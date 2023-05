Carlos III, el hombre que pasó 70 años preparándose para ser rey

Getty Images

El rey Carlos III es el heredero al trono con más años de servicio en la historia británica.

Carlos, quien fue oficialmente proclamado rey en septiembre pasado, tras la muerte de su madre, la reina Isabel, ahora será (fue) coronado.Su servicio como heredero al trono fue largo: 70 años, y esto lo convirtió en el monarca con más años de preparación para el reinado. Y a los 73 años, es el de mayor edad que ha subido al trono británico.Es el 62° monarca que ocupa el trono en los últimos 1.200 años de la historia de Inglaterra y Gran Bretaña.Y es un rey que, comparado con su madre que gozó de inmenso respeto y popularidad durante su largo reinado, nunca realmente ha obtenido una alta aprobación del pueblo británico.Pero ¿quién es este hombre que nació para ser rey? El primogénito de la entonces princesa Isabel y el príncipe Felipe, y nieto del rey Jorge VI, nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, en Londres. Un mes después, el 15 de diciembre, Carlos Felipe Arturo Jorge Mountbatten-Windsor fue bautizado en la Sala de Música del Palacio de Buckingham.Carlos tenía tres años cuando su madre accedió al trono el 6 de febrero de 1952 convirtiéndose en heredero natural de la corona.Siendo joven se mostró como un personaje complejo, a menudo plagado de dudas sobre su propia capacidad para llevar a cabo el papel para el que estaba destinado.En una ocasión, cuando se le preguntó cómo fue el momento cuando se dio cuenta por primera vez que algún día sería rey, Carlos contestó que no hubo un momento repentino de revelación. Fue, dijo, un conocimiento "lento, espantoso e inexorable".

Educación y juventud

PA Media Carlos fue el primer heredero al trono que completaba una licenciatura en la universidad.

Rol y matrimonio

"Matrimonio de convivencia"

Getty Images El de Carlos y Diana fue "un matrimonio de convivencia", escribió el historiador Ben Pimlott en su biografía de la reina.

La muerte de Diana

Getty Images Carlos y Camilla se casaron en una ceremonia civil en 2005.

Ascenso y coronación

De muchas maneras, Carlos ha sido un pionero, aún sin proponérselo.Sus padres optaron por enviarlo a la escuela, convirtiéndolo en el primer heredero de la coronaen lugar de tutores privados. Asistió a varios colegios, incluido un internado privado en Escocia, una experiencia que, él mismo admitió, le resultó traumática: sufrió acoso escolar y las duchas frías y las duras actividades al aire libre le afectaron siendo un niño tímido y sensible.También tuvo dos períodos escolares como estudiante de intercambio en Melbourne, Australia.Carlos también fue el primer heredero de la coronaObtuvo una licenciatura en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió arqueología, antropología y, finalmente, historia. Fue durante este tiempo, en 1969, cuando, a los 20 años, fue investido por su madre comoDespués, siguiendo los pasos de su padre, abuelo y bisabuelos, Carlos sirvió en la Marina Real y en la Real Fuerza Aérea donde se entrenó como piloto, para finalmente desempeñarse como comandante del dragaminas HMS Bronington.Cuando Carlos llegó a los 28 años se consideró que era hora de encontrar dos componentes esenciales en la vida de cualquier heredero a la corona: un rol y una cónyuge.Lo primero lo consiguió creando la fundación Prince's Trust, una organización destinada a ayudar y alentar a jóvenes de entornos desfavorecidos.Lo segundoHabía estado interesado durante años en Camilla Shand, pero en su momento se sintió demasiado joven para comprometerse y ella se casó con un novio anterior, Andrew Parker-Bowles.Carlos conoció a Diana Spencer, de 16 años, en 1977, cuando visitaba a su hermana mayor Sarah, en Althorp, la casa de la familia Spencer.La relación fue seguida de cerca por la prensa y DianaSe casaron en 1981 y ya en ese entonces había preocupaciones en torno a la pareja. En una entrevista luego de que se comprometieran, le preguntaron al príncipe si estaba enamorado: "Lo que sea que 'enamorado' signifique", respondió con poco entusiasmo. Que los dos eran incompatibles fue siempre algo evidente.Era "un matrimonio de convivencia", escribió el historiador Ben Pimlott en su biografía de la reina.Sin embargo, la boda en la Catedral de San PabloEn 1982 tuvieron al primero de sus hijos, el príncipe William, y dos años después nació el príncipe Harry. En 1992, el periodista Andrew Morton publicó un libro escrito, al parecer, con la aprobación tácita de Diana donde reveló tensiones del matrimonio real, habló de la infelicidad de Lady Di, y afirmó que Carlos había reiniciado su relación con Camilla.Más tarde ese año, las transcripciones de llamadas telefónicas íntimas entre Diana y su amante, James Gilbey, y entre Carlos y Camilla, aparecieron en la prensa. En diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció que la parejaAl mantener Diana la simpatía de la opinión pública, la separación empeoró las cosas para Carlos cuando en una entrevista en 1994 admitió su largo adulterio con Camilla pero insistió en que fue solo después de que su matrimonio se hubiera roto irremediablemente.Fue en ese contexto que Diana dijo en una entrevista con la BBCCarlos presentó una petición de divorcio en julio de 1996.Tras la repentina muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, el príncipe voló a París con las hermanas de Diana para traer su cuerpo a Reino Unido, irritando a muchos en la corte que afirmaban que su exesposa ya no era de la realeza y no merecía ese traslado.Pero Carlos insistió en que,, también se le debía conceder un funeral real.Después de haber sido acusado de ser distante e insensible, Carlos era consciente de que la monarquía necesitaba responder al nuevo estado de ánimo del público. La muerte de Diana lo impulsó a proyectar una imagen completamente diferente.No apareció en público con Camilla Parker-Bowles hasta enero de 1999 yLa Iglesia de Inglaterra se negó a realizar el matrimonio y se vieron obligados a organizar una ceremonia civil (la primera de un miembro de la familia), a la que no asistieron ni la reina Isabel II ni su marido.Carlos nació para ser rey en un momento en que las actitudes públicas hacia la realeza estaban cambiando.La relación con su primera esposa y el largo vínculo con quien se convirtió en su segunda mujerCuando la reina Isabel murió el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años después de haber sido la monarca con más años de servicio en Reino Unido, Carlos se convirtió inmediatamente en rey y el 10 de septiembre fue proclamado oficialmente.Así, en menos de 48 horas, el ascenso de Carlos como soberano de Reino Unido fue una transición fluida.Pero las cosas ahora podrían no ser tan simples para el nuevo monarca. 