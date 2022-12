Ash Ketchum y Pikachu dicen adiós a Pokémon

Getty Images

Ash Ketchum y su leal Pikachu aparecieron hace 25 años.

Las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu llegan a su fin.Los personajes de Pokémon dejarán la serie de animé después de 25 años, según informaron los productores al anunciar una nueva temporada que comenzará en abril de 2023.El programa japonés, del que también se han hecho varias películas, ha seguido a Ketchum en su travesía para convertirse en un maestro entrenador de Pokémon desde 1997, cuando el personaje conoció a Pikachu en su décimo cumpleaños.Y el mes pasado, finalmente completó suobjetivoal ganar el Campeonato Mundial Pokémon.Ahora la serie presentará a dos nuevos protagonistas en la próxima primavera boreal: una niña llamada Likoy un niño llamado Roy, quienes estarán acompañados por tres Pokémon."Representará todo lo que [los fanáticos] aman de la animación de Pokémon, incluida la acción, la aventura, la amistad y Pokémon", dijeron los productores.Antes de eso, el 13 de enero, una serie de epílogos de 11 episodios de la serie actual, titulada Pokemon Journeys in the West, contará el capítulo final de la historia de Ash y Pikachu.La actriz Sarah Natochenny, la voz en inglés de Ketchum y otros personajes desde 2006, dijo que había sido "un privilegio extraordinario"."No importa lo que haya más allá de su capítulo final, vivirá para siempre en los corazones de muchas generaciones por venir".La franquicia de Pokémon también fue muy éxitosa fuera de las pantallas.El juego para celulares Pokémon Go se convirtió en una sensación hace unos años por su uso de mapas en línea y realidad aumentada para ubicar a los personajes en lugares del mundo real.Los últimos videojuegos de Pokémon para Nintendo Switch ya han vendido más de 10 millones de copias desde su lanzamiento a finales del mes pasado.

