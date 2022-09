Cambio climático: 6 puntos de no retorno que probablemente se traspasen, según un nuevo estudio

Getty Images

Los corales no sobreviven si la temperatura del agua es demasiado cálida.

Las tasas actuales de calentamiento pondrán a la Tierra en riesgo de cruzar seis "peligrosos" puntos de no retorno climáticos, según un nuevo análisis.Traspasar estos límites afectaría los sistemas del planeta, dando paso al colapso de las capas de hielo y la pérdida de los arrecifes de coral.Comentaristas científicos han dicho anteriormente que llegar a ese punto sería alcanzar una "emergencia climática".Los investigadores analizaron evidencia de puntos de no retorno en 200 investigaciones recientes.Tuvieron en cuenta:

A qué temperaturas se alcanzarían los puntos de no retorno.

Qué impactos tendrían en los otros sistemas de la Tierra.

En qué escalas de tiempo se sentirían los impactos.

Los puntos de "no retorno"

Getty Images La capa de hielo de Groenlandia es la principal contribuyente al aumento en los niveles del mar.

Cuáles son los puntos

El colapso de la capa de hielo de Groenlandia.

El colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental.

El colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte.

Extinción de arrecifes de corales en latitudes bajas.

Derretimiento repentino del permafrost (capa de suelo permanentemente congelado) en las regiones del norte.

Pérdida abrupta de hielo marino en el mar de Barents.

Varios puntos de no retorno

Las investigaciones, basadas en datos publicados desde 2008, encontraron que ya existe un riesgo de que los niveles actuales de calentamiento global alcancen seis puntos climáticos de no retorno, y los riesgos incrementan con cada décima de grado de calentamiento.El Rastreador de Acción Climática estima que incluso bajo un escenario optimista en el que los objetivos climáticos globales actuales se alcancen, el mundo verá un calentamiento promedio de 1,8 ºC.La idea de "puntos climáticos de no retorno" fue expuesta por primera vez por el grupo de ciencia climática de Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), hace dos décadas.Si se cruzan, podrían desencadenar un cambio significativo en la manera como operan los sistemas de la Tierra,, algunos de los cuales podrían ser "irreversibles", según Naciones Unidas.Una vez se cruza un punto, la ruptura del sistema es autosostenible, así que continuará aunque no haya más calentamiento. Es autoperpetuante: un poco como cuando una pelota empieza a rodar por una colina sin poder parar.En ese momento se creía que los puntos solo se cruzarían si las temperaturas globales subían más de 5 ºC.Pero desde entonces, se ha recopilado cada vez más evidencia que muestra cómo estos límites pueden traspasarse mucho antes.Los seis puntos que "probablemente" se crucen, según las investigaciones publicadas en la revista Science, son:El autor principal del estudio, David Armstrong McKay, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, la Universidad de Exeter y la Comisión de la Tierra, dijo que ya se están viendo señales de desestabilización en las regiones polares, y que este es el paso que precede al colapso de sistema.Groenlandia y Antártida pierden actualmente hielo seis veces más rápidamente de lo que lo hacían hace 30 años, y la capa de hielo de Groenlandia se ha reducido de manera continua durante los últimos 25 años debido al cambio climático, según Naciones Unidas.Y aunque no se espera que algunos de los otros puntos de no retorno, como una mortandad en el Amazonas, lleguen a ocurrir salvo que las temperaturas globales aumenten en al menos 3.5 ºC, todos estos sistemas están conectados.Así queLa coautora Ricarda Winkelmann, investigadora en el Instituto de Postdam para la investigación de impacto climático y miembro de la Comisión de la Tierra, dijo: "Muchos de los elementos en los sistemas de la Tierra están interconectados, haciendo que los puntos de no retorno en cascada sean una seria preocupación adicional".Por ejemplo, si hay capas de hielo más pequeñas o menos capas y menos hielo marino, entonces se refleja menos la energía del sol, lo que lleva a un mayor calentamiento global. El equipo sugirió que además de identificar estos riesgos, la lista de los puntos de no retorno podría aumentar hasta 16. El equipo trabajó con datos paleoclimáticos (condiciones climáticas de hace miles de años), observaciones actuales y los resultados de modelos climáticos para hacer estas nuevas identificaciones.Pero algunos de los puntos de no retorno anteriores, como El Niño-Oscilación del Sur, se han eliminado de la lista por falta de evidencia.