma de calificaciones de seguridad cibernética, dijo que la prohibición muestra la importancia del cumplimiento normativo que deben seguir las compañías que operan en Europa."Las empresas deben priorizar la protección de los datos personales y cumplir con las estrictas normas de protección de datos establecidas por la Unión Europea".El grupo de defensa del consumidor BEUC también pidió a las autoridades nacionales y de la Unión Europea, incluidos los organismos de control de protección de datos, que investiguen a ChatGPT y otros chatbots similares, luego de la presentación de una solicitud en EE.UU. en relación al mismo asunto.Aunque la Unión Europea está trabajando actualmente en la primera legislación del mundo sobre inteligencia artificial, la preocupación de BEUC es que pasarán años antes de que las nuevas regulaciones entren en vigor, dejando a los consumidoresa causa de una tecnología que no está suficientemente regulada.Ursula Pachl, subdirectora general de la organización de consumidores, advirtió que la sociedad "actualmente no está lo suficientemente protegida del daño" que la inteligencia artificial puede causar.", dijo Pachl."Estos sistemas de inteligencia artificial necesitan un mayor escrutinio público y las autoridades deben reafirmar el control sobre ellos", agregó.ChatGPT ya está bloqueado en varios países, incluidos China, Irán, Corea del Norte y Rusia.OpenAI aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.