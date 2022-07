Brittney Griner: el angustioso ruego a Biden de la estrella del baloncesto de EEUU detenida en Rusia

Getty Images

Brittney Griner es una de las jugadoras más exitosas del baloncesto femenino.

Brittney Griner, la superestrella del baloncesto estadounidense detenida en Rusia, escribió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle ayuda.Griner ha estado detenida durante más de cuatro meses en Rusia por cargos de drogas.En la carta, la deportista expresó su temorde no volver al territorio estadounidense.Funcionarios del gobierno confirmaron que recibieron la comunicación de la jugadora del Phoenix Mercury."El presidente Biden ha sido claro sobre la necesidad de ver en libertad a todos los ciudadanos estadounidensesque son rehenes o detenidos injustamente en el extranjero, incluida Brittney Griner", dijo el lunes una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.Las autoridades estadounidenses también reiteraron que están trabajando "agresivamente, utilizando todos los medios disponibles, para llevarla a casa".

Una carta desesperada

Reuters La doble campeona olímpica juega la temporada baja de la NBA femenina (WNBA) en Rusia.

Reuters Si Griner es declarada culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión.

Relaciones tensas

Si bien gran parte de la carta de Brittney Griner a Biden no ha sido publicada,revelan su estado mental durante la detención."Mientras, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, camiseta olímpica o cualquier logro, estoy aterrorizada de estar aquí para siempre", escribió."¡! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño a mis compañeras de equipo! Me mata saber que están sufriendo tanto en este momento. Estoy agradecida por todo lo que puedan hacer en este momento para llevarme a casa".Griner también le recordó al presidente en su carta, que llegó el, el servicio militar de su padre en Vietnam."El 4 de julio, nuestra familia normalmente honra el servicio de aquellos que lucharon por nuestra libertad, incluido mi padre, que es un veterano de la guerra de"."Me duele pensar en cómo suelo celebrar este día porque la libertad significa algo completamente diferente para mí este año", agregó.Griner pidió al mandatario que no se olvide de otros ciudadanos estadounidenses detenidos en."Por favor, haga todo lo que pueda para llevarnos a casa", escribió. "Voté por primera vez en 2020 y voté por usted.".Griner está detenida en Rusia desde su arresto el 17 de febrero de 2022 en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú después de que supuestamente se encontraraen su equipaje.El juicio en su contra comenzó el pasado 1 de julio. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta.Menos del 1% de los​​en casos penales son absueltos en Rusia.Sin embargo, a diferencia de los tribunales estadounidenses, incluso si es, el gobierno de Rusia tiene la autoridad para revocar cualquier decisión y enviarla a prisión.Griner es una de las jugadoras más exitosas del. Lajuega en Rusia durante la temporada baja de la WNBA (la NBA femenina), concretamente en las filas del equipo UMMC Ekaterinburg, donde compite desde 2014.Aproximadamente la mitad de las jugadoras de la WNBA compiten en el extranjero fuera de temporada.Para la mayoría es una forma de, ya que a las jugadoras de la WNBA se les paga aproximadamente cinco veces más en Rusia que en Estados Unidos.El juicio de Griner se produce en medio de lay su detención ocurrió días antes de que iniciara el conflicto.Si bien no hay indicios de que su arresto esté relacionado con la, algunos funcionarios estadounidenses han indicado que las tensas relaciones entre Washington y Moscú pueden poner en peligro su regreso."No queremos que Griner se convierta en unque se libra en todo el mundo en este momento", dijo en junio el congresista estadounidense John Garamendi, miembro del comité de servicios armados de la Cámara de Representantes."La guerra en Ucrania básicamente ha roto lasentre Estados Unidos y Rusia", dijo Garamendi. "Eso va a exacerbar este problema".Rusia niega que suhaya sido causada por las tensiones con Estados Unidos.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.