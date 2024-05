Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Un cráter fue la marca que quedó en el lugar de la primera prueba nuclear subterránea india realizada en el estado desértico de Rajasthan.

El día 138 del año 1974, a las 8 horas 08 minutos y 20 segundos de la mañana, hora local, India, sorprendió al mundo al llevar a cabo su primera explosión nuclear.

Su nombre en clave era "Buda Sonriente".

"No esperaban que tuviéramos la capacidad", recordó el doctor Satinder Kumar Sikka en conversación con la BBC en 2018.

"Cuando lo hicimos, todo el mundo tuvo que abrir los ojos a nuestra ciencia y tecnología".

En 1969, Sikka era un joven científico empleado en el principal centro de investigación nuclear de India, el Centro de Investigación Atómica Bhabha, cerca de Bombay.

Estaba terminando su doctorado bajo la supervisión de uno de los principales científicos nucleares del país, el doctor Rajagopala Chidambaram.

Lo que no sabía era que su supervisor había sido reclutado para un proyecto secreto por uno de los principales directores del centro, el dr. Raja Ramanna, un hombre que se convertiría en una figura central del programa de armas nucleares de India.

"Estaba preparando mi tesis doctoral en mi habitación y recibí una llamada de la oficina del doctor Ramanna para que fuera a verlo, y el doctor Chidambaram estaba allí.

"El doctor Ramanna me dijo: 'Sikka, ya has hecho bastante por ti mismo. Así que ahora tienes que hacer algo por el país'.

"Entonces me dijo: 'Vas a participar en un proyecto para una explosión nuclear pacífica'.

"Yo fui la segunda o tercera persona en ser incluida en ese proyecto".

Getty Images El supervisor de Sikka, Rajagopala Chidambaram (aquí en una ceremonia en agosto de 2023), estaba involucrado en un proyecto ultra secreto.

Como dijo Sikka, el objetivo era hacer una "explosión nuclear pacífica" o ENP, una terminología para designar una explosión nuclear con fines no militares… aunque eso a menudo podía significar simplemente que el dispositivo no había sido miniaturizado para ser un arma viable.

De cualquier manera, todo el mundo sabía que, en esencia, era una bomba atómica.

"El núcleo atómico es una bomba", subrayó el físico de materia condensada nuclear.

"Cuando los soviéticos y los estadounidenses llevaban a cabo pruebas ENP en realidad estaban probando sus armas. ENP era solo una excusa".

India había estado llevando a cabo investigaciones nucleares desde la década de 1940.

Se había negado a firmar el Tratado de No Proliferación, pero sus líderes sostenían públicamente que el país sólo estaba interesado en un programa de energía nuclear pacífico.

Para ello habían recibido ayuda de las naciones occidentales.

Pero tras la exitosa prueba de una bomba nuclear por parte de China en 1964 (dos años después de la guerra sino-india), y en medio de las crecientes tensiones con Pakistán, India había iniciado planes secretos para desarrollar su propia bomba atómica.

El objetivo principal era establecer una capacidad disuasoria contra posibles adversarios y salvaguardar los intereses de seguridad nacional.

El proyecto fue dirigido por civiles, y el secreto era primordial.

De los 10.000 empleados en el Centro de Investigación Atómica, menos de 100 participaron en el plan, e incluso los reclutados a menudo no sabían quién más estaba involucrado o en qué estaban trabajando.

"No debíamos decirle a nadie cuando teníamos reuniones de revisión, no se guardaban notas, por lo que no había ningún riesgo de filtraciones.

"Además todo funcionaba sobre la base de que el acceso a la información era restringido a lo estrictamente necesario.

"Así que mantuvimos todo muy oculto… pero mi esposa adivinó que yo estaba haciendo un trabajo secreto".

Un gran reto científico

Getty Images El nombre de la operación se debía a que la prueba se programó el día en que celebraban el cumpleaños de Buda.

Los líderes del proyecto decidieron fabricar un dispositivo de plutonio utilizando combustible de un reactor civil de investigación nuclear, que había sido construido con ayuda de Canadá, aunque, por supuesto, sin decirle nada a los canadienses.

El dispositivo sería similar a la bomba lanzada sobre Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.

"Era un dispositivo de implosión.

"El núcleo atómico era esférico y estaba rodeado de explosivos químicos.

"Cuando se aplican ondas de choque de explosivos químicos simultáneamente en todos los lados, el núcleo atómico se comprime y, en el punto de supercriticidad, se introduce un neutrón que inicia una reacción en cadena.

"La reacción en cadena crece y conduce a la explosión y a la liberación de energía. Así es como funciona el dispositivo de implosión".

