Arrestan en Alemania a 25 personas acusadas de planear un golpe de Estado con la participación de un noble, ex militares y políticos

La policía alemana ha detenido este miércoles de madrugada a 25 personas, 22 de las cuales son sospechosas de pertenecer a una organización de ultraderecha que conspiraba para derrocar al gobierno y formar uno nuevo.El grupo de extrema derecha y ex militares son sospechosos de "haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento, con un pequeño grupo armado", informó la Fiscalía a través de un comunicado.Los detenidos son en su mayoría integrantes del grupo extremista Reichsbürger(Ciudadanos del Reich), que es un movimiento de alemanes que no acatan la Constitución alemana ni reconocen a la República Federal de Alemania y rechazan su ordenamiento jurídico.También hay partidarios del llamado pensamiento lateral (Querdenken), que creen en teorías de la conspiración.Entre los detenidos hay un aristócrata menor conocido como el príncipe Heinrich XIII, de 71 años, quien sería uno de los principales responsables de sus planes. También hay ex soldados y políticos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).Según la fiscalía federal, el aristócrata es uno de los dos presuntos cabecillas de los detenidos en las redadas efectuadas en 130 inmuebles en 11 estados federados alemanes, de los 16 que tiene el país, y en las que participaron 3.000 agentes.

"Organización terrorista"

Getty Images Los miembros están firmemente convencidos de que Alemania está siendo gobernada en la actualidad por miembros del llamado Deep State, un "Estado profundo".

Funcionamiento del grupo

En total se detuvieron a 22 ciudadanos alemanes bajo sospecha de "pertenencia a organización terrorista", según la fiscalía. Y a otras tres personas, dos alemanes y una ciudadana rusa, sospechosas de apoyar al grupo añadió. Además, hay otras 27 personas bajo investigación.Se calcula que unos 50 hombres y mujeres han formado parte del grupo, del que se dice que planeaba para derrocar a la república y"Todavía no tenemos un nombre para este grupo", dijo una portavoz de la fiscalía federal.De acuerdo con la Fiscalía el grupo fue fundado, y"se ha fijado el objetivo de acabar con el orden estatal establecido en Alemania y sustituirlo por su propia forma de Estado, cuyas grandes líneas ya han sido elaboradas"."Los miembros de la organización son conscientes de que este plan sólo puede realizarse mediante el uso de medios militares y la violencia contra representantes del Estado", entre las que aceptaron que hubiera también muertes como "paso intermedio para lograr el 'cambio del sistema a todos los niveles'".A los acusadosde la República Federal de Alemania, que con el tiempo les ha llevado a tomar la decisión de "participar en su eliminación violenta" y a comenzar para ello con preparativos concretos", agregó la Fiscalía en el comunicado.También querían reclutar principalmente a miembros del ejército y de la policía para sus planes.En otoño, intentaron deliberadamente reclutar policías para la organización y miembros del "brazo militar" exploraron cuarteles del ejército alemán en Hesse, Baden-Württemberg y Baviera "con el fin de", según la Fiscalía.Se cree que las autoridades alemanas se enteraron de la existencia del grupo cuando el pasado mes de abril descubrieron un plan de secuestro en el que participaba un grupo que se hacía llamar Patriotas Unidos.También formaban parte de la escena del grupo extremista Reichsbürger y supuestamente habían planeadoKarl Lauterbach, además de crear "condiciones de guerra civil" para poner fin a la democracia alemana.Los integrantes del grupo contaban con un "consejo", similar al gabinete de un gobierno ordinario. Este consejo tiene departamentos como justicia, asuntos exteriores y sanidad."Los miembros del 'consejo' se han reunido regularmente en secreto desde noviembre de 2021 paray el establecimiento de sus propias estructuras estatales", detalló la Fiscalía la organización.Heinrich XIII procede de una antigua familia noble conocida como la Casa de Reuss, que gobernó partes del moderno estado oriental de Turingia hasta 1918. Todos los miembros varones de la familia recibían el nombre de Heinrich, además de un número.Según los informes, además de un gobierno en la sombra, los conspiradores tenían planes para crear un brazo militar, y miembros activos y antiguos del ejército formaban una parte importante de la trama golpista.Entre ellos había ex soldados de élite de unidades especiales., según los fiscales.Uno de los investigados es miembro de las Fuerzas de Comandos Especiales. La policía registró su domicilio y su habitación en la base militar Graf-Zeppelin de Calw, al suroeste de Stuttgart.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.