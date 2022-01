Boris Johnson: de qué acusan al primer ministro británico y por qué lo está investigando la policía

Getty Images

El futuro político del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, está en juego.Se espera la presentación de un informe sobre las presuntas fiestas en su residencia oficial, en el número 10 de la calle Downing, las cuales se habrían realizado durante las restricciones por la pandemia. Además, Scotland Yard abrió una investigación criminalsobre la supuesta violación de las leyes sobre la covid-19, y el primer ministro también podría verse obligado a renunciar a su cargo si se descubre que mintió al Parlamento.El tiempo de Boris Johnson en el cargo como primer ministro británico ha estado lleno de acontecimientos, por decir lo menos.En poco más de dos años, culminó la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), condujo al país a través de la pandemiay enfrentó rebeliones y renuncias de sus asesores más cercanos.Sin embargo, es el llamado "partygate", el último drama que afecta a la política británica, lo que ha llevado al exalcalde de Londres más cerca que nunca de perder el poder.Pero,¿de qué se le acusa exactamente?

Reportes en los medios señalan que Johnson y su esposa, Carrie, asistieron a las supuestas fiestas.

¿Qué es "partygate"?

Un feliz cumpleaños

La reina Isabel II se sentó sola en el funeral de su esposo, el príncipe Felipe, debido a las restricciones por la pandemia.

¿Cuál ha sido la reacción?

La supuesta reunión de cumpleaños de Boris Johnson tuvo lugar en la Sala del Gabinete.

"En el nombre de Dios, vete"

Sue Gray lidera la investigación sobre el "partygate".

¿Qué investiga la policía?

Algunas de las supuestas fiestas tuvieron lugar durante las restricciones más estrictas que vio el Reino Unido por la pandemia.

La censura, una posibilidad

La Policía Metropolitana de Londres no tiene fecha de finalización de su investigación criminal sobre presuntas reuniones en Downing Street.

Según publicaciones en los medios, presuntamente huboen la residencia de Downing Street, donde vive y trabaja el primer ministro, o en otros departamentos gubernamentales durante la pandemia.Reino Unido estaba en diversos grados de confinamiento cuando supuestamente se llevaron a cabo estas fiestas. Las normas para el público en general incluían laque tuvieran más de dos personas, así como otras restricciones para eventos al aire libre.Alrededor defueron invitadas a un evento con bebidas, con distancia social, en el jardín de Downing Street en mayo de 2020.Testigos le dijeron a la BBC que Johnson y su entonces prometida, Carrie Symonds, estaban entre las 30 personas que asistieron. El primer ministro confirmó que estuvo allí durante 25 minutos, pero "creía implícitamente que se trataba de un evento de trabajo".Según los reportes de prensa, elfue celebrado un mes después con un pastel en la Sala del Gabinete de Downing Street. El personal de la residencia dice que la celebración se llevó a cabo durante "menos de diez minutos".Cuando Londres pasó al nivel más estricto de restricciones en diciembre de 2020, supuestamente se llevaron a cabo varias fiestas, incluida una llamada "reunión no autorizada" en la sede del Partido Conservador.Más recientemente, se dice que el personal de Downing Street celebró dos reuniones el 16 de abril de 2021,. En el servicio, la monarca fue filmada sentada sola, de acuerdo con las restricciones por la pandemia en ese momento. El país estaba en estado de luto nacional, con las banderas oficiales ondeando a media asta.Johnson no asistió a ninguna de las presuntas celebraciones del 16 de abril.El primer ministro se ha enfrentado a una dura reacción por las supuestas reuniones y ha sido criticado regularmente por el líder de la oposición en el Parlamento, el laborista Keir Starmer.La primera víctima del escándalo fue la secretaria de prensa del gobierno, Allegra Stratton.Cuando surgieron los reportes en diciembre pasado, y luego de una semana de negación por parte del gobierno, se filtró un vídeo a la prensa en el que se veía a Stratton ensayando cómo responder a las preguntas de los periodistas.Incluso bromeaba con que hubo una reunión de trabajo con "queso y vino". Renunció a su cargo con una declaración en la que sollozaba al día siguiente.Ese mismo mes, los conservadores perdieron un escaño que tenían muy seguro en North Shropshire frente a los demócratas liberales, en una sorprendente elección que muchos han atribuido a las controversias que rodean al gobierno de Johnson.A principios de este mes, otro parlamentario conservador, Christian Wakeford, anunció su deserción al opositor Partido Laborista, aunque su primer contacto con la oposición fue anterior al "partygate".Muchos parlamentarios, tanto dentro como fuera del Partido Conservador, han pedido la renuncia del primer ministro, con un golpe particularmente fuerte proveniente del exsecretario conservador para el Brexit, David Davis.Citó a un miembro conservador del parlamento de 1940, quien pidió la renuncia del entonces primer ministro Neville Chamberlain después de las primeras derrotas militares de la Segunda Guerra Mundial."Te has sentado allí demasiado tiempo para todo el bien que has hecho. En el nombre de Dios, vete", dijo.Ahora todos los ojos están puestos en el Parlamento mientras se espera la publicación del informe de la investigación sobre las supuestas infracciones, realizada porElla es la segunda secretaria permanente de la Oficina del Gabinete y reporta al funcionario de más alto rango de Reino Unido, Simon Case. Gray, incluido quién asistía a ellas "con referencia al cumplimiento de las normas vigentes en ese momento".Se espera que el informe proporcione un relato fáctico de lo sucedido. Esto no significa necesariamente que ella diga si hubo o no incumplimientos de la norma.El líder de la oposición, Keir Starmer, le dijo a la BBC a principios de este mes: "Creo que él [el primer ministro] violó la ley. Creo que es como si admitiera que violó la ley. Y, después de todo, Downing Street ahora se ha disculpado con la reina por algunas de las fiestas que han pasado".La policía de Londres, la Policía Metropolitana, anunció que había abierto una investigación. No se sabe cuántos eventos está investigando.Solo ha reportado queen los últimos dos años en relación con posibles infracciones de las regulaciones sobre la covid-19".La decisión de iniciar la investigación fue el resultado de la información proporcionada por el equipo de investigación de Sue Gray y las "evaluaciones de los propios agentes", dijo la comisionada Dame Cressida Dick.Según la Ley de Coronavirus, las infracciones de las normas covid se castigan con multas.En el verano de 2020, la Policía Metropolitana tuvo el poder de multar a la gente con US$130 por la primera violación. Las infracciones posteriores podían duplicarse hasta un máximo US$4.160.Por ahora, Johnson se ha encerrado, como suele hacer cuando se enfrenta a acusaciones de irregularidades y mentiras, y ha instado a sus parlamentarios a esperar la publicación del informe.Pidió disculpas a la reina Isabel II por el comportamiento de su personal, en un momento en que ella había estado observando escrupulosamente las normas de la pandemia al sentarse sola en el funeral de su esposo.Varios miembros de alto rango de su propio partido. Entonces, si él no renuncia voluntariamente, tendrán que considerar un voto de censura.Esta es una votación secreta en la que el primer ministro debe obtener una mayoría simple de los parlamentarios de su propio partido para permanecer en el poder.Para esto, al menos el 15% de los parlamentarios en funciones (54) tienen que escribir una carta diciendo que ya no tienen confianza en el primer ministro.La predecesora de Johnson, Theresa May, sobrevivió a una moción de censura en diciembre de 2018, solo para renunciar por su propia voluntad seis meses después.