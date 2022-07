Brittney Griner: EEUU hace una oferta de intercambio de prisioneros a Rusia para lograr el retorno de la estrella de baloncesto

Getty Images

Brittney Griner se encuentra detenida en Rusia desde febrero.

Una oferta "significativa" de intercambio de prisioneros.Eso es lo que el gobierno de Joe Biden afirma haber hecho para lograr que Rusia devuelva a Estados Unidos a la la estrella de baloncesto Brittney Griner y al exmarine Paul Whelan, según informó este miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken.La medallista de oro olímpica fue detenida en febrero en un aeropuerto cerca de Moscú, cuando las autoridades encontraron cartuchos de cigarrillos electrónicos con aceite de cannabis en su equipaje.Whelan, por su parte, fue arrestado en Moscú en diciembre de 2018 y fue condenado en 2020 a 16 años de prisión por ser considerado como un espía.Washington ha dicho que considera que tanto Griner como Whelan fueron detenidos injustamente por Rusia.Informaciones de prensa han señalado que Moscú estaría interesado en intercambiar a la estrella del baloncesto por el traficante de armas ruso convicto Viktor Bout.De acuerdo con CNN, Washington espera lograr la liberación de ambos detenidos a cambio de Bout.Blinken dijo que plantearía el asunto en una llamada la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ambos funcionarios no han hablado desde que comenzó la guerra en Ucrania.Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado se negaron el miércoles a revelar detalles del acuerdo propuesto.Un abogado de Bout le dijo al medio de noticias ruso Ria Novosti que no podía comentar sobre los informes de un posible intercambio con su cliente, pero que "esto podría cambiar pronto".El traficante de armas, apodado"el mercader de la muerte", actualmente cumple una condena de 25 años de prisiónen EE.UU. bajo el cargo de intentar vender armas a un grupo rebelde colombiano para matar estadounidenses.El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que "hace varias semanas" se había hecho una oferta, pero señaló que Rusia "no se ha comprometido favorablemente hasta ahora".También reconoció que las negociaciones para asegurar la liberación de Griner y Whelan son"un trabajo delicado" y que la decisión de hacer pública la propuesta es arriesgada."No nos ayudará atraelos a casa si estamos negociando en público", dijo.Kirby agregó que un funcionario de la Casa Blanca había hablado con las familias Whelan y Griner antes del anuncio de Blinken y que volverían a hablar en las próximas 48 horas.

Getty Images

El vendedor de armas ruso Viktor Bout fue arrestado en un hotel en Bangkok en 2008.

El acuerdo sería la primera acción concreta anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden con respecto a la liberación de la jugadora de baloncesto de 31 años de edad.

Un "accidente"

En su juicio por posesión de drogas este miércoles, Griner dijo que los funcionarios le habían hecho firmar documentos, pero "nadie me explicó nada de eso".También dijo quey que tuvo que usar una aplicación de traducción en su teléfono para comunicarse.La jugadora, que ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, se declaró culpable de los cargos de drogas en su contra, pero negó haber infringido la ley deliberadamente y dijo que había hecho las maletas a toda prisa."Todavía no entiendo hasta el día de hoy cómo [los cartuchos de vape] terminaron en mis bolsas", dijo Griner."Con ellos accidentalmente en mis maletas, asumo la responsabilidad, peroo planear contrabandear nada a Rusia", ha dicho.