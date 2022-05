Capturan al preso y la agente de prisiones que desaparecieron de una cárcel en Alabama hace 10 días

Oficina del alguacil del condado de Lauderdale

El recluso Casey White y la agente Vicky White tienen el mismo apellido, pero no están emparentados.

La policía de EE.UU. anunció este lunes que el preso y la agente de prisiones que se escaparon de una cárcel de Alabama hace 10 días fueron capturados.El sospechoso de asesinato Casey White, de 38 años, está bajo custodia policial mientras que Vicky White (que no tiene parentesco con el hombre), de 56 años, está en un hospital por una lesión tras el arresto de la pareja en Indiana.La pareja, que se cree mantiene una relación sentimental, desapareció de la cárcel del condado de Lauderdale, Alabama, el pasado 29 de abril, cuando ella lo trasladaba a una supuesta cita médica que resultó ser falsa.Aquel era el último día de trabajo de la agente antes de su retiro. Poco antes vendió su casa y les dijo a los colegas que pensaba pasar más tiempo en la playa.El alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, explicó que el vehículo de la pareja chocó tras una persecución policial en Evansville, Indiana, y el preso se entregó.Medios locales citaron al alguacil del condado de Vanderburgh, Dave Wedding, quien dijo que la agente iba manejando durante la persecución y que posteriormente se pegó un disparo.El alguacil Singleton no quiso hacer comentarios sobre esta supuesta autolesión."Espero que sobreviva. No le deseamos ningún mal a Vicky en lo que respecta a su salud, su bienestar. Pero tiene que darnos algunas respuestas y esperamos tener la oportunidad de que nos las dé", dijo.El Servicio de Alguaciles de EE.UU. dijo que los fugitivos fueron vistos el pasado viernes en un vehículo color cobre con una placa de Alabama.El lunes, Singleton describió a Casey White, de 2m de altura, como "extremadamente peligroso" y recomendó a los agentes del orden que "no se la jugaran" con él.

La oficina del alguacil del condado de Lauderdale publicó esta imagen de Casey White y dijo que es la foto más reciente de él.

Por su parte, Vicky White tenía un historial ejemplar como guardia penitenciaria."Le hubiera confiado mi vida. De verdad lo digo", dijo ante la prensa el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly."Si necesitábamos algo de la prisión, ella era la persona a la que acudíamos, una empleada sólida. Por eso es tan sorprendente".Casey White fue acusado en septiembre de 2020 de asesinato por el apuñalamiento de la mujer de 58 años Connie Ridgeway. Ya estaba cumpliendo una sentencia de 75 años de prisión por una serie de crímenes violentos en 2015, incluidos robos en casas y de vehículos y una persecución policial.Supuestamente confesó el asesinato, pero después se declaró no culpable por razones de demencia o enajenación mental y estaba a la espera de juicio en la prisión del condado de Lauderdale cuando desapareció, añadieron las autoridades.De ser hallado culpable, podría ser condenado a la pena de muerte.

