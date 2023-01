Brasil Pagarán con la fuerza de la ley: Lula decreta la intervención federal tras la invasión del Congreso, la Presidencia y el Supremo Tribunal

Getty Images

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió castigar con dureza a las personas que este domingo invadieron el Palacio del Planalto y otras instituciones estatales en Brasilia.Lula decretó la intervención federal en la capital después de que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieran masivamente en áreas del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto.

Getty Images

Afirmó que "no hay precedentes en la historia de nuestro país" de los sucesos del domingo en Brasilia."Y por eso habrá que castigar a esta gente", declaró Lula, momentos antes de anunciar el decreto.

"Nazis y fascistas"

Getty Images

Los hechos

Getty Images

"Vamos incluso averiguarque fueron a Brasilia y todos pagarán con la fuerza de la ley por este acto irresponsable, este acto antidemocrático y este acto de vándalos y fascistas", afirmó.Lula llamó a los invasores "nazis y fascistas" que representan "todo lo que es abominable" en la política, y prometió encontrar a todos los involucrados para llevarlos ante la justicia."La democracia garantiza el derecho a la libertad, a la libre expresión, pero también exige queque se crearon para fortalecer la democracia", apuntó.Lula también criticó a la policía, a la que acusó de no haber actuado con contundencia cuando los bolsonaristas invadieron las instituciones."La policía no hizo nada en absoluto. Simplemente dejaron entrar a los manifestantes", dijo."Hubo mala fe, mala voluntad. Los policías que participaron en esto no pueden quedar impunes".El decreto de intervención federal en el Distrito Federal se limita al ámbito de la seguridad pública yde 2023. El presidente designó como interventor al secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo García Capelli, que asumirá el control de toda el área de Seguridad en la capital hasta el día 31.El grupo de bolsonaristas, concentrados frente al Cuartel General del Ejército, se trasladó a la Esplanada dos Ministérios en la tarde del domingo.Las imágenes difundidas por cadenas de televisión brasileñas muestran a cientos de personas en las rampas que dan acceso al Congreso y al Palacio del Planalto y en los alrededores del edificio del Supremo Tribunal.Muchos de ellos subieron a la azotea del edificio del Congreso, mientras.En las imágenes se observan ventanas rotas y personas con banderas brasileñas y otras insignias en el interior del edificio. También muestran a miembros del grupo dentro de la oficina de la Presidencia de la República, en el Palacio del Planalto y en el pleno del Tribunal Supremo. Sobre las 17:00 hora local (20:00 GMT) los guardias de seguridad lograron retomar el edificio del Tribunal Supremo y expulsar a los invasores, según imágenes de helicóptero transmitidas por GloboNews.En las afueras del Congreso, agentes de la policía intentaban detener el avance del grupo con gases lacrimógenos, lo que ocasionó enfrentamientos entre las autoridades y los seguidores de Bolsonaro.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.