Balenciaga: el escándalo por las fotos indecentes con niños por las que la marca tuvo que disculparse

La casa de moda Balenciaga ha sido muy criticada por unas fotos publicitarias que muestran a modelos infantiles posando con ositos de peluche con temática fetichista y que han sido calificadas de "indecentes".La publicación en redes sociales de las imágenes -que forman parte de una campaña para promocionar su gama Objects- desató una oleada de críticas. La enorme polémica hizo que la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian, quien es embajadora de la marca, emitiera una declaración al respecto.Balenciaga eliminó las imágenes y aseguró que está tomando medidas contra los responsables de la imágenes.

Balenciaga.com La sesión de fotos fue para la última gama de Objects de Balenciaga, que incluye artículos para mascotas de alta gama.

Getty Images Kim Kardashian lleva habitualmente prendas de Balenciaga.

Getty Images Kardashian es embajadora de la marca.

Balenciaga es considerada como una de las marcas de moda más populares del mundo y sus artículos de lujo son los favoritos de las celebridades y los influencers.Pero las fotos de dos de sus últimas campañas hicieron que muchos se enojaran.La primera fue una serie de imágenes que mostraban modelos infantiles posando con bolsos de peluche de Balenciaga.En las imágenes los osos parecen llevarDos de las imágenes mostraban a niños pequeños abrazando las mochilas.Luego, el foco se centró en una segunda imagen de una campaña anterior que promocionaba la colaboración de la Balenciaga con Adidas.Una de las imágenes mostraba un bolso encima de algunos documentos.Cuando la gente hizo zoom en el texto, vieron que los documentos eran deBalenciaga comenzó a publicar las imágenes en sus redes sociales el 16 de noviembre.Se hicieron virales rápidamente, especialmente en EE.UU., donde muchos acusaron a la marca de.A medida que aumentaban las críticas, un tweet sarcástico de la YouTuber June Nicole Lapine ganó mucha tracción y Balenciaga borró todas las imágenes poco tiempo después.Después de esto, algunos medios de comunicación estadounidenses de derecha publicaron la historia y acusaron a la casa de moda deBalenciaga se disculpó con sus 14 millones de seguidores en Instagram y dijo que los bolsos de osos de peluche "no deberían haber sido presentados con niños".Dijo que había retirado los artículos de la venta y eliminado las imágenes de todas las plataformas.El fotógrafo Gabriele Galimberti, responsable de las imágenes, también emitió un comunicado.Según dijo, se suponía que las fotos debían imitar su conocida serie de imágenes titulada "Toy Stories", en la que aparecían niños de todo el mundo posando con sus cosas favoritas.El fotógrafo aseguró queo productos utilizados en las fotos de Balenciaga y dijo que no eran explícitos.Balenciaga también se disculpó por mostrar "documentos inquietantes" en la campaña de colaboración de Adidas.Dijo que estaba tomandopor incluir "elementos no aprobados".Gabriele Galimberti también señaló que no participó en la sesión de fotos de Adidas.Kim Kardashian también fue criticada por las imágenes, o mejor dicho, por guardar silencio al respecto.La estrella de la telerrealidad es embajadora de la marca, pero no hizo ningún comentario sobre el escándalo hasta el domingo.En Instagram y Twitter dijo que estaba "sacudida por las imágenes perturbadoras" y que "cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener lugar en nuestra sociedad, punto".Aseguró que su silencio no se debió a la falta de indignación, sino porquepara "comprender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto".Elogió a la marca por eliminar las campañas y disculparse, aunque aseguró que estaba "reevaluando" su relación con la empresa.Pero les dijo a sus seguidores que creía que la marca entendía la gravedad del problema y que tomaría medidas para asegurarse de que "nunca vuelva a suceder".Follow Newsbeat on Twitter and YouTube .Listen to Newsbeat live at 12:45 and 17:45 weekdays - or listen back here