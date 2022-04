Boris Becker: condenan a dos años y medio de cárcel al extenista alemán en Reoino Unido

PA Media

Boris Becker lleg'o a la corte con su pareja, Lilian de Carvalho Monteiro.

El tres veces campeón de Wimbledon, Boris Becker, fue condenado a dos años y medio de cárcel por un tribunal británico por ocultar activos y préstamos por valor de más de US$3 millones para evitar pagar sus deudas.Becker, de 54 años, fue declarado culpable de cuatro cargos en base a la Ley de Insolvencia británica.El caso se centró en la bancarrota que Becker declaró en junio de 2017 como resultado de un préstamo que no pagó de más de US$3,7 millones por su residencia de lujo en la isla de Mallorca, en España.La jueza Deborah Taylor dijo que el extenista alemán y ex número uno del mundo no había mostrado remordimiento ni aceptación de la culpa.Refiriéndose a la condena de dos años de prisión suspendida que Becker recibió en Alemania en 2002 por evasión de impuestos, la jueza aseguró: "No prestó atención a la advertencia que le dieron y a la oportunidad que le dio la suspensión de la sentencia y ese es un factor agravante importante..."."Has... buscado distanciarte de tu ofensa y tu bancarrota. Aunque acepto tu humillación como parte del proceso, no ha habido humildad".

PA Media

Boris Becker deberá pasar en prisión la mitad de su condena.

Culpable de cuatro cargos

A principios de este mes, un jurado encontró culpable a Becker de sustracción de propiedad, dos cargos de no revelación su patrimonio y encubrimiento de deuda.Lo absolvieron de otros 20 cargos, incluidos nueve cargos por no entregar sus trofeos y medallas de tenis.Becker -ganador de seis torneos del Grand Slam- deberá pasar en prisión la mitad de su condena de 30 meses, según informa el diario Daily Mail.Su abogado, Jonathan Laidlaw, le dijo al tribunal que la "caída en desgracia" de la estrella del tenis había dejado "su reputación hecha jirones"."Boris Becker no tiene literalmente nada y tampoco hay nada que mostrar de lo que fue la carrera deportiva más brillante y eso no es nada menos que una tragedia"."Este proceso ha destruido su carrera por completo y ha arruinado cualquier perspectiva futura de obtener ingresos".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! https://www.youtube.com/watch?v=lmqtZZzgAP8