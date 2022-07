Auroralumina attenboroughii: así era el depredador más antiguo que se conoce

Simon Harris/Rhian Kendall/BGS/UKRI

Así se veía la Auroralumina attenboroughii hace 560 millones de años.

Es el depredador animal más antiguo conocido y tiene 560 millones de años.Científicos de Reino Unido lo encontraron hace años en Charnwood Forest, en Leicestershire, y han identificado ahora su fósil por primera vez.Lo han llamado Auroralumina attenboroughii, en honor al biólogo David Attenborough, y creen que es un precursor de los cnidarios, el grupo de especies que hoy incluye a las medusas."Creo que se parece a la antorcha olímpica, con sus tentáculos como llamas", dice Frankie Dunn, de la Universidad de Oxford, quien publicó información sobre el descubrimiento en la revista Nature Ecology and Evolution.El hallazgo no solo hace retroceder la evidencia de depredación en el reino animal unos 20 millones de años, sino que probablemente también sea el primer ejemplo de un organismo con un esqueleto verdadero.El contorno de la criatura de 20 cm de altura se imprimió en una losa larga e inclinada de limolita de cantera, rodeada de otras formas fósiles.Se cree que todas estas criaturas fueron arrastradas por un flujo turbio de sedimentos y cenizas que descendió por el flanco submarino de un antiguo volcán.El lugr se descubrió originalmente en 2007 cuando los investigadores limpiaron la pared rocosa de Charnwood con mangueras de alta presión.

Un largo proceso

BGS/UKRI La limpieza que mostró la existencia del depredador.

Qué es

Simon Harris/Rhian Kendall/BGS/UKRI El animal fue arrastrado por sedimientos volcánicos.

El bosque de Charnwood

Getty Images Pertenece a la misma familia de las medusas.

Han sido necesarios 15 años para dar sentido al conjunto y la posición del Auroralumina dentro de la roca. La ubicación de Leicestershire es internacionalmente famosa por lo que nos dice sobre el(hace entre 635 y 538 millones de años), un período de la historia geológica que precede inmediatamente al Cámbrico y que fue testigo de una gran explosión en el número y diversidad de formas de vida en la Tierra.Fue en el Cámbrico (hace entre 538 y 485 millones de años) que se fijó la forma de muchos grupos de animales modernos.Pero el Auroralumina demuestra que su grupo, los cnidarios,, hasta el Ediacárico."Esta es la evidencia irrefutable de organismos de aspecto moderno en el Precámbrico", dice, líder de paleontología en elAunque el nombre cnidaria puede no sonar familiar, seguramente reconocerás a sus miembros: incluyen corales, medusas y anémonas. Una de sus características son las células urticantes que utilizan para capturar a sus presas.El análisis de de las características del Auroralumina lo vincula conLos medusozoos pasan por varias etapas en el curso de sus complejos ciclos de vida. Durante una etapa son una masa anclada al fondo marino. Más tarde pasan a una fase sexual de libre flotación durante la cual se involucran en la reproducción.Durante esa etapa de flotación libre, asumen un cuerpo en forma de paraguas con tentáculos punzantes. Se convierten en una medusa.El Auroralumina, por lo tanto, se parece más a un medusozoo en su etapa inmóvil y enraizada."Lo que es realmente interesante es que creemos que se está bifurcando, por lo que tienes estas dos 'copas' que están unidas cerca de su base, y luego habría habido un esqueleto continuo bajando al fondo del mar, que no vemos. Desafortunadamente, el fósil está incompleto", comenta Dunn a la BBC.La bifurcación, la división de algo en dos ramas o partes,Los paleontólogos llegan de todo el mundo para visitar el bosque de Charnwood.El mayor descubrimiento realizado allí es el fósil conocido como, que fue encontrado en la década de 1950 por dos estudiantes, Roger Mason y Tina Negus, y fue el primer fósil precámbrico en salir a la luz.Charnia también se identificó más tarde en las rocas que forman las colinas de Ediacara, en Australia, que dan nombre al período geológico.Es una forma de vida de aspecto extraño, similar a una hoja de helecho, pero los científicos están convencidos de que era un animal de algún tipo.E incluso hay un ejemplo de ello a solo 40 cm del Auroralumina en el conjunto de limolita.Al darle nombre, los científicos también quisieron resaltar lacon David Attenborough, quien creció en esta parte central de Inglaterra."Cuando estaba en la escuela en Leicester, era un ferviente cazador de fósiles", recordó el mítico biólogo y presentador de la BBC."Las rocas en las que ahora se ha descubierto el Auroralúmina se consideraban entonces tan antiguas que databan de mucho antes de que comenzara la vida en el planeta. Así que nunca busqué fósiles allí", dijo."Unos años más tarde, un chico de mi antigua escuela encontró uno y demostró que los expertos estaban equivocados. Fue recompensado con su nombre dado a su descubrimiento. Ahora casi lo he alcanzado y estoy realmente encantado, agregó".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.