AP / Getty Images Mike Jeffries fue director ejecutivo de Abercrombie & Fitch hasta 2014.

El ex director ejecutivo del gigante de la moda Abercrombie & Fitch (A&F), Mike Jeffries, fue arrestado en la mañana de este martes y se enfrenta a cargos de tráfico y explotación sexual junto a su pareja, Matthew Smith, y un presunto intermediario.

Los abogados de Jeffries y Smith habían negado que la pareja hubiera cometido ningún delito.

En respuesta a la detención de Jeffries, su abogado le dijo a la BBC: "Responderemos en detalle a las acusaciones después de que se haga pública la acusación y cuando sea apropiado, pero tenemos previsto hacerlo en el juzgado, no en los medios de comunicación".

La BBC también le pidió comentarios sobre el arresto al abogado de Smith.

A&F se negó a comentar sobre los últimos acontecimientos.

El FBI abrió una investigación el año pasado después de que la BBC revelara que Mike Jeffries y su pareja presuntamente explotaban sexualmente y abusaban de hombres en los eventos que organizaban en sus residencias de Nueva York y en hoteles de todo el mundo.

La investigación de la BBC descubrió una sofisticada operación en la que participaban un intermediario y una red de reclutadores encargados de conseguir hombres para los eventos.

Tras la publicación del reportaje de la BBC, se presentó una demanda civil en Nueva York acusando a Jeffries y Smith de tráfico sexual, violación y agresión sexual.

En la demanda también se acusaba a Abercrombie & Fitch de haber financiado una operación de tráfico sexual dirigida por su ex director ejecutivo durante las dos décadas que estuvo al frente de la empresa.

Según la legislación estadounidense, el tráfico sexual incluye hacer que un adulto viaje a otro estado o país para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción.

Al confirmarse el arresto, Brad Edwards, abogado civil que representa a algunas de las presuntas víctimas, declaró: "Estas detenciones son un primer paso enorme para obtener justicia para las numerosas víctimas que fueron explotadas y abusadas a través de esta trama de tráfico sexual que funcionó durante muchos años bajo el manto de legitimidad que proporcionaba Abercrombie".

"La información sin precedentes de la BBC, junto con la demanda que nuestra firma presentó detallando la operación, tienen el mérito de estas detenciones monumentales. Este es el resultado de un periodismo de investigación impresionante".

Getty Images Abercrombie & Fitch es una marca de ropa que fue fundada en 1892.

Reclutados por un intermediario

Advertencia: Esta historia contiene descripciones de actos sexuales

En su investigación, la BBC habló con 12 hombres que describieron haber asistido a eventos que incluían actos sexuales organizados para Jeffries, de 79 años, y su pareja, de 60, entre 2009 y 2015, o haberlos organizado.

Los ocho hombres que asistieron a los eventos dijeron que fueron reclutados por un intermediario que la BBC identificó como James Jacobson.

Jacobson, de 70 años, le dijo a la BBC en una declaración a través de su abogado que se sentía ofendido por cualquier sugerencia de "comportamiento coercitivo, engañoso o forzoso por mi parte". Y agregó que no tenía "conocimiento de ninguna conducta de ese tipo por parte de otros".

La BBC también entrevistó a docenas de otras fuentes, incluido antiguo personal de la empresa.

Algunos de los hombres con los que habló la BBC dijeron que se les había engañado sobre la naturaleza de los eventos o que no se les había dicho que había sexo de por medio. Otros dijeron que entendían que los eventos serían sexuales, pero no exactamente qué se esperaba de ellos. A todos les pagaron.

Varios le dijeron a la BBC que el intermediario u otros reclutadores les hablaron de la posibilidad de trabajar como modelos para A&F.

BBC David Bradberry fue uno de los hombres que terminó en uno de los eventos sexuales de Jeffries, cuando era un aspirante a modelo de 23 años.

"El precio era cumplir"

David Bradberry, entonces aspirante a modelo de 23 años, dijo que le habían "dejado claro" que, si no le practicaba sexo oral a Jacobson, no conocería a Jeffries, el director ejecutivo de A&F.

"Era como si estuviera vendiendo fama. Y el precio era cumplir", afirmó Bradberry a la BBC.

Bradberry dijo que posteriormente asistió a una fiesta en la mansión de Jeffries en los Hamptons, donde conoció a Jeffries y tuvo relaciones sexuales con él.

Afirmó que el lugar era "apartado" y que la presencia de personal de Jeffries, vestido con uniformes de A&F, supervisando los eventos hizo que "no se sintiera seguro para decir 'no' o 'no me siento cómodo con esto’".

Tras la publicación de los hallazgos de la BBC el año pasado, A&F anunció que iba a abrir una investigación independiente sobre las acusaciones planteadas.

Cuando preguntamos recientemente cuándo estaría terminado ese informe -y si se harían públicas las conclusiones-, la empresa se negó a responder.

Al igual que Jeffries y Smith, la marca intentó que se desestimara la demanda civil en su contra, alegando que no tenía conocimiento de "la supuesta red de tráfico sexual" dirigida por su ex director ejecutivo, que se le acusa de haber financiado.

A principios de este año, un tribunal estadounidense dictaminó que A&F debía cubrir los gastos de la defensa legal de Mike Jeffries, que sigue defendiéndose de las acusaciones civiles de tráfico sexual y violación. El juez dictaminó que las acusaciones estaban vinculadas a su función corporativa después de que él demandara a la marca por negarse a pagar sus gastos legales.

La marca dijo que no hace comentarios sobre asuntos legales. Sin embargo, en su defensa presentada ante el tribunal, A&F afirmó que su actual equipo directivo "desconocía" las acusaciones hasta que la BBC se puso en contacto con ellos, y añadió que la empresa "aborrece los abusos sexuales y condena la supuesta conducta" de Jeffries y otros.

En 2014, Jeffries abandonó el cargo de director ejecutivo tras una caída de las ventas y se fue con un paquete de jubilación valorado en unos US$25 millones, según los documentos presentados por la empresa en aquel momento.

Jeffries, quien llegó a ser uno de los ejecutivos mejor pagados de Estados Unidos, fue una figura controvertida que se enfrentó a denuncias de discriminación contra el personal, preocupaciones sobre sus gastos exorbitantes y quejas sobre la influencia no oficial de su pareja, Matthew Smith, dentro de A&F.

