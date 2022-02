Ataques de bandera falsa: en qué consisten y cuáles son los más recordados

Reuters

A medida que el conflicto en el este de Ucrania se intensifica, Reino Unido y Estados Unidos sospechan que Rusia planea ataques de "bandera falsa" para justificar una invasión.Los separatistas respaldados por Rusia ya han acusado al ejército ucraniano de una serie de ataques de dudosa autoría y ahora han ordenado evacuar a civiles en las áreas ocupadas.

¿Qué es una bandera falsa?

Invasión alemana de Polonia, 1939

NurPhoto via Getty Images La torre de radio de Gleiwitz fue atacada por tropas de las SS camufladas en 1939

"Hombrecillos verdes" en Crimea, 2014

Reuters Los "hombrecillos verdes" de Crimea no estaban identificados, pero sus uniformes y armamento eran rusos.

Frontera de Cachemira, 2020

NurPhoto via Getty Images India y Pakistán se acusan mutuamente de ataques de bandera falsa en Cachemira

Un ataque u operación de bandera falsa consiste en perpetrar una acción política o militar con la intención de culpar de ella a un oponente.En la historia hay varios casos de poderes que han organizado un ataque real o simulado a su propio bando y lo han atribuido a su enemigo como pretexto para ir a la guerra.El término se usó por primera vez en el siglo XVI en referencia a los piratas que ondeaban la bandera de una nación amiga para engañar a los barcos mercantes y que estos les permitieran acercarse.Los ataques de bandera falsa tienen una historia tan larga como infame.La noche anterior a la invasión alemana de Polonia siete agentes de las SS disfrazados de soldados polacos asaltaron la torre de radio de Gleiwitz en el lado alemán de la frontera. Transmitieron un breve mensaje para anunciar que la emisora había caído en manos de Polonia.Los nazis también dejaron en el lugar el cuerpo de un civil disfrazado de soldado polaco para que pareciera que había muerto en la operación.Adolf Hitler pronunció un discurso al día siguiente en el que citó el ataque de Gleiwitz y otros incidentes orquestados de manera similar para justificar la invasión de Polonia.En el mismo año fue bombardeado el pueblo ruso de Mainila, cerca de la frontera finlandesa. La Unión Soviética aprovechó el supuesto ataque para romper su pacto de no agresión con Finlandia, dando inicio a la llamada Guerra de Invierno.Décadas más tarde los historiadores concluyeron que el bombardeo de la aldea no lo perpetró el ejército finlandés, sino que fue un montaje orquestado por la agencia de seguridad estatal soviética NKVD.Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa, admitió en 1994 que la Guerra de Invierno había sido una guerra de agresión soviética.El 2 de agosto de 1964 se produjo una batalla naval entre un destructor estadounidense y torpederos norvietnamitas en el golfo de Tonkin, frente a la costa de Vietnam.Ambos bandos sufrieron daños en sus barcos y en el lado norvietnamita hubo cuatro muertos y varios heridos.La Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó que dos días después se había producido otra batalla similar.Sin embargo, ahora se sabe que el segundo ataque de los norvietnamitas nunca ocurrió.El capitán de un destructor de EE.UU. anunció inicialmente que los torpederos enemigos lo rodearon y dispararon, pero luego agregó que debido al mal tiempo y la poca visibilidad no podía estar seguro de este hecho.Documentos desclasificados publicados en 2005 sugieren que la marina norvietnamita no estaba atacando el buque estadounidense, sino tratando de salvar dos de los barcos dañados el 2 de agosto.Sin embargo, el presidente Lyndon B. Johnson y su gabinete decidieron creer la versión inicial de los hechos y presentaron los incidentes al Congreso como dos ataques no provocados de Vietnam del Norte contra las fuerzas estadounidenses.Esto condujo a la Resolución del Golfo de Tonkin, que permitió al presidente Johnson iniciar los bombardeos en Vietnam del Norte y ampliar en gran medida la participación militar estadounidense en la Guerra de Vietnam.En los primeros días de la anexión de Crimea por parte de Rusia comenzaron a aparecer personas en las calles vestidas y armadas exactamente como soldados rusos, pero sin insignias rusas en sus uniformes.El Kremlin insistió en que eran miembros de los "grupos de autodefensa" locales que querían que el territorio ucraniano fuera devuelto a Rusia.El Kremlin aseguró que habían comprado su ropa y equipo en tiendas.Los periodistas rusos comenzaron a llamar a estas personas "hombres educados", mientras que los residentes locales en Crimea los llamaban "hombrecillos verdes", en referencia tanto al color de sus uniformes como a su origen no confirmado.A menudo India y Pakistán se han acusado mutuamente de orquestar ataques de bandera falsa a lo largo de la disputada frontera de Cachemira para provocar un conflicto militar.En 2020, el Ministerio de Exteriores de Pakistán acusó a las tropas indias de disparar contra un vehículo que transportaba observadores de Naciones Unidas en el lado paquistaní de la frontera, para que la ONU atribuyera la responsabilidad al ejército pakistaní.La cancillería alegó que India trataba de sembrar discordia entre Pakistán y la comunidad internacional y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, calificó la medida como "imprudente".India negó la acusación y, por su parte, culpó a Pakistán por no garantizar la seguridad en su lado de la frontera.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.