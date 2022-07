Boris Johnson: ¿cómo es posible que renuncie pero pueda seguir como primer ministro de Reino Unido?

Getty Images

"Nadie es remotamente indispensable": Boris Johnson anuncia su renuncia como líder del Partido Conservador.

Tras enfrentar una enorme presión por la renuncia sin precedentes de ministros y otros funcionarios del gobierno, Boris Johnson dimitió como líder del gobernante Partido Conservador y dejará de ser primer ministro de Reino Unido cuando se encuentre quien lo sustituya.Johnson abandonará el cargo después de menos de tres años de haber llevado a su partido a una contundente victoria electoral en 2019.Se espera que continúe en funcionesunos tres meses más, hasta que los conservadores elijan su reemplazo en elecciones internas.Pero, ¿cómo es posible que con esta decisión tomada hoy no sea el último día de Johnson en el poder?Lo que sucede en Reino Unido es que hasta que no se encuentre un sucesor, se espera que el saliente primer ministro continúe en el cargo. Para eso se sigue una proceso establecido.Aquí te explicamos el sistema, lo que se puede esperar del proceso y lo que puede suceder a continuación.

¿Cómo eligen los conservadores un nuevo líder?

En la primera ronda, los candidatos deberán conseguir 5% de los votos para continuar en la contienda (actualmente 18 parlamentarios)

En la segunda ronda, el apoyo tiene que ser 10% (actualmente 36 parlamentarios)

En las siguientes rondas, el candidato con el menor número de votos queda eliminado.

¿Cómo se designa al siguiente primer ministro?

¿Habrá elecciones generales?

Getty Images Varios miembros del Gabinete de Johnson se podrían postular para el cargo de nuevo primer ministro.

¿Cuánto más permanecerá Boris Johnson en el poder?

Getty Images ¿Llegó la hora de convocar elecciones en Reino Unido?

¿Qué poderes le quedan todavía a Boris Johnson?

¿Es sostenible que Johnson se quede en el poder hasta el otoño?

BBC El líder del opositor Partido Laborista, Kier Starmer piensa que la salida de Johnson debe ser inmediata

Una vez dimite el líder de los conservadores, se inicia el proceso para elegir un nuevo líder del partido. Según las reglas vigentes, los candidatos necesitan el apoyo de ocho parlamentarios conservadores para postularse.Cuando todos los candidatos hayan declarado sus intenciones -y si hay más de dos candidatos- los parlamentarios conservadores sostendrán una serie de votaciones hasta que solo queden dos.Cuando solo queden dos, todos los miembros de Partido Conservador -un poco más de 100.000- elegirán a su líder. Se plantea que eso sucederá en el próximo otoño.Quien sea que gane la contienda para liderar a los conservadores se convertirá en líder del partido que en este momento ostenta el mayor número de escaños en el Parlamento.Todavía no hay un sucesor obvio de Johnson, peroCuando esa persona sea electa, Boris Johnson ofrecerá su renuncia a la reina Isabel II y ella, a su vez, convocará al nuevo líder del partido a quien le solicitará formar gobierno.No necesariamente.Que un primer ministro renuncie no implica elecciones generales automáticas.El partido y -por ende- su líder podrá continuar en el gobierno por el período para el que originalmente fue electo.Eso ocurrió, por ejemplo, cuando David Cameron y Theresa May, ambos conservadores y antecesores de Boris Johnson, reunciaron.En el caso actual, tras la victoria de Johnson en 2019 el Partido Conservador puede quedarse en Downing Street, la sede del gobierno británico, hasta enero de 2025.Pero el nuevo primer ministro podría convocar elecciones antes de esa fecha, según le convenga. Eso hicieron, en su momento, May y Johnson.Johnson continuará como primer ministro hasta el otoño de este año, según informa el corresponsal de la BBC Chris Mason.Si quisiera dimitir inmediatamente, en teoría, probablemente un miembro de gabinete, para tomar las riendas hasta que se designe un nuevo responsable del partido.Sin embargo esa sería una situación poco usual.Hasta que formalmente abandone el cargo de primer ministro, Johnson ostentará los mismos poderes, en teoría.En realidad,.Seguirá representando a Reino Unido en el exterior y podrá continuar designando cargos públicos o hacer cambios en su equipo ministerial.Uno de sus últimos actos en el cargo probablemente será otorgar títulos honorarios y nombrar miembros a la Cámara de los Lores, en su lista de honores de dimisión.