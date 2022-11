Artemis: la primera foto de la Luna que toma la misión espacial al orbitar el satélite

NASA

Orión aprovechó su sobrevuelo por la superficie de la Luna para tomar fotos.

La misión espacial Artemis de la NASA se acercó a la Luna y nos envió una primera imagen del satélite. La cápsula Orión pasó a unos 130 km de la superficie lunar y ahora entrará en una órbita más amplia.Debido a que esta operación tuvo lugar en el lado oscuro de la luna, el vehículo estuvo fuera de contacto por 34 minutos durante la maniobra, que empezó oficialmente a las 12:44 GMT.La NASA dice que hasta ahora la misión ha "superado las expectativas" desde su lanzamiento la semana pasada.El programa Artemiscomenzó el miércoles con el despegue del cohete más poderoso que la NASA haya construido, que salió del Centro Espacial Kennedy en Florida.La nave propulsó la cápsula Orión camino a la Luna. En su trayecto envió varios selfiesa La Tierra.

Regresar

NASA Cuando se restableció la señal, la nave espacial envió una imagen de La Tierra.

NASA La tripulación consiste en tres maniquíes.

NASA La nave sobrevolará los sitios de alunizaje de varias misiones Apolo.

Como este es un vuelo de prueba, no está tripulado por astronautas, sino por tres maniquíes, cubiertos con miles de sensores. "Los sensores tienen una idea de si el ambiente es aceptable para humanos", explicó la astronauta de la NASA Zena Cardman. "Así que hay cosas como sensores de radiación, sensores de movimiento, acelerómetros, cosas que a nosotros, como pasajeros, nos importan mucho".Y esto es relevante porque si este vuelo sale bien, habrá astronautas en el próximo viaje, pero primero orbitando la Luna y más adelante una tercera misión llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la superficie del satélite.El director de vuelo de la NASA, Zebulon Scoville dijo: "Este es uno de esos días que uno anhela durante mucho, mucho tiempo"."Esta mañana vimos a La Tierra desaparecer detrás de nuestro satélite natural desde el primer vehículo con la capacidad de transportar humanos alrededor de la luna, preparándonos para llevar a humanos dentro de unos años. Esto lo cambia todo".La Agencia Espacial Europea también está monitoreando cuidadosamente la nave espacial. Ha construido el módulo de servicio que proporciona la potencia y la propulsión para la cápsula Orion.La entidad también tiene un pasajero a bordo: Shaun the Sheep, el personaje animado británico de stop-motion. Shaun está con el cinturón de seguridad abrochado para el viaje. La mascota de la NASA es Snoopy, que flota libre en la cabina de la cápsula de la tripulación.Después de este sobrevuelo cercano que acaba de hacer, Orión se comenzará a alejar cada vez más de la Luna. El 26 de noviembre se espera que rompa el récord de distancia de Apolo 13 cuando alcance los 400.171 km de distancia de la Tierra.Dos días después, habrá viajado más de 430.000 km desde nuestro planeta, lo más lejos que haya alcanzado alguna vez una nave espacial construida para el transporte de humanos.Después de esto, la cápsula comenzará su viaje de regreso a casa. Primero tendrá un corto regreso a la Luna y luego a la Tierra. Su caída en las aguas del Océano Pacífico está programada para el 11 de diciembre.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.