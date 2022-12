Cáncer de colon: cómo reconocer sus síntomas a tiempo (y por qué debes revisar tus heces)

Getty Images

"Revisa tus heces". Ese era el insistente mensaje que transmitía en su campaña de concientización sobre el cáncer colorrectal la presentadora de la BBC Deborah James, quien lo padecía y murió hace unos meses a los 40 años de la enfermedad.

Getty Images Kirstie Alley falleció por un cáncer de colon.

¿Cómo puedes detectar el cáncer de colon?

Sangre en las heces sin un motivo aparente. Puede ser de color rojo brillante o rojo oscuro.

Un cambio en la forma en la que defecas, como ir al baño con más frecuencia o que la materia fecal se vuelva más líquida o dura.

Sentir dolor o hinchazón en la parte inferior del abdomen, cuando el vientre se siente lleno e hinchado.

Pérdida de peso.

Sientes que no has vaciado tu intestino correctamente después de defecar.

Sientes más cansancio o mareos de lo habitual.

¿Cómo reviso mis heces?

Getty Images El cáncer de intestino puede comenzar en el colon (intestino grueso) o en el recto (vía posterior) y también se conoce como cáncer colorrectal.

¿Qué causa el cáncer de colorrectal?

Cuanto mayor eres, más probable es que el cáncer aparezca y en el intestino no es diferente: la mayoría de los casos son en adultos mayores de 50 años.

Tener una dieta con mucha carne roja y carne procesada, como salchichas o tocino.

Fumar cigarrillos puede aumentar el riesgo de muchos tipos de cáncer.

Beber demasiado alcohol.

Tener sobrepeso u obesidad.

Tener antecedentes de pólipos en el intestino que pueden convertirse en tumores.

¿Se transmite de padres a hijos?

¿Cómo reducir el riesgo?

¿Cómo se diagnostica el cáncer de colon?

¿Qué tratamientos hay disponibles?

¿Cuáles son las diferentes etapas del cáncer?

Cánceres en etapa 1: son pequeños, pero no se propagaron.

Cánceres en etapa 2: son más grandes, pero aún no se propagaron.

Cánceres en etapa 3: se diseminaron a algunos de los tejidos circundantes, como los ganglios linfáticos.

Cánceres en etapa 4: se propagaron a otro órgano del cuerpo, creando un tumor secundario.

Esta semana se supo también que la conocida actriz estadounidense Kirstie Alley falleció a causa de este cáncer, del que había recibido un diagnóstico tardío.Pero, ¿qué es este cáncer también llamado de intestino o de colon y cómo detectarlo a tiempo?Aquí te ofrecemos una guía práctica.Hay tres señales principales a tener en cuenta:También puede haber otros síntomas como:Tener estos síntomas no significa necesariamente que sea cáncer de intestino, pero el consejo esPorque cuanto antes se diagnostique un cáncer, más fácil será de tratar.A veces, el cáncer colorrectal puede impedir que los desechos pasen por el intestino y esto puede causar una obstrucción, provocando dolor de estómago severo, estreñimiento y enfermedad. Necesitarás ver a tu médico o acudir a emergencias de inmediato en esas circunstancias.Fíjate bien lo que sale cuando vas al baño yDeberías estar atento a la sangre en la materia fecal así como al sangrado del fondo.La sangre de color rojo brillante puede surgir de vasos sanguíneos inflamados (hemorroides) en el ano, pero también podría ser causada por cáncer colorrectal.La sangre de color rojo oscuro o negro en las heces puede provenir del intestino o estómago y también podría ser preocupante.También puedes notar un cambio en el hábito intestinal, como materia fecal menos sólida o defecar con más frecuencia de lo normal.La organización Bowel Cancer de Reino Unido recomienda llevar un diario de síntomas antes de visitar al médico para que no te olvides de nada en la cita.Los médicos están acostumbrados a ver a muchas personas con una variedad de problemas intestinales, así que infórmales de cualquier cambio o sangrado para que puedan averiguar la causa.Nadie está seguro exactamente de qué lo causa, pero hay algunas cosas que pueden hacer que sea más probable que se desarrolle:pero debes informar a tu médico si tienes familiares cercanos diagnosticados antes de los 50 años.Algunas afecciones genéticas, como el síndrome de Lynch, hacen que las personas tengan un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de colon, pero también se pueden prevenir si los médicos conocen la afección.Más de la mitad de los cánceres de intestino podrían prevenirse si las personas siguieran un, dicen los científicos.Eso significa hacer más ejercicio, comer más fibra y menos grasa, y beber de seis a ocho vasos de agua al día.Pero también significa acudir al médico con cualquier síntoma preocupante y someterse a estudios de detección de cáncer tan pronto como se ofrezcan.Puede ser a través de una, un procedimiento con una cámara dentro de un tubo largo para mirar dentro de todo el intestino, o unaflexible, que mira parte de él.Más del 90% de las personas diagnosticadas con cáncer colorrectal en su etapa más temprana sobrevivirán durante cinco años o más, en comparación con el 44% a las que se les diagnostica en la última etapa.Las posibilidades de supervivencia se han más que duplicado en los últimos 40 años: más de la mitad de los pacientes ahora sobreviven 10 años o más, en comparación con uno de cada cinco en la década de 1970, según estadísticas de Reino Unido.Los tratamientos son cada vez más personalizados y los avances en las pruebas genéticas hacen que la atención se pueda adaptar a cada individuo.Este enfoque aún necesita ajustes, pero promete años adicionales de vida para las personas con cáncer.