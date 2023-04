Cash App: el asesinato a puñaladas del fundador de la multimillonaria compañía que eleva las críticas por la falta de seguridad en San Francisco

Twitter/Bob Lee

Un crimen que ha conmocionado a San Francisco. Bob Lee, fundador de la multimillonaria empresa tecnológica Cash App, murió el martes después de recibir varias puñaladas en el centro de la ciudad californiana, informó su familia. La Policía encontró a Lee, de 43 años, con heridas de arma blanca. Intentó salvarle la vida, pero finalmente falleció en el hospital.El diario San Francisco Chronicle reportó que Lee fue hallado inconsciente en el suelo con dos puñaladas en el pecho. La policía le habría suministrado ayuda antes de llevarlo al Hospital General de la ciudad.

Los mensajes de la familia

Críticas contra la policía

Getty Images La Policía de San Francisco ha sido criticada por la ola de crímenes violentos en la ciudad.

El padre, Rick, publicó un mensaje en Facebook que confirma las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo. "Acabo de perder a mi mejor amigo, mi hijo Bob Lee, quien perdió la vida en las calles de San Francisco la madrugada del martes", escribió. "Gracias a aquellos que se han acercado para apoyarnos".Tim Oliver Lee, hermano de la víctima, también publicó en Facebook: "Realmente fue el mejor de nosotros.".En el momento de su muerte, Lee era el director de productos de la empresa de criptomonedas MobileCoin. También fue director de tecnología de la plataforma de servicios financieros Square."Era un ser humano generoso y decente que no merecía ser asesinado", escribió en Twitter Bill Barhydt, director ejecutivo de la empresa de criptomonedas Abra, quien recordó que Lee también era padre.Cash App es una aplicación de pago para teléfonos inteligentes que permite hacer transferencias entre personas y tiene un valor en el mercado de US$40 mil millones, según Forbes.Desde su lanzamiento en 2013, la comunidad de usuarios de Cash App se ha expandido, desde 7 millones de usuarios activos cada mes en 2017 a 30 millones en 2020.La muerte de Lee desató nuevas críticas contra el Departamento de Policía de San Francisco debido a su respuesta a la ola de delitos violentos que se ha registrado en la ciudad durante los últimos años.En este caso, la policía informó que los oficiales respondieron a la alerta por el apuñalamiento alrededor de las 02:35 hora local.El fundador de Tesla y director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, se sumó a los homenajes hacia Lee y dijo: "Los crímenes violentos en [San Francisco] son horribles e incluso si los atacantes son atrapados, a menudo son liberados de inmediato"., con una alta probabilidad para sus habitantes de ser víctimas de delitos violentos o contra la propiedad, según la Institución Hoover, un grupo de expertos de investigación de políticas públicas.Los homicidios han sido un problema particular en San Francisco desde la pandemia.Hubo 56 homicidios en la ciudad en 2021 y 2022, y los datos policiales preliminares muestran que ha habido 12 homicidios en San Francisco en lo que va del año.La policía de San Francisco aún tiene que identificar a un sospechoso en este caso y todavía no hay detenidos por la investigación en curso.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.