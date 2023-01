Bryan Kohberger: lo que revela sobre el caso la acusación judicial contra el hombre sospechoso de matar a 4 estudiantes en Idaho

Getty Images

El ADN de Bryan Kohlberger, sospechoso del asesinato en Idaho, fue encontrado en la escena del crimen, de acuerdo con la Policía.

El ADN del hombre acusado de asesinar a cuatro estudiantes de universidad en Idaho fue encontrado en la escena del crimen, según detalles contenidos en documentos judiciales publicados por las autoridades recientemente. El sospechoso, de nombre Bryan Kohberger, de 28 años, fue arrestado la semana pasada en Pensilvania.Ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y robo grave en relación con el crimen.Un abogado que representa a Kohberger dijo anteriormente que el joven está ansioso por ser exonerado.Kohberger no se declaró culpable en una comparecencia ante el tribunal en Idaho el jueves.El hombre respondió afirmativamente a las preguntas del juez de primera instancia del condado de Latah sobre si comprendía sus derechos y los cargos en su contra, y se le negó la libertad bajo fianza.

Qué dicen los documentos

Testigos

Los documentos, revelados poco antes de su comparecencia ante el tribunal, brindan los últimos detalles sobre el arresto del estudiante graduado en criminología, así como sobre los asesinatos que conmocionaron a la pequeña ciudad universitaria de Moscow, en Idaho. La declaración jurada de causa probable indica que el ADN de Kohberger coincidía con una muestra encontrada en la vaina de un cuchillo en el apartamento donde los estudiantes de la Universidad de Idahofueron asesinados en noviembre.En la escena del crimen, la policíade una funda de cuero marrón que se encontró en la cama junto al cuerpo de Mogen, según la declaración jurada escrita por el policía Brett Payne.Posteriormente, las autoridades compararon esta muestra con un perfil de ADN tomado de la basura en la casa de la familia de Kohberger en Pensilvania.Otros dos compañeros de cuarto estaban presentes en la casa en el momento de los asesinatos, pero resultaron ilesos en el ataque.La declaración jurada, que resume la evidencia y las circunstancias del arresto, también alega quevio a un hombre enmascarado vestido de negro en la casa la mañana de los hechos.Una de las compañeras de cuarto, identificada por las iniciales "DM", dijo que se despertó a las 04:00 am hora local al oír lo que pensó que era Goncalves jugando con su perro en una de las habitaciones de arriba.Cuando abrió la puerta, le pareció escuchar un llanto proveniente de la habitación de Kernodle y escuchó una voz masculina que decía: "Está bien, te ayudaré".La tercera vez que la compañera de cuarto abrió la puerta dijo que vio una figura vestida de negro.También hay nueva información sobre un sedán blanco, un, visto cerca de la escena del crimen, que fue un gran avance en una investigación que no había encontrado un sospechoso o un arma homicida seis semanas después del crimen.Las autoridades pudieron ubicar un automóvil que coincidía con esa descripción en la Universidad Estatal de Washington, donde Kohberger era estudiante. El vehículo estaba registrado a su nombre.El documento señala que si bien no se registró el celular del sospechoso en las torres de teléfono de Moscow durante las horas en las que ocurrió el crimen, sí sucedió a eso de las 4:48 am en una autopista al sur de la ciudad y en dirección a Pullman, donde se encuentra el campus universitario en donde el sospechoso es estudiante graduado y en donde estaba el auto. La policía dice que el arma homicida, descrita como un "cuchillo de hoja fija", aún no ha sido encontrada.Los investigadores no compartieron el motivo de los asesinatos ni dijeron si el sospechoso conocía a las víctimas.Kohberger fue arrestado en la casa de sus padres en Albrightsville, Pensilvania, el 30 de diciembre.Fue transferido a Idaho el miércoles después de aceptar ser extraditado para enfrentar los cargos de asesinato.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.