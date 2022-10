Boris Johnson se retira de la carrera para liderar el Partido Conservador y volver a ser primer ministro de Reino Unido

Getty Images

Boris Johnson se fue de Downing Street el 6 de septiembre y en su lugar quedó Liz Truss.

El ex primer ministro británico Boris Johnson se retiró este domingo de la carrera por el liderazgo en el gobierno diciendo que tenía el apoyo necesario pero que "simplemente no sería lo correcto".El retorno de Johnson era algo con lo que se había especulado en los últimos días, aunque el político no lo había anunciado de forma oficial.Uno de los más leales seguidores de Johnson, el ministro Jacob Rees-Mogg, había lanzado una campaña en redes sociales para conseguir que volviera a Downing Street, sede de la residencia y oficina del primer ministro británico, y decenas de diputados conservadores expresaron luego su apoyo públicamente.El excanciller Rishi Sunak y la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, siguen en la contienda.En un comunicado, Johnson dijo que había "muy buenas posibilidades" de que hubiera tenido éxito para "estar de vuelta en Downing Street".Johnson afirmó que se sintió atraído por la contienda, pero que debe priorizar la unidad del Partido Conservador, al que pertenece."Llevé a nuestro partido a una victoria electoral masiva hace menos de tres años, y creo que, por lo tanto, estoy en una posición única para evitar una elección general ahora", sostuvo."Creo que estoy en una buena posición para lograr una victoria conservadora en 2024, y esta noche puedo confirmar que superé el muy elevado obstáculo de 102 nominaciones, incluido un proponente y un secundador, y podría presentar mi nominación mañana", continuó.

Boris Johnson perdió el respaldo del Partido Conservador tras la revelación de que Johnson ignoró acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Pincher antes de nombrarlo número 2 del partido en el Parlamento.

"Hay muchas posibilidades de que tenga éxito en las elecciones con los miembros del Partido Conservador, y de que pueda estar de vuelta en Downing Street el viernes. Pero en el transcurso de los últimos días, tristemente, he llegado a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto"."No se puede gobernar con eficacia a menos que tenga un partido unido en el Parlamento".Johnson informó que se había comunicado tanto con Sunak como con Mordaunt porque esperaba que pudieran unirse los tres "por el interés nacional". "Lamentablemente, no hemos podido encontrar una manera de hacerlo", dijo."Por eso me temo que lo mejor es no dejar que mi candidatura siga adelante y comprometo mi apoyo a quien triunfe"."Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado", finalizó.Johnson sigue bajo investigación por el Comité de Estándares Parlamentarios, que podría, en teoría, llevar a que lo suspendan del Parlamento o incluso que lo expulsen como parlamentario.

Sunak, el candidato favorito

Reuters Rishi Sunak declaró este domingo que se postulará para el cargo de primer ministro en Reino Unido.

Si bien Sunak sigue adelante como favorito, fuentes cercanas al excanciller dijeron que no dan "nada por sentado"."Rishi continuará hablando con sus colegas mañana (lunes) por la mañana antes de que entren los documentos de nominación, y discutirá la mejor manera de unir al partido y hacer avanzar al país", dijo una fuente de su entorno a la BBC.Según el recuento de la BBC a partir de declaraciones públicas, Sunak cuenta con el respaldo de 153 parlamentarios, mientras que Mordaunt tiene el apoyo de 25.Los candidatos necesitan el aval de al menos 100 parlamentarios para avanzar en la votación.Las nominaciones cierran a las 14:00 hora local (1300 GMT) de este lunes.La elección dentro del Partido Conservador de un nuevo primer ministro en Reino Unido se da tras la renuncia el jueves pasado de Liz Truss, quien había asumido el liderazgo del gobierno el 6 de septiembre.Truss dimitió después de haber sido forzada a abandonar la mayor parte de su programa político por asustar a los mercados financieros.