Sin embargo, construirlo no era fácil, sobre todo porque las otras potencias nucleares no iban a compartir sus secretos con India.

"Éramos el único país que estaba haciéndolo sin recibir ayuda del exterior.

"En ese momento, se sabía muy poco, excepto algunos principios básicos. Así que tuvimos que desarrollar todo desde cero".

La lista de desafíos científicos complejos era enorme, entre ellos la creación del núcleo atómico.

"El plutonio es una sustancia muy tóxica. Las propiedades físicas son muy exóticas. A temperatura ambiente y presión ambiente es muy frágil y difícil de manejar para fabricar esferas y componentes.

"Otra cosa era que se nos negaban supercomputadoras o incluso computadoras básicas. Así que tuvimos que arreglárnoslas con dispositivos computacionales muy rudimentarios".

Sin embargo, para 1972, ya tenían un dispositivo funcional, que siguieron perfeccionando por los siguientes dos años.

Se eligió un sitio de prueba en Pokhran, en el sofocante desierto del norte de India, a 150 kilómetros de Pakistán.

La prueba no se iba a llevar a cabo en la superficie, así que cavaron un pozo especial en las profundidades del subsuelo, y colocaron ahí el gran dispositivo.

"Lo bajaron al pozo dos días antes de la explosión, y rellenaron el agujero con escombros, arena y otras cosas.

"No era posible hacer cambios de última hora, por lo que obviamente estábamos nerviosos.

"Justo una hora antes de la prueba, evacuamos a la gente de las aldeas circundantes.

"Son personas inteligentes, así que seguro sospecharon que algo grande iba a suceder".

Buda sonrió

Getty Images La popularidad de Indira Gandhi, entonces Primera Ministra de India, experimentó un aumento masivo después de que "Buda sonrió".

La prueba estaba programada para el 18 de mayo de 1974.

El doctor Sikka y sus colegas se reunieron para observarla desde una torre a cuatro kilómetros de distancia.

"Nos entregaron un cuaderno con un bolígrafo para que registráramos lo que iba a pasar, pero todo sucedió en un santiamén y en una milésima de segundo.

"Cuando el artefacto explotó, vimos que el suelo se hinchaba, elevándose como un montículo hasta unos 34 metros, que luego bajó, y sentimos fenómenos como de terremoto.

"Inmediatamente supimos que nuestro esfuerzo había tenido éxito y hubo mucha emoción, aplausos y todo eso. Yo era muy joven en ese momento. Salté desde lo alto de la torre hasta el rellano inferior".

La noticia del éxito de la prueba fue enviada inmediatamente a Delhi.

"Ese 18 de mayo era el cumpleaños de Buda, así que el nombre en clave entre la oficina del Primer Ministro y nuestro presidente, el dr. Ramanna, era "Buda sonriente".

"Cuando la explosión tuvo éxito, había una línea directa con Delhi y dijeron que Buda había sonreído".

Y luego los científicos celebraron.

"Nos reunimos todos en el autobús militar y tuvimos una gran fiesta. Era verano y había muchos mangos y mucha cerveza".

Cuando se conoció la noticia de la prueba, aunque algunos países reconocieron el derecho del país a defenderse, hubo indignación internacional contra India por romper la moratoria global de facto sobre los ensayos nucleares.

La cooperación nuclear internacional con India fue suspendida, lo que tuvo graves repercusiones en el programa nuclear civil del país.

"Sí, fue un shock. No esperaban que la ciencia y la tecnología indias fueran tan avanzadas como para poder llevar a cabo una prueba nuclear".

Durante las siguientes dos décadas, India miniaturizó su dispositivo y creó una bomba viable, y Pakistán se apresuró a construir una también.

Tras un intervalo de 24 años, India llevó a cabo otra serie de cinco explosiones nucleares subterráneas los días 11 y 13 de mayo de 1998, lo que provocó críticas de muchos países de todo el mundo.

Sikka, quien murió en 2023, dirigió con éxito el trabajo para desarrollar un dispositivo termonuclear mucho más potente, y fue Secretario Científico del Asesor Científico Principal del gobierno de India.

Cuando habló con la BBC cuatro décadas y media después de la prueba "Buda sonriente", no tenía reparos en su papel para ayudar a convertir a India en una potencia nuclear.

"No, no nos arrepentimos. De hecho, nos sentimos orgullosos de haber logrado lo que queríamos y de haber hecho algo por el país".

* Si quieres escuchar el programa "Smiling Buddha: India’s First Nuclear Test" de BBC Witness History, haz clic aquí.

