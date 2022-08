Austin Tice: el misterioso caso del periodista estadounidense que desapareció en Siria hace 10 años

AFP

Los padres de Austin Tice piden respuestas ante la desaparición de su hijo.

El paradero del periodista estadounidense Austin Tice, desaparecido hace ahora 10 años mientras trabajaba en Siria, es un misterio.La Casa Blanca asegura que está secuestrado por el gobierno de Bashar al Asad, pero en Damasco lo niegan. Y ningún grupo se ha hecho responsable de su captura.Mientras tanto, su familia mantiene la esperanza de volver a verlo con vida.En el momento de su captura, Austin Tice trabajaba como fotoperiodista freelance para medios como The Washington Post, CBS, AFP y McClatchy News.

Una década desaparecido

Encuentro en la Casa Blanca

AFP Austin Tice fue visto por última vez en un video de menos de un minuto semanas después de su desaparición.

Reuters La madre de Tice lucha incansablemente junto a su marido para que liberen a su hijo.

El caso de Brittney Griner

Tice, periodista y exmarine estadounidense, fue capturado cerca de Damasco elmientras cubría la guerra civil del país, afirma su familia. Tenía 31 años.Fue visto por última vez con vida ende 46 segundos publicado semanas después de su captura en el que se le ve con, siendo obligado por un grupo de hombres armados a recitar una oración en árabe., dijo su madre, Debra Tice, a la radio pública estadounidense NPR hace unos días.Bashar al Asad no ha confirmado que su gobierno tenga detenido a Tice. Otros altos funcionarios sirios han negado previamente haber detenido al estadounidense.Debra Tice cree que el gobierno de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para negociar con Siria para que liberen a su hijo."El gobierno de EE.UU. ha trabajado muy duro para convencerme de que están trabajando en ello", le dijo a la cadena CBS News. "Mi respuesta es: 'No me lo digas. Muéstramelo'".Los padres de Tice se reunieron con el presidente Biden en mayo pasado en la Casa Blanca luego de varios pedidos por ser escuchados.Allí, de acuerdo a la versión de la madre, el presidente encomendó al consejero nacional de seguridad, Jake Sullivan, y al Consejo Nacional de Seguridad que dialogaran con el gobierno sirio para "ver qué es lo que quieren".Pero luego de tres meses no han visto avances.Biden dijo el miércoles pasado en un comunicado que está seguro de que el periodista fue retenido por el gobierno sirio."Sabemos con certeza que ha estado retenido por el régimen sirio", dijo."Le hemos pedido repetidamente al gobierno de Siria que trabaje con nosotros para que podamos traer a Austin a casa", agregó el mandatario.Biden afirmó además que Tice "puso la verdad por encima de sí mismo y"."No hay mayor prioridad en mi administración que la recuperación y el regreso de los estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero"."La familia Tice merece respuestas y, lo que es más importante, merecen reunirse rápidamente con Austin", dijo Biden.La reciente detención y condena de Brittney Griner, estrella del baloncesto estadounidense, en Rusia por llevar aceite de cannabis revivió los reclamos de familiares por recuperar a sus seres queridos retenidos en el extranjero.Debra Tice le dijo al medio Axios que el caso de Griner, por quien el gobierno estadounidense ofreció a Rusia un intercambio de prisioneros, muestra "cómo funcionan las cosas cuando el gobierno tiene voluntad".Dos funcionarios del gobierno de Donald Trump viajaron a Siria hace dos años en un esfuerzo por recuperar a Tice. Se fueron después de que los funcionarios sirios se negaran a negociar mientras soldados estadounidenses permanecieran en el país.Su madre quiere saber"Sé que el gobierno de EE.UU. no se ha comunicado directamente con el gobierno sirio para solicitar una reunión", dijo.Funcionarios de la Casa Blanca lo han negado y el secretario de Estado, Anthony Blinken, informó que el negociador del gobierno sobre rehenes estadounidenses, Roger Carstens, "continuará trabajando con el gobierno sirio en estrecha coordinación con la Casa Blanca".