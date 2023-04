Bohemian Grove: el hermético club masculino al que pertenecen ricos y poderosos de EEUU

Getty Images

El juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas

Bohemian Grove, un exclusivo club para hombres ricos y poderosos, aparece en las noticias después de que se informara que el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas visitó el retiro con un amigo multimillonario.Un informe del medio de noticias de investigación estadounidense ProPublica reveló que el juez Thomas aceptó viajes de lujo alrededor del mundo del multimillonario donante republicano Harlan Crow, cuando los magistrados de la Corte Suprema están obligados a declarar anualmente sus regalos.Según ProPublica, los viajes incluyeron varios en el yate de lujo y el avión privado de Crow. Esto incluyó una visita a Bohemian Grove.La exclusividad y el hermetismo de Bohemian Grove -ubicado en el remoto condado de Sonoma, al norte de San Francisco- han inspirado tanto protestas como teorías de conspiración.En el club está prohibido hablar de negocios. Pero los informes dicen que algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos han hecho tratos y se han conectado en medio de una extraña variedad de actuaciones y rituales en este recinto que tiene 150 años.

¿Cómo comenzó?

Getty Images Miembros del Bohemian Grove fotografiados a principios del siglo XX

¿Quién pertenece al club?

Wikimedia Commons Miembros del Bohemian Grove en 1967, entre ellos Ronald Reagan, Harvey Hancock y Richard Nixon.

¿Qué pasa realmente allí?

El Bohemian Grove lo inició en 1872 un grupo de periodistas, artistas y músicos en San Francisco. El autor Mark Twain fue uno de los primeros miembros.La acampada de dos semanas en Bohemian Grove -un refugio rural con 2.700 árboles- comenzó seis años después como despedida para un actor que se mudaba a Nueva York.Con el tiempo,. Los miembros pueden traer invitados, pero la reunión está cerrada a los medios y personas ajenas.La lista de 2.500 miembros es secreta. Sin embargo, se ha filtrado cierta información. Entre los antiguos socios figuran los presidentes de EE.UU., además de una letanía de escritores, actores y empresarios famosos.El lema del club, tomado de "Sueño de una noche de verano", es: "Las arañas tejedoras no vienen aquí", una advertencia contra las conversaciones de negocios que a menudo se ha ignorado.La reunión de planificación del, celebrada en el Grove, dio lugar al desarrollo de la bomba atómica.Al parecer, la estancia de dos semanas de duración incluye representaciones escénicas, rituales, mucha bebida y micciones al aire libre.A lo largo de los años.Aunque un reportaje local del año pasado señalaba que las protestas se han ido reduciendo con el tiempo.Los periodistas han intentado en repetidas ocasiones infiltrarse en el lugar.Un artículo publicado en 1989 en la revista Spy calificaba el campamento comoy detallaba un discurso de Reagan, que acababa de dejar el cargo.En el año 2000, el teórico de la conspiración Alex Jones se coló y grabó uno de los rituales del club, la quema de una efigie.Realizó un documental lleno de acusaciones escabrosas sobre.Le acompañaba el periodista Jon Ronson, que tenía una opinión totalmente distinta y quien más tarde escribió:Me pregunté si los bohemios se envolvían en el secreto por razones no más siniestras que las de pensar que era interesante".El club anuncia actualmente vacantes para camareros, agentes de seguridad y otros puestos de trabajo para los eventos de este verano boreal; lo que no se sabe, sin embargo, es quiénes serán los asistentes.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.