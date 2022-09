Boric califica como contundente el triunfo del rechazo y propone un nuevo itinerario constituyente

Chepa Beltrán & Getty

El triunfo del rechazo supone un serio revés para Boric.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió este domingo a dar continuidad al proceso constituyente tras el "contundente" triunfo del "rechazo" en el plebiscito por una nueva Constitución en Chile. El mandatario hizo un llamamiento al entendimiento entre las fuerzas políticas y sociales para alumbrar un texto que logre más respaldo que el que los chilenos acaban de rechazar en las urnas. "Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente", afirmó Boric.El presidente hizo un llamado a toda la ciudadanía "a abordar juntos y unidos la construcción del futuro".Boric, que ha sufrido un serio revés con el resultado del plebiscito, anunció que citó este lunes en el Palacio de la Moneda a los presidentes del Congreso y a representantes de la sociedad civil para iniciar el nuevo camino. El presidente interpretó el nítido veredicto de las urnas: "Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte clara", dijo. En el que quizá sea el momento más difícil de sus seis meses de mandato, Boric trató de lanzar un mensaje positivo y apeló a la unidad de los chilenos. "La patria nos ha dado un mensaje contundente para que, ahora sí, nos pongamos de acuerdo", emplazó. Y recordó: "Cuando actuamos en unidad es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos". "El pueblo chileno no quedó satisfecho con las propuestas y ha decidido rechazarlas de manera clara. Esa decision exige a las instituciones trabajar con más empeño y diálogo hasta arribar a una propuesta que dé confianza y nos una como país ", dijo Boric, elegido como presidente en diciembre de 2021. "No olvidemos por qué llegamos hasta aquí: el malestar sigue latente y no podemos olvidarlo", agregó Boric, que prometió liderar "un nuevo itinerario" para llegar a un texto "que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana".Boric fue uno de los grandes defensores del proceso constituyente como solución a la crisis en el país surgida del estallido social de 2019 y se mostró abiertamente partidario de aprobar el texto redactado por 155 constituyentes elegidos en 2021."Llamo a todas las fuerzas políticas para poner a Chile por delante y a acordar a la brevedad un plazo de un nuevo proceso constitucional. El Congreso nacional deberá ser el gran protagonista", añadió y anunció cambios en su gobierno.

