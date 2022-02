Boris Johnson y el partygate: el escándalo por las fiestas del gobierno británico durante el confinamiento en Reino Unido

https://www.youtube.com/watch?v=-s2KMg099A4Si no puedes ver el video haz clicaquí.Un reporte oficial investigó 16 eventos sociales realizados en el nº 10 de Downing Street, y en otros edificios del gobierno británico, durante los confinamientos por la pandemia que vivió Reino Unido entre 2020 y 2021. El reporte, realizado por la funcionaria Susan Gray, es limitado, ya que la policía pidió no añadir muchos detalles y así "evitar cualquier perjuicio" en la investigación que ellos tienen abierta sobre 12 de esas fiestas, si bien revela algunas claves de lo ocurrido y concluye con una dura crítica al liderazgo británico."Algunas de las reuniones en cuestión representan un grave fracaso de los altos estándares que se espera de aquellos que trabajan en el corazón del gobierno", dice el recién publicado informe. "No se debería haber permitido".En este video te contamos cómo el llamado "partygate" se ha convertido en una crisis política para el gobierno de Johnson.Investigación, guion y presentación:Ana María Roura. Edición de video:Gonzalo Cañada. Editora:Natalia Pianzola.